С детективным приемом "убийства в закрытой комнате" я познакомилась еще в детстве. Если вам за 30, то вы, наверное, помните такую штуку, как фильмоскоп и диафильмы. Для тех, кто моложе, поясню: это нечто среднее между комиксом, фильмом/мультфильмом и книгой с иллюстрациями. В фильмоскоп вставляется пленка, выключается свет, проектор проецирует изображение на стену, кадры переключаются вручную, а сопроводительный текст нужно зачитывать вслух. На самом деле, когда я об этом вспомнила благодаря колонке, то даже снова захотела фильмоскоп. Так вот — среди мультфильмов, которые у меня были на пленках, — мне попался диафильм о Шерлоке Холмсе — по мотивам рассказа Артура Конан Дойла "Пестрая лента".

Обложка сборника рассказов Артура Конан Дойла "Пестрая лента и другие истории"

К Холмсу за помощью обращается Элен Стоунер. Девушка рассказывает, что несколько лет назад, всего за две недели до своей свадьбы, при загадочных обстоятельствах умерла ее сестра Джулия. Перед смертью Джулия успела лишь прошептать: "Пестрая лента".

Этот сюжет, думаю, вы наверняка встречали в сериалах, в многочисленных экранизациях приключений Шерлока Холмса. Потом (еще в детстве) я чудом нашла рассказ на барахолке в Новой Каховке, и с тех пор это одно из лучших воспоминаний в моей жизни. "Пестрая лента" написана раньше, чем тексты Карра. Соответственно, Карр не изобрел детектив "закрытой комнаты", но довел этот литературный прием до уровня отдельного искусства.

В его романе "Бестелесный человек", а именно в 17-й главе, персонаж доктор Фелл произносит известную речь/лекцию, в которой приводит классификацию убийств, совершенных в закрытой комнате.

Например, один из таких случаев: свидетели слышат крик или выстрел из запертой комнаты, но жертва на самом деле уже мертва. Звук воспроизводится искусственно (воспроизводится запись, падает предмет), таким образом у убийцы — железное алиби.

Самые слабые ("вульгарные" и "несолидные") разгадки — это тайные выходы и невероятно сложные механизмы, самое крутое — когда убийца использует психологию, играет на невнимательности свидетелей, когда они верят в то, чего не было.

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В упомянутой лекции он приводит различные примеры возможных "решений": постель, выделяющая ядовитый газ при соприкосновении с телом человека, сосулька, которой можно кого-то проткнуть, а затем орудие убийства растает.

Готовя колонку, я наткнулась на интересную книгу, которая в свое время ускользнула от моего внимания: "Исследователи смерти. От Шерлока Холмса и Агаты Кристи до лаборатории судебно-медицинского эксперта" химика, судебного эксперта-токсиколога Владимира Саркисяна. Он анализирует тексты мастеров детектива с точки зрения судебно-медицинской экспертизы и показывает, что могло быть, например, преувеличенным или нереалистичным (это не критика и не принижение). Например, если вы вдруг усомнитесь в "сосульке".

Книги Карра трудно купить. Хотя на украинском языке они точно были (и с очень классными обложками). Думаю, что есть шанс, вернувшись к началу, найти их на барахолках. Кстати, об обложке "Бестелесного человека" на украинском языке — на ней изображены три надгробия. Британское и американское названия одного и того же романа Карра различаются. Поэтому вы сможете найти этот же детектив, но под названием "Три гроба".

Где вы могли бы "увидеть" Джона Карра сейчас?

Например, в фильме "Достать ножи"!

Райан Джонсон, режиссер и сценарист серии фильмов "Достать ножи", называет Карра главным источником вдохновения Фото: Кадр из фильма

Спустя почти столетие после публикации "Бестелесного человека" Джон Диксон Карр продолжает оказывать влияние на массовую культуру. Райан Джонсон, режиссер и сценарист серии фильмов "Достать ножи" (с Дэниэлом Крейгом в главной роли), называет Карра главным источником вдохновения для третьей части кинофраншизы под названием "Проснись, покойник". Более того, Джонсон призывает к возрождению интереса к писателю, даже придумывая для этого отдельное слово — Carraissance. А лекция доктора Фелла об убийствах в замкнутой комнате стала одним из литературных ориентиров для сценария фильма 2025 года. Райан Джонсон даже написал предисловие к новым изданиям Карра. А в фильме "Достать ножи" в кадре можно увидеть экземпляр "Бестелесного человека". Цитаты тоже.

Итак, прошло почти столетие, появилось множество новых технологических "устройств". Чего стоит один только ChatGPT. Но, на мой взгляд, неизменным осталось самое интересное в детективах Карра — игра с человеческой психологией, с невнимательностью свидетелей и, в конечном счете, с нашей собственной.

В XXI веке Джон Диксон Карр продолжает оказывать влияние на массовую культуру Фото: Wikimedia Commons

Я согласна с тем, что чтение детективов помогает нам смотреть на ситуацию беспристрастно, противостоять стереотипам и манипуляциям, подвергать сомнению то, что, казалось бы, очевидно.

Даже в закрытой комнате.

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