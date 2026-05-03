Новая эра Хогвартса: чего ждать от большого возвращения "Гарри Поттера"

Каждой книге — отдельный сезон, а к экранизации привлечена сама Джоан Роулинг.

"Гарри Поттер" — это история, которая определила мое поколение, объясняла мир, стала общим языком, моральным компасом.

Уже скоро поколение миллениалов, которое до сих пор может скупать все, что напоминает о любимой истории детства, сможет показать приключения Гарри, Гермионы и Рона своим детям.

Помню, как, будучи на первом курсе политологии, на парах мы разбирали, почему "Гарри Поттер" нужен, почему сработал и как много нам дал.

Если говорить предметно, то The New York Times в своей статье ссылается на исследование, которое доказывает, что благодаря чтению "Гарри Поттера" улучшилось отношение к стигматизированным группам (иммигрантам, беженцам). Поклонники "Гарри Поттера", как правило, охотнее принимают тех, кто отличается, и являются более толерантными.

В своем TikTok американская инфлюенсерка и комикесса Бриттани Броски говорит: "Ты не Слизерин. Тебе 36!". Ну да, но подрастает мой ребенок. Я хочу посмотреть, как эта история сработает или не сработает с ним. BBC пишет, что Дэниел Рэдклифф, сыгравший Гарри Поттера, написал новому исполнителю этой роли Доминику Маклафлину письмо в поддержку: "Пусть у тебя все будет еще лучше". Тоже очень хочу, чтобы у сериала получилось еще лучше — так, чтобы новое поколение тоже нашло там что-то важное для себя. А это же нужно туда вложить. Болею за эту историю, как и за Папу Эссиеду в роли Северуса Снейпа.

Если же вспомнить "первоисточник". Напоминаю, что книги вселенной "Гарри Поттера" выходят в издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Собрала об украинских изданиях несколько фактов, которые вы могли не знать.

На сайте издательства по поиску "Гарри Поттер" показано 41 страницу. В частности это и "Мини-Поттеры" — коллекционные карманные книги из мира Гарри Поттера, и романы в цветах разных общежитий, и подарочные издания с эксклюзивными, неопубликованными ранее эскизами иллюстраций.

Первую книгу о Гарри Поттере "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" презентовала в ночь с 13 на 14 апреля 2002 года. Тогда событие на столичном Крещатике собрало более тысячи человек с детьми.

Перевод 5-го и 7-го томов "Гарри Поттера" "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" издала первой в мире.

Издательство информировало читателей о фактах подделки книг и даже объясняло, как проверить голограмму на своем экземпляре.

Первое иллюстрированное издание "Гарри Поттер и философский камень" вышло в 2015 году. Серия стала мировым издательским феноменом и была опубликована на 38 языках.

Кстати, иллюстрированный "Гарри Поттер и Полукровный Принц" выйдет в свет 6 октября 2026 года (в один день с англоязычным изданием). Так что фанатам есть чего ждать.

