Спускаемся в ад с "Катабазисом" и путешествуем по Чернобылю с "Оставленной": 12 книг этой весны

К этому времени издатели стараются подготовить книжные новинки и удовлетворить как самых привередливых читателей, которые следят за всеми анонсами, так и тех, кто не настолько внимателен к книжному рынку. Я здесь где-то посередине, поэтому собрала по три книги от издательств, за которыми слежу, и расскажу, почему эти тексты могут быть интересны и вам.

Издательство "Жорж"

Ребекка Кван, "Катабазис"

Шестой роман автора, где студентка аспирантуры Кембриджа Алиса Ло вместе со своим коллегой-соперником Питером спускаются в Ад, чтобы вернуть душу наставника. Название романа отсылает к древнегреческому понятию κατάβασις — путешествия вниз, в подземный мир. Но оказывается, Ад совсем не такой, как его описывают в книгах. А какой? Для каждого свое?

Оксана Ковальчук, "Оставленная"

Проходит сорок лет со дня трагедии на Чернобыльской АЭС. Сетинг "Оставленной" — Полесье, места зоны добровольного отчуждения. В тексте в частности о том, что покинутые села и леса — не только пейзаж, но и травма. Сколько утеряно, прервано традиций из-за массового переселения. В то же время, сколько новых мифов и специфического фольклора появилось вокруг этого. Очень интересно почитать как Оксана Ковальчук в жанре работает с этой темой и травмой. Рассказывали ли вам в детстве о здоровенных сомах из Зоны? Мне — да.

Владимир Ешкилев, "Фаренго"

Переиздание космооперы, которое, как многие отмечают, опередило свое время. Далекое будущее. Искусственно созданное биологическое оружие может легко уничтожить все обитаемые миры. Однако власть имущие больше озабочены политическими играми, чем спасением человечества. И участники команды, которые выходят на след таинственного врага, оказываются в эпицентре заговоров, мятежей и интриг...

А еще (об этом уже мало кто отмечает) эта космоопера не чурается эротической составляющей. Поэтому летит в хотелки.

Издательство Vivat

Евгения Кужавская, "Боги моего края очень любят кровь"

Дарк академия, основанная на реальных событиях. В тексте речь идет о Киеве 1917-го года. Семнадцатилетняя Вероника Черняховская из заведения для девушек переходит в новооткрытую Вторую украинскую гимназию, где девушки и парни учатся вместе. Спиритические сеансы, увлечение Уайлдом, похищенные картины, таинственные культы и расследование мистических убийств в городе вдруг становятся частью ее жизни. Тем временем красные отряды Муравьева медленно приближаются к станции Круты.

Эдуард Андрющенко, "Агент с медвежонком. Шпионские игры Виктора Петрова (Домонтовича)"

В фокусе книги — двойная биография Виктора Петрова (В. Домонтовича): археолога, автора интеллектуальных романов и одновременно агента советских спецслужб. На основе рассекреченных архивов СБУ и разведки.

Гарриет Констебл, "Инструменталистка"

Это историческая беллетристика о музыкантке Анне-Марии, которая одержима целью стать самой выдающейся скрипачкой и композитором Венеции. Однако что будет, когда она попытается затмить мастера — Антонио Вивальди?

Венеция, классическая музыка. Сюжет, основанный на реальных событиях, автор заинтересовалась темой, когда узнала, что Вивальди работал в приюте для девочек, где обучал их музыке.

Издательство "Априори"

Хосе Карлос Сомоса, "Дама номер 13"

* обложка украинского издания дорабатывается; предоставлена оригинальная

Новинка от автора романа "Пещера идей", ставшего бестселлером издательства.

Молодому преподавателю словесности Соломону Рульфо и проститутке Ракель каждую ночь снятся одинаковые сны: незнакомый дом, тройное убийство и женские мольбы о помощи. Пытаясь понять природу этих жутких видений, они случайно оказываются в загадочном доме, где им открывается запретная для обычных людей тайна. Миром поэзии правят 12 муз — 12 влиятельных дам, способных превращать слова художников в мощное оружие, меняющее мир. Кто эти женщины, знание о которых может стоить жизни? И кто на самом деле скрывается за именем "Дамы номер тринадцать"?

Стивен Сейлор, "Римская кровь"

В центре истории — судебное дело, имеющее реальную историческую подоплеку: именно тогда молодой адвокат Марк Туллий Цицерон заявил о себе речью Pro Sexto RoscioAmerino, защищая сына, которого обвиняли в убийстве отца.

Роман сочетает это событие с художественной линией вымышленного помощника-детектива Гордиана Искателя, благодаря которому читатель погружается в опасный мир римских улиц.

Пеллем Г. Вудхаус, "Очень хорошо, Дживс"

Пелем Гренвиль Вудхауз — английский писатель, драматург, известный в мире литературы как "король комедии". Славу и любовь миллионов читателей Вудхауз получил благодаря романам о молодом английском аристократе Берти Вустере и его сообразительном камердинере Дживсе.

За свои заслуги Пелем Вудгауз награжден званием рыцаря-командора ордена Британской империи.

Издательство ARTBOOKS

Оушен Вуонг, "На этой земле прекрасны мы лишь мгновение"

Это трогательное письмо главного героя, Щенка, к неграмотной матери. Автор изображает сложную, но беспрекословную любовь между матерью-одиночкой и сыном. Честно изображает проблемы расы, класса, маскулинности и другие современные непростые аспекты настоящего Америки, запятнанного наркоманией, жестокостью и травматическими событиями, впрочем, не лишенного сочувствия и уязвимости.

Соноко Мачида, "Киты на частоте 52 Герца"

Основной месседж романа — "Могу ли я доверять миру после всего, что со мной сделали?". Healing fiction о восстановлении от абьюзивной семьи в маленьком приморском городке в современной Японии.

Кит, поющий на частоте 52 Герца, — единственный в мире. Это пение так неповторимо, что другие киты его даже не слышат. Его голос никого не достигает, и никто не поет в ответ. Поэтому его назвали "самым одиноким китом на планете".

В 2021 году роман получил Гран-при Премии книготорговцев Японии и разошелся тиражом более 400 000 экземпляров. В 2023 году вышла одноименная экранизация.

Абрахам Вергис, "Завет воды"

Ей двенадцать лет, и завтра утром она выходит замуж. "Завет воды" Абрахама Вергиса — потрясающий роман о трех поколениях христианской семьи в Керале, Южная Индия, страдающей от странного проклятия: по меньшей мере один человек в каждом поколении погибает, утонув. История этой семьи причудливо связана с историей врача-шотландца родом из Глазго, которого судьба занесла в Индию.

В начале романа двенадцатилетнюю девочку отправляют на лодке на свадьбу, где она впервые встречает своего мужа. Она присоединяется к богатой семье и становится Великой Аммачи, матриархом чрезвычайной семьи, которая переживет трудности, будет праздновать триумфы и станет свидетелем немыслимых изменений в течение следующих десятилетий.