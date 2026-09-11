Жизнь стоит того, чтобы ее прожить: чем ценна для современных украинцев проза О. Генри

Сегодня, в 164-ю годовщину со дня рождения писателя О. Генри, есть хороший повод проверить, работают ли его знаменитые сюжетные твисты спустя более века.

Прямо сейчас я нахожусь на фестивале BookForum во Львове, в рамках которого традиционно проходит и Книжная ярмарка. И просто из любопытства пойду посмотрю, что можно приобрести у издателей из произведений этого писателя. Хотя у меня лично есть несколько разных изданий его сборников.

Как говорит моя коллега и хорошая знакомая, литературовед Серафима Белая, О. Генри — это нежный писатель. Нежный по отношению к людям, нежный по отношению к миру. Не подрывая человечность, а наоборот, он постоянно напоминает об этой человечности.

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Это незаурядный талант и гениальность, ведь за великолепными, красивыми текстами или в их основе лежит любовь к миру и к людям.

Один из самых известных его текстов, знакомый, пожалуй, каждому, — это рассказ "Подарки волхвов". Молодая супружеская пара — Джим и Делла — едва сводит концы с концами. Накануне Рождества у них совершенно нет денег на праздничные подарки друг другу. Делла решает продать свои роскошные волосы и купить мужу цепочку для его золотых часов. Джим в свою очередь приходит домой с подарком для жены. Молодые люди вскрывают упаковки, и выясняется — Джим продал свои часы, чтобы купить дорогой набор гребней, о котором Делла давно мечтала. Но настоящий твист сюжета заключается не в обмене "ненужными" подарками. А в том, что такая "неприятность" вовсе не портит праздник двух влюбленных. И я все думаю: а как бы я отреагировала.

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Кстати, ходит легенда, что эта история отчасти автобиографична. Внешность Деллы О. Генри описывал по своей жене Этол. И в его личной жизни была похожая ситуация. Когда жена писателя тяжело заболела, он сам находился за границей, скрываясь от угрозы заключения. (Да, это отдельная интересная история). Не имея денег, жена продала свою шаль и купила О. Генри рождественский подарок — золотую цепочку для часов, которую отправила по почте. Узнав о тяжелом состоянии жены, писатель продал свои часы и купил билет на поезд, чтобы вернуться к ней и поддержать в тяжёлую минуту, несмотря на реальную угрозу заключения.

В прошлом году в издательстве "Readberry" вышел замечательный сборник под названием "Дары волхвов. Истории под рождественские колокола". Ее составительница Анна Улюра собрала в одном томе 39 рассказов разных авторов из разных стран и эпох. Всех их объединяет рождественская тематика. И, конечно же, куда же без О. Генри. Ведь даже если вы знакомы с религией, название "Дары волхвов" ассоциируется именно с его произведением. До Рождества ещё три месяца, но я советую присмотреться к этому сборнику. Он может стать прекрасным подарком.

Так действуют ли эти твисты? Конечно же, да. Ведь тексты О. Генри очень философские, попадают в самую суть человечности, но при этом они не слишком сентиментальны, не слишком трагичны, то есть они как-то вселяют в тебя веру во Вселенную, в жизнь в целом, что жизнь — она прекрасна, она ценна, достойна того, чтобы ее прожить. И когда, как не сейчас, нам всем нужно чаще об этом вспоминать.

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