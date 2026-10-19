Міністр фінансів США зробив гучну заяву про закінчення війни і тричі не зміг назвати Україну союзницею

Міністр фінансів Скотт Бессент не зміг відповісти журналістам на пряме запитання журналістки про те, чи вважає Україну союзницею Сполучених Штатів Америки. Він також розкритикував слова президента Володимира Зеленського про відключення Starlink і необхідність завершення війни перемогою України.

На тлі загострення конфлікту між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським Бессент не захотів говорити про союзництво Вашингтона та Києва. Це відбулося під час інтерв'ю міністра фінансів США виданню NBC News у неділю, 18 жовтня.

"Ми надаємо Україні три різні речі… саме так і поводяться з союзником. Ми не надаємо їх Росії", — сказав Бессент у відповідь на друге запитання про те, чи вважають США Україну своєю союзницею.

Інтерв'ю Бессента NBC News

Коли посадовцеві втретє поставили це запитання, він знову не став відповідати прямо.

"Я не держсекретар. Я не президент", — сказав Бессент.

Раніше він заявляв, що США підтримують Україну трьома основними способами. Посадовець згадував про надання розвідувальних даних Києву, підтримку через систему Starlink та дозвіл НАТО купувати американську зброю для подальшого продажу Україні.

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Після цього Бессент звинуватив Європу у недостатній підтримці Києва. Він зокрема заявляв про те, що європейські країни, які входять до НАТО, не надають Україні достатньо ракет-перехоплювачів Patriot для протидії російським обстрілам, хоча мають їх у запасах.

Ці слова міністра фінансів США пролунали після того, як Зеленський виступив у програмі Meet the Press, де заявив, що встати на бік РФ було б "історичною помилкою" для Вашингтона. Також український лідер казав, що обмеження швидкості мережі Starlink заважають військовим перехоплювати ворожі безпілотники. Саме рішення щодо обмежень Starlink Зеленський назвав "сигналом" від американського уряду. Бессент у відповідь розкритикував його за ці слова.

"Президент Трамп і держсекретар Марко Рубіо категорично заявили, що ніхто в адміністрації Трампа цього не робив, і я вважаю, що з боку президента Зеленського дуже необачно висувати таке звинувачення", — наголосив Бессент.

Міністр фінансів також заперечив зняття санкцій проти РФ. За його словами, Трамп просто прагне 60-денної перерви, щоб США "могли проаналізувати ситуацію". Єдиним скасуванням з боку США щодо Кремля наразі залишається зняття ембарго на торгівлю дизельним пальним.

Також Бессент пояснив, що війна має закінчуватися переговорами, а не обов'язковою перемогою України.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче покласти край цій війні; що вона має припинитися. А президент Зеленський сьогодні вранці представив хибну дилему, нібито Україна мусить перемогти. Війна має закінчитися, і це відбудеться завдяки якомусь переговорному врегулюванню. І президент Трамп щодня працює над цим", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп у Truth Social звинуватив Зеленського у затягуванні війни.

Також Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Трамп намагається схилити Україну до капітуляції у війні з РФ.