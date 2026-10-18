"Черный леопард, рыжий волк" и не только: кто такой Марлон Джеймс — такого вы еще не читали!

Свою первую Букеровскую премию Марлон Джеймс получил за роман "Краткая история семи убийств". А теперь будет шутка о том, что история вовсе не краткая: если вам посчастливится найти эту книгу, вы поймете, о чем я. На украинском языке она выходила в "Издательстве Старого Льва". Сейчас, кроме как купить ее с рук, никак. Я свой экземпляр приобрела на ОЛХ за смешные деньги. Но я фанатка, поэтому мне можно.

"Краткая история семи убийств"

Основанная на реальных событиях на Ямайке и посвященная покушению на Боба Марли, книга Марлона Джеймса рассказывает сложную историю о бедности, неравенстве, войнах между преступными бандами ямайских гетто и не только. О Ямайке, откуда родом сам Марлон Джеймс, и его новом, уже упомянутом романе "The Disappearers".

Марлон Джеймс претендует на Букеровскую премию: теперь за книгу "The Disappearers" Фото: Валентина Комар

"The Disappearers"

История начинается с того, что восемь мужчин в Кингстоне вызвались сыграть в театральной постановке. Эти мужчины между собой не знакомы, но есть то, что их объединяет — все они геи. (На украинский язык роман не переведен, мне "The Disappearers" привезли из другой страны в подарок).

Сначала я сомневалась, смогу ли я узнать себя в истории, столь отличающейся от моей. И очень ошибалась. С первых страниц — полное совпадение. Например, главный герой, которому на самом деле 18, говорит, что ему 17. Все потому, что он пережил ужасный год и таким образом хочет наверстать упущенное. А еще я мечтаю о Levi’s 501, и представьте, о них очень хорошо упоминают уже в первой главе. И такие совпадения у меня с Марлоном не в первый раз. Кстати, если говорить о месте действия, то здесь это Кингстон. Город описан великолепно, но если вы хотите больше визуализации — по сценарию Марлона Джеймса снят сериал "Убрать Милли Блэк". События разворачиваются, в частности, в Кингстоне, где, соответственно, и снимали сериал.

"Черный леопард, рыжий волк"

Здесь уже придется положиться на собственное воображение. И это будет нелегко. Ведь вам придется представлять себе все: от чудовищ-людоедов (асанбонсамов) до охотников-оборотней. Последнее — это, кстати, о Черном Леопарде — как следует из названия. Он может быть то человеком, то Черным Леопардом. Об этом вы узнаете сразу в начале книги, где приведен список персонажей, упомянутых в повествовании. И это очень помогает. Отмечу, что права на экранизацию приобретены уже очень давно. За это должны взяться Майкл Б. Джордан и Warner Bros.

"Кровавое, непристойное, языческое фэнтези высочайшего класса" — так описывает роман "Черный леопард, рыжий волк" The Wall Street Journal Фото: Слава Кравцов

"Черный леопард, рыжий волк" — это первая часть трилогии "Темная звезда". Вторая часть называется "Лунная ведьма, царь-паук". А третью часть Марлон Джеймс еще не написал. Хотя должен, ведь нужно же экранизировать, — шутит автор в одном из интервью. А я придумала другую шутку: может, в Warner Bros. поняли, насколько сложна эта задача, и просят не дописывать?

То, что пока что есть только две части, ни в коем случае не лишит вас удовольствия от чтения. Каждая из частей рассказывает свою историю. То есть это взгляды разных участников событий, а кому верить — решать вам.

Важно

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В первой части свою историю рассказывает Следопыт. Это — охотник, известный своим необыкновенно острым обонянием. Часто это "халтурки" типа: жена подозревает, что муж изменяет, и просит проверить по запаху, действительно ли это так. Но вот Следопыта нанимают на задание — найти пропавшего мальчика. И, пожалуй, впервые в жизни, Следопыт то теряет, то снова улавливает его запах. Почему? Кто этот мальчик? И почему столько людей (и не только людей) не хотят, чтобы он нашелся.

Все это на фоне древней Африки. Мифы, легенды, магия, кровавые события. Последнего здесь предостаточно. Одна из моих любимых историй о том, как переводчица цикла Анна Яновская работала над текстом. В частности, через знакомых она связалась с носителем языка из Киншасы и попросила помочь с разъяснением некоторых выражений. По иронии судьбы, конечно, там было 18+.

Марлон Джеймс родом из Ямайки Фото: Wikimedia Commons

У переводчицы было немало сложностей, и мне было бы очень интересно услышать об опыте переводчиков, работавших, например, над немецким и французским изданиями. Но я этого не нашла. И очень горжусь тем, что если кто-то будет так же искать другой опыт, то найдет целый подкаст на YouTube, где я разговариваю с Анной Яновской и литературоведом Богданой Романцовой именно о переводе. Он здесь.

На что похожа эта книга? Ни на что. Однако ее часто называют африканской "Игрой престолов". Точнее — так ее когда-то назвал сам Марлон Джеймс. Например, в интервью французскому изданию Numerama он описывает это так: "Это была шутка". Марлон Джеймс просто пытался рассказать о книге журналисту, который его не понимал. А потом это стало настолько вирусным, что писателю даже позвонил Джордж Мартин со словами: "Я слышал, что вы пишете африканскую версию моей книги". Вот так это и пошло дальше.

Первую Букеровскую премию Марлон Джеймс получил за роман "Краткая история семи убийств"

Я часто встречала людей, которые выбрали "Черного леопарда, рыжего волка" исключительно из-за обложки. И я могу понять, почему. Обложка первого издания — результат сотрудничества венесуэльского художника Пабло Херардо Камачо и дизайнера Хелен Йентус. Именно от Камачо — причудливость, которая легла в основу визуальной идентичности "Темной звезды". Я просматривала его профиль на BOOOOOOOM, и его творчество — это ода любимым вещам: формам сигарет и змей, губам, растениям и как можно большему количеству глаз. Понравилось, как во французской статье написали, что обложка прекрасно "соответствует химерам романа". Кстати, у меня есть забавный случай. Я отметила Херарда Камачо в сториз, он ответил, и у нас даже завязался небольшой диалог об украинских читателях.

"Черный леопард, рыжий волк". Обложка первого издания — результат совместной работы венесуэльского художника Пабло Херардо Камачо и дизайнера Хелен Йентус Фото: newstatesman.com

Что у нас есть?

Это необычно

Африканская мифология и африканская история как основа мира — это расширяет рамки жанра, в котором долгое время доминировали европейские мифы.

Это масштабно

Об одной и той же истории расскажут три разных рассказчика. Следопыт, Ведьма, а кто будет третьим — пока неизвестно. Однако Марлон предупреждает, что "инструкций" — кто прав — ждать не стоит. Кому верить — решать вам.

Убедительная вселенная, продуманная магия, сопоставимые с классикой фэнтези.

Разнообразие гендерных и сексуальных идентичностей персонажей.

Это жестоко, это местами сложно, это испытывает пределы выносливости читателя

Язык, ритм, множество имен, необходимость смириться с временным непониманием. А что ты получаешь в обмен на это внимание — и стоит ли оно этих усилий лично для тебя? Для меня оно стоило этого настолько, что, дочитав книгу до конца, я захотела начать сначала.

Это до самого конца держит интригу

Интрига здесь заключается не только в поисках мальчика. Она заключается в том, кем он был, зачем его искали — и насколько можно доверять тому, кто рассказывает эту историю.

Здесь отмечу интересный факт: один из героев умеет "зеркалировать" других. И я готова поспорить, что автор прокручивает этот трюк с нами, с читателями. Когда начинают "зеркалировать" нас.

Но если подвести итог, то что удерживает в жестоком, непривычном, сложном мире романа?

Любовь.

Для меня этот текст об этом. Как, в конце концов, и все в этом мире. Больше объяснить не могу, потому что это будет серьезным спойлером.

Марлон Джеймс — такого вы еще не читали. И я очень рекомендую. Начните с "Черного леопарда, рыжего волка"!

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