Министр финансов США сделал громкое заявление об окончании войны и трижды не смог назвать Украину союзником

Министр финансов Скотт Бессент не смог ответить журналистам на прямой вопрос журналистки о том, считает ли он Украину союзником Соединённых Штатов Америки. Он также раскритиковал слова президента Владимира Зеленского об отключении Starlink и необходимости завершения войны победой Украины.

На фоне обострения конфликта между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским Бессент не стал говорить о союзничестве Вашингтона и Киева. Это произошло во время интервью министра финансов США изданию NBC News в воскресенье, 18 октября.

"Мы предоставляем Украине три разных вещи… именно так и поступают с союзником. Мы не предоставляем их России", — сказал Бессент в ответ на второй вопрос о том, считают ли США Украину своим союзником.

Интервью Бессента телеканалу NBC News

Когда чиновнику в третий раз задали этот вопрос, он снова не стал отвечать прямо.

"Я не госсекретарь. Я не президент", — сказал Бессент.

Ранее он заявлял, что США поддерживают Украину тремя основными способами. Чиновник упоминал о предоставлении разведывательных данных Киеву, поддержке через систему Starlink и разрешении НАТО закупать американское оружие для последующей продажи Украине.

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После этого Бессент обвинил Европу в недостаточной поддержке Киева. В частности, он заявил, что европейские страны, входящие в НАТО, не предоставляют Украине достаточное количество ракет-перехватчиков Patriot для противодействия российским обстрелам, хотя имеют их в запасах.

Эти слова министра финансов США прозвучали после того, как Зеленский выступил в программе "Meet the Press", где заявил, что встать на сторону РФ было бы "исторической ошибкой" для Вашингтона. Также украинский лидер отметил, что ограничения скорости сети Starlink мешают военным перехватывать вражеские беспилотники. Само решение об ограничениях Starlink Зеленский назвал "сигналом" от американского правительства. Бессент в ответ раскритиковал его за эти слова.

"Президент Трамп и госсекретарь Марко Рубио категорически заявили, что никто в администрации Трампа этого не делал, и я считаю, что со стороны президента Зеленского очень неосмотрительно выдвигать такое обвинение", — подчеркнул Бессент.

Министр финансов также опроверг информацию об отмене санкций против РФ. По его словам, Трамп просто стремится к 60-дневному перерыву, чтобы США "смогли проанализировать ситуацию". Единственной мерой со стороны США в отношении Кремля на данный момент остается снятие эмбарго на торговлю дизельным топливом.

Кроме того, Бессент пояснил, что война должна закончиться переговорами, а не обязательно победой Украины.

"Президент Трамп ясно дал понять, что хочет положить конец этой войне; что она должна прекратиться. А президент Зеленский сегодня утром представил ложную дилемму, будто бы Украина должна победить. Война должна закончиться, и это произойдет благодаря какому-то переговорному урегулированию. И президент Трамп ежедневно работает над этим", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Дональд Трамп в Truth Social обвинил Зеленского в затягивании войны.

Кроме того, Зеленский в интервью Bloomberg заявил, что Трамп пытается склонить Украину к капитуляции в войне с РФ.