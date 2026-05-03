Нова ера Гоґвортсу: чого чекати від великого повернення "Гаррі Поттера"

Кожній книзі — окремий сезон, а до екранізації залучена сама Джоан Ролінґ.

"Гаррі Поттер" — це історія, що визначила моє покоління, пояснювала світ, стала спільною мовою, моральним компасом.

Вже скоро покоління мілленіалів, яке досі може скуповувати все, що нагадує про улюблену історію дитинства, матиме змогу показати пригоди Гаррі, Герміони та Рона своїм дітям.

Пам’ятаю, як, будучи на першому курсі політології, на парах ми розбирали, чому "Гаррі Поттер" потрібен, чому спрацював і як багато нам дав.

Якщо говорити предметно, то The New York Times у своїй статті посилається на дослідження, яке доводить, що завдяки читанню "Гаррі Поттера" покращилося ставлення до стигматизованих груп (іммігрантів, біженців). Шанувальники "Гаррі Поттера", як правило, охочіше приймають тих, хто відрізняється, та є більш толерантними.

У своєму TikTok американська інфлюенсерка й комікеса Бріттані Броскі каже: "Ти не Слизерин. Тобі 36!". Ну так, але підростає моя дитина. Я хочу подивитися, як ця історія спрацює чи не спрацює з нею. BBC пише, що Деніел Редкліфф, який зіграв Гаррі Поттера, написав новому виконавцю цієї ролі Домініку Маклафліну листа на підтримку: "Нехай у тебе все буде ще краще". Теж дуже хочу, щоб у серіалу вийшло ще краще — так, щоб нове покоління теж знайшло там щось важливе для себе. А це ж потрібно туди вкласти. Вболіваю за цю історію, як і за Папу Ессієду в ролі Северуса Снейпа.

Якщо ж згадати "першоджерело". Нагадую, що книги всесвіту "Гаррі Поттера" виходять друком у видавництві "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА". Зібрала про українські видання декілька фактів, які ви могли не знати.

На сайті видавництва за пошуком "Гаррі Поттер" показано 41 сторінку. Зокрема це і "Міні-Поттери" — колекційні кишенькові книжки зі світу Гаррі Поттера, і романи у кольорах різних гуртожитків, і подарункові видання з ексклюзивними, неопублікованими раніше ескізами ілюстрацій.

Першу книжку про Гаррі Поттера "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" презентувала в ніч з 13 на 14 квітня 2002 року. Тоді подія на столичному Хрещатику зібрала понад тисячу людей із дітьми.

Переклад 5-го і 7-го томів "Гаррі Поттера" "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" видала першою у світі.

Видавництво інформувало читачів про факти підробки книжок і навіть пояснювало, як перевірити голограму на своєму примірнику.

Перше ілюстроване видання "Гаррі Поттер і філософський камінь" вийшло у 2015 році. Серія стала світовим видавничим феноменом і була опублікована 38 мовами.

До речі, ілюстрований "Гаррі Поттер і Напівкровний Принц" вийде друком 6 жовтня 2026 року (в один день з англомовним виданням). Отже, фанатам є чого чекати.

