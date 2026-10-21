Заморозити фронт і зберегти 75% території: на які умови готовий піти Зеленський задля миру

Після зупинки бойових дій Київ розраховує на гарантії безпеки від Трампа та європейських союзників.

Володимир Зеленський заявив, що погодився б на мирну угоду, яка передбачає заморожування війни по нинішній лінії фронту. Такий сценарій президент назвав реалістичним способом зупинити бойові дії. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News ведучому Браяну Кілміду.

Журналіст запитав, чи пристав би український лідер на мирну угоду із заморозкою по лінії фронту, за якої Україна зберегла б 75% або більше своєї території. Зеленський відповів: "Так".

"Ми називаємо це припиненням вогню або, як сказав президент Трамп, припиненням убивств. Заморозити й зупинити. І, звісно, це мінімум, якого ми сьогодні потребуємо від Росії", – пояснив він.

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Далі, за словами президента, Україна домагатиметься гарантій безпеки від Дональда Трампа та європейських союзників, щоб забезпечити мир і безпеку. Саме мир і гарантії він називає головними цілями.

Опитування Чи варто Україні іти на територіальні поступки під тиском США заради мирної угоди? Опитування відкрите до Так, інакше війну завершити не вдасться Так, але лише за умови надійних гарантій безпеки Ні, це буде капітуляцією Не варто, бо РФ це не зупинить Складно відповісти Голосувати

Раніше повідомлялося, що в Константиновському палаці в Санкт-Петербурзі розпочалася зустріч спеціального представника президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним. За словами Віткоффа, передумови для припинення вогню в Україні існують. На цій зустрічі, яка відбувається 21 жовтня, американський посланець має представити оновлену пропозицію щодо завершення війни, а віртуально до розмови долучається зять і радник Трампа Джаред Кушнер.

Також політичний аналітик Вадим Денисенко оцінює переговори в Осло як проміжні, з яких може вийти навіть повне перемир'я. Усі учасники процесу, за його словами, чекають на вибори у США 3 листопада, щоб робити свої кроки вже після них.