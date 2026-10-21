Трамп готує угоду щодо України на G20: Київ скаржиться, що залишився поза процесом

Саміт G20, який відбудеться у грудні у Маямі, ймовірно, має стати фіналом у врегулюванні російсько-української війни. Однак "розподілення світу на сфери впливу" між трьома державами – Китаєм, Росією та США, може відбутися у листопаді. Київ скаржиться, що Україну залишили поза процесом.

Дональд Трамп прагне укласти мирну угоду щодо України в грудні на саміті G20 у Майамі. Він має відбутися на території його гольф-клубу, повідомляє The Antlatic.

"За словами радників, президент уявляє, як він стоїть між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським у момент підписання ними мирної угоди, навіть якщо для цього йому доведеться застосувати тиск на Україну. Ця історична подія, якщо вона відбудеться, пройде на одному з об'єктів, що належать самому Трампу", — ідеться в статті.

Перед цим у листопаді має відбутися зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна у Китаї. Згідно з даними видання, президента США "захоплює ідея", що три країни "поділять світ на сфери впливу". Частина людей з його оточення таку думку підтримує, зневажливо відгукуючись про Україну як про корумповану провінцію, що позбавлена автономії.

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Український чиновник, якого цитує The Atlantic, зазначив, що Київ почувається виключеним із процесу ухвалення рішень про майбутнє країни.

"Схоже, усе це відбувається без нас", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін після зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом погодився відновити тристоронні переговори щодо війни проти України. Новий раунд має розпочатися в десятих числах листопада.

Також Володимир Зеленський заявив, що погодився б на мирну угоду із заморожуванням війни по нинішній лінії фронту, назвавши такий сценарій реалістичним способом зупинити бойові дії. Після припинення вогню Київ розраховує на гарантії безпеки від Трампа та європейських союзників.