Заморозить фронт и сохранить 75% территории: на какие условия готов пойти Зеленский ради мира

После прекращения боевых действий Киев рассчитывает на гарантии безопасности со стороны Трампа и европейских союзников.

Владимир Зеленский заявил, что согласился бы на мирное соглашение, предусматривающее замораживание войны по нынешней линии фронта. Такой сценарий президент назвал реалистичным способом остановить боевые действия. Об этом он сказал в интервью Fox News ведущему Брайану Килмиду.

Журналист спросил, согласился бы украинский лидер на мирное соглашение с замораживанием линии фронта, при котором Украина сохранила бы 75 % или более своей территории. Зеленский ответил: "Да".

"Мы называем это прекращением огня или, как сказал президент Трамп, прекращением убийств. Заморозить и остановить. И, конечно, это минимум, чего мы сегодня требуем от России", — пояснил он.

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Далее, по словам президента, Украина будет добиваться гарантий безопасности от Дональда Трампа и европейских союзников, чтобы обеспечить мир и безопасность. Именно мир и гарантии он называет главными целями.

Опрос Стоит ли Украине идти на территориальные уступки под давлением США ради мирного соглашения? Опрос открыт до Да, иначе войну завершить не удастся Да, но только при условии надежных гарантий безопасности Нет, это будет капитуляцией Не стоит, потому что РФ это не остановит Сложно ответить Голосувати

Ранее сообщалось, что в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге началась встреча специального представителя президента США Стива Виткоффа с Владимиром Путиным. По словам Виткоффа, предпосылки для прекращения огня в Украине существуют. На этой встрече, которая проходит 21 октября, американский посланник должен представить обновленное предложение по прекращению войны, а к беседе в виртуальном режиме присоединяется зять и советник Трампа Джаред Кушнер.

Кроме того, политический аналитик Вадим Денисенко оценивает переговоры в Осло как промежуточные, которые могут привести даже к полному перемирию. По его словам, все участники процесса ждут выборов в США 3 ноября, чтобы предпринимать свои шаги уже после них.