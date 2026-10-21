Заморозити фронт і зберегти 75% території: на які умови готовий піти Зеленський задля миру
Після зупинки бойових дій Київ розраховує на гарантії безпеки від Трампа та європейських союзників.
Володимир Зеленський заявив, що погодився б на мирну угоду, яка передбачає заморожування війни по нинішній лінії фронту. Такий сценарій президент назвав реалістичним способом зупинити бойові дії. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News ведучому Браяну Кілміду.
Журналіст запитав, чи пристав би український лідер на мирну угоду із заморозкою по лінії фронту, за якої Україна зберегла б 75% або більше своєї території. Зеленський відповів: "Так".
"Ми називаємо це припиненням вогню або, як сказав президент Трамп, припиненням убивств. Заморозити й зупинити. І, звісно, це мінімум, якого ми сьогодні потребуємо від Росії", – пояснив він.
Далі, за словами президента, Україна домагатиметься гарантій безпеки від Дональда Трампа та європейських союзників, щоб забезпечити мир і безпеку. Саме мир і гарантії він називає головними цілями.
Чи варто Україні іти на територіальні поступки під тиском США заради мирної угоди?
Раніше повідомлялося, що в Константиновському палаці в Санкт-Петербурзі розпочалася зустріч спеціального представника президента США Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним. За словами Віткоффа, передумови для припинення вогню в Україні існують. На цій зустрічі, яка відбувається 21 жовтня, американський посланець має представити оновлену пропозицію щодо завершення війни, а віртуально до розмови долучається зять і радник Трампа Джаред Кушнер.
Також політичний аналітик Вадим Денисенко оцінює переговори в Осло як проміжні, з яких може вийти навіть повне перемир'я. Усі учасники процесу, за його словами, чекають на вибори у США 3 листопада, щоб робити свої кроки вже після них.