Кремль предлагает провести в ноябре трехстороннюю встречу с США и Китаем, в ходе которой российский диктатор Владимир Путин хочет договориться о прекращении войны в Украине на выгодных для себя условиях.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский на этих переговорах присутствовать не будет. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

По данным источников, осведомленных об этом вопросе, Владимир Путин предложил, чтобы он, президент Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин встретились в следующем месяце для обсуждения ситуации в Украине. Один из источников сообщил, что Путин якобы высказал эту идею во время недавнего разговора с Трампом, в ходе которого была достигнута договоренность по поводу российского дизеля.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил слухи о планировании возможной встречи трех лидеров. Он отметил, что все три стороны — РФ, Китай и США — якобы выразили готовность к возможному проведению такого саммита.

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"Пока нет четкого представления о самой встрече или ее возможной повестке дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность такой встречи", — сказал Песков журналистам.

Американский чиновник отметил, что Трамп пока не давал согласия на проведение этого саммита. Однако он предположил, что глава Белого дома может пойти на такой шаг, особенно с учетом его обещаний положить конец конфликту в Украине.

Стоит отметить, что о возможном трехстороннем саммите между РФ, Китаем и США Кремль говорит не впервые. 14 октября российское агентство "ТАСС" передало заявление Пескова о том, что Дональд Трамп, Владимир Путин и Си Цзиньпин могут провести трехстороннюю встречу в рамках саммита АТЭС в Шэньчжэне. Он также говорил о том, что в настоящее время продолжается диалог между российской и американской сторонами по этому вопросу.

Саммит АТЭС в Шэньчжэне состоится 18–19 ноября.

Напомним, ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью NBC News трижды не смог назвать Украину союзником и сделал громкое заявление о конце войны.

Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что действия Трампа напоминают попытки заставить Украину капитулировать в войне с Россией.