Исследуем любовь с "Попугаем Флобера", готовимся к войне с Робом Бауэром: 15 книг этой весны
Книжный обозреватель Фокуса Валентина Комар продолжает знакомить нас с книжными новинками весны. Некоторые из них уже доступны — и даже успели стать sold out с допечаткой. Другие еще на этапе предзаказа, а часть — эксклюзивы, которыми с нами поделились издательства.
Итак, по три весенние новинки от украинских издательств.
Издательство "Темпора"
Ольга Токарчук, "Веди свой плуг по костям мертвецов"
От автора — лауреата Нобелевской премии, которая активно поддерживает Украину и приезжала с визитом в мае прошлого года.
В отдаленном селе на самой границе с Чехией остаются зимовать только трое. Один из них внезапно умирает, подавившись костью. Пожилая учительница Душейко убеждена: это серны отомстили жестокому соседу за охоту. Она ухаживает за домами соседей, переводит Блейка со своим бывшим учеником и составляет гороскопы. А тем временем в окрестностях происходят еще три загадочные смерти.
Дон Делилло, "Точка Омега"
Человек в музее смотрит фильм Хичкока "Психо", замедленный до 24 часов. Если есть жертва, то должен быть и убийца. Тонкая грань между прошлым и будущим. Пустыня. Аноним, режиссер, военный аналитик и его дочь. Пространство, в котором время теряет значение. Осторожное переосмысление классики и одновременно призыв ее внимательно созерцать. Маленький философский шедевр Дона Делилло — его лаконичные "В поисках утраченного времени", а еще история о вечности, ответственности и правде.
Кстати, в оригинальном тексте всего 117 страниц, интересно, сколько будет у нас.
Джулиан Барнс, "Попугай Флобера"
Нежный, изысканный роман о любви к одному автору. А еще о любви к женщине. К литературе и чтению. Барнз дает нам шанс окунуться в контекст ХIХ века, прожить несколько десятков лет среди писателей, побывать в экзотических странах, понаблюдать за развертыванием бурных любовных историй Флобера. И, в конце концов, спросить у себя: действительно ли мы доверяем тому, что знаем о людях прошлого? Какое из чучел попугая настоящее? И имеет ли это вообще значение?
Издательство "Наш Формат"
Роберт Сапольски, "Предопределено наперед. Жизнь без свободы воли"
Один из самых авторитетных исследователей человеческого поведения возвращается со взрывной работой, в которой предлагает смелый и научно обоснованный тезис: свободы воли не существует.
Опираясь на нейробиологию, генетику и эпигенетику, выдающийся ученый показывает человека как сверхсложную систему, чьи решения формируются цепочками причин — от текущего уровня сахара в крови до культуры, в которой выросли наши предки. Намерение и выбор не подвластны нашему "я", а обусловлены биологическими факторами и обстоятельствами, которые не подвластны нам. Эта книга — не о фатализме или беспомощности. Наоборот, отказ от веры в свободу воли открывает путь к новому образованию, правосудию и настоящей гуманности — с сочувствием и пониманием вместо осуждения, (само)критики или мести.
Роб Бауэр, Элеонора Рассел, "Хочешь мира — готовься к войне. План обороны Европы"
Авторы раскрывают неудобную для европейцев правду: либеральные экономики уязвимы, а зависимость от Китая и РФ стала оружием против них самих. Анализ феномена украинской устойчивости и вступления Финляндии в НАТО доказывает: мир держится на готовности к борьбе. Это не очередная книга с изложением теорий, а четкий стратегический план тотальной обороны для тех, кто управляет процессами. Он содержит алгоритмы управления рисками для государств и бизнесов, формулу политики сдерживания агрессора, принципы внедрения в обществе концепции mission command, а также семь требований к гражданской готовности — от способности справляться с массовыми жертвами до стабильного снабжения энергией. Авторское вознаграждение будет направлено на благотворительные проекты в Украине.
Роб Бауэр — адмирал в отставке. Председатель Военного комитета НАТО в 2021-2025 годах. Принимал ведущее участие в ответе НАТО на полномасштабное вторжение России в Украину.
Элеонора Рассел — советник по стратегическим коммуникациям.
Авторы открыто поддерживают Украину и неоднократно приезжали и выступали спикерами на форуме по безопасности.
Фредерик Форсайт, "День Шакала"
Шакал. Высокий, светловолосый англичанин с помутневшими серыми глазами. Убийца высочайшей квалификации. Человек, неизвестный ни одной спецслужбе мира. Киллер с контрактом на убийство самого охраняемого человека на планете.
Один человек с винтовкой, способный изменить ход истории. Человек, чья миссия настолько тайная, что даже его работодатели не знают его имени. И когда минуты отсчитывают время до финального акта казни, кажется, что на земле нет силы, способной остановить Шакала.
Это книга, по которой были сняты культовые одноименные фильм и сериал.
Издательство "Лаборатория"
Флориан Иллиес, "1913: Лето века"
Пруст ищет потерянное время, а Фрейд разговаривает с кошкой на Берггассе, 19. Кафка пишет "Перевоплощение", а Малевич рисует свой квадрат. Стравинский приносит в Париж "Весну священную", а в Мюнхене австрийский художник-почтальон по имени Адольф Гитлер продает акварели возле дворца Шенбрунна, куда в тот же день ковыляет грузин по имени Сталин.
1913. Год, в котором переплетаются сотни голосов, сцен и случайностей, предсказывающих катастрофу ХХ века. От Рильке, Эльзы Ласкер-Шюлер и Томаса Манна до изобретения экстази и открытия Нефертити — все, кто творят искусство, вот-вот окажутся по разные стороны бурной и жестокой истории. Это последнее лето перед пропастью. И последнее дыхание мира, который еще верит в красоту.
Историю планируют адаптировать в телевизионный сериал. Права куплены.
Анна Стадник, "Мертвая Вита"
Мир, в котором живет Вита — сплошная скучная рутина: смены за кассой, общежитие с тонкими стенами и невыносимыми соседями, мятные леденцы и… смерти. Каждый месяц она умирает, чтобы утром снова вернуться к жизни: правда, без части воспоминаний и без каких-либо представлений о том, что делать дальше. Забвение и смерть уже почти стали для нее привычными, но когда при странных обстоятельствах начинают гибнуть люди, которых Вита лишь успела назвать знакомыми, она осознает, что кто-то загоняет ее в ловушку. И она чувствует его присутствие. Он знает все о ней. Он уже совсем рядом.
"Мертвая Вита" — самый быстрый в производстве проект для украинской редакции "Лаборатории". В издательстве посоветовали тщательно следить за деталями, которые сопровождают появление призраков (например, запах или предметы), потому что они неслучайны.
Мила Смолярова, "Время неудачников, или В крымской столице облачно с прояснениями"
В описании моего профиля написано, что у меня есть подкасты с украинскими писателями и писательницами. Мила Смолярова как раз была моей гостьей. На этот раз от автора — не короткая проза, а роман. О Крыме. Об автономном полуострове без приложения "оккупированный". Об инфантильном поколении, которое только учится жить, ошибается и любит. И о редкой роскоши не оборачиваться назад во времени.
Их сведет жаркое лето 2003 года в самом сердце крымского полуострова. Там, где безрассудство кажется мерилом свободы, а взрослая жизнь только начинается и напоминает игру "Кто первый?". Еще нет социальных сетей, никто не снимает лавстори, а мобильный разговор длится несколько первых бесплатных секунд. Признания в любви растворяются в сигаретном дыму и тонут на дне коньячных бокалов, оставляя после себя привкус недосказанности и смелых обещаний. Кого же он выберет — архитектуру или девушку в рабочем комбинезоне? И правильным ли окажется этот выбор?
В книге два финала и сначала автор хотела, чтобы было два тиража с разными финалами. Мила начинала писать книгу еще в не оккупированном Крыму и эта история с ней уже более двадцати лет.
Издательство "РМ"
Астрид Линдгрен, "Дневники военного времени. 1939-1945"
Это очень личное изображение того, как драматические мировые события влияют на всех нас. Она еще не стала известной писательницей — первая книга о Пеппи Длинныйчулок была опубликована в тот же год, когда закончилась война, в 1945-м, но любознательность и острый критический ум побуждали к анализу событий на фронте и в тылу.
Кроме собственных заметок, дневники содержат много вырезанных статей из шведских газет, которые она комментирует. Не все знают, что Астрид Линдгрен была антинацисткой и всю жизнь боролась против войны и насилия.
17 опубликованных дневников — уникальный документ от обычного человека и одной из самых известных шведок мира.
Кстати, первый тираж продали за несколько дней.
Кристин Генна, "Женщины"
Когда двадцатилетняя студентка колледжа Фрэнсис Мак-Грет слышит, что "женщины могут быть героинями", это озадачивает и вдохновляет ее. Воспитанная в идиллической атмосфере солнечной Южной Калифорнии под крылом консервативных родителей, она всегда гордилась тем, что все делает правильно. Но вот в 1965 году мир меняется, и вдруг Фрэнсис решается представить другое будущее для себя. Брат отправляется служить во Вьетнам, а она, прокладывая путь вслед за ним, вступает в Корпус медсестер армии США.
Юная и неопытная, как и мужчины, которых отправили во Вьетнам, Фрэнсис, которая здесь стала Фрэнки, шокирована хаосом и ужасом войны. Каждый день — это рулетка, которая может уберечь жизнь или забрать, подарить надежду или предать. Дружба здесь как никогда крепкая, но и она может вмиг разлететься вдребезги. Фрэнки встречает счастливых, храбрых, но изуродованных физически и душевно людей, и в конце концов сама становится одной из них.
Однако война — это только начало. Настоящая битва начинается дома, где ветеранов встречают разгневанные протестующие и Америка, стремящаяся забыть Вьетнам.
Этот роман — история одной женщины, которая отправилась на войну, и одновременно и всех американок, которые подвергали себя опасности, однако их жертвенностью и преданностью собственной стране слишком часто пренебрегали.
Таша Сури, "Жасминовый трон"
Принцессу Малине бросил за решетку родной брат. Теперь она томится на Хиране, в древнем храме; когда-то там плыли волшебные бессмертные воды, а ныне остались одни руины. Прия — одна из служанок, которые каждую ночь преодолевают опасный путь на вершину Хираны, чтобы убрать в покоях Малине. Прия рада оставаться безликой челядью, лишь бы только никто не разгадал ее опасной тайны.
Однако когда Малине случайно узнает об истинной природе Прии, их судьбы переплетаются навеки. Одна — принцесса, стремящаяся отомстить брату, свергнув его с престола. Вторая — священнослужительница, которая хочет обрести семью. Вместе они изменят судьбу империи.
Кстати, книга завоевала премию World Fantasy Award и стала одним из самых обсуждаемых эпических фэнтези последних лет.
Издательство ArtHuss
Мэтью Уилсон, "Скрытый язык символов"
Почему на гравюре Альбрехта Дюрера "Меланхолия І" ангел замер в печали, окруженный странными инструментами и предметами? И что скрывает эта молчаливая сцена, которая уже более пяти веков не дает покоя исследователям?
Книга показывает, что символы — это не декоративные мелочи и не зашифрованные "подсказки для избранных", а мощный язык, с помощью которого человечество мыслило, веровало, господствовало, боялось и надеялось. Автор прослеживает, как символы рождаются, путешествуют между культурами, меняют значение и даже влияют на ход истории — от имперского жемчуга и фонтанов до подсолнухов, сов и Всевидящего ока.
Это издание — не только об искусстве, но и о способе мышления: о способности видеть за образом идею, за знаком — историю, а за знакомыми символами — неожиданно глубокие смыслы. Книга станет проводником для всех, кто хочет научиться распознавать и понимать скрытый язык, на котором мир говорит с нами уже тысячелетиями.
Джесси Шелл, "Искусство геймдизайна: Книга Линз"
Культовая и настольная книга всех геймдизайнеров и разработчиков игр.
От одного из лучших мировых геймдизайнеров Джесси Шелла, который предлагает 116 наборов вопросов, или линз для рассмотрения дизайна игры, охватывающих различные сферы — психология, архитектура, музыка, визуальный дизайн, кино, программная инженерия, дизайн тематических парков, математика, дизайн головоломок и антропология.
Петр Бевза, "300 художников и художниц Украины за 300 лет"
Книга предлагает читателю новый взгляд на прогресс украинского искусства — от Гетманщины до современности. Связь с европейской традицией и формирование своей, украинской; классические построения и разрушение устоявшегося; поиск собственного высказывания, стиля, собственного "я"; абстракция и реальность; чувственность и свет; история и настоящее — все это и многое другое можно найти в трехстах коротких эссе, написанных Петром Бевзой — художником, который знает процесс глубоко изнутри, поскольку сам принадлежит к тем, кто творит украинское искусство.
В этой книге Петр Бевза исследует вопрос: "Как украинская идентичность проявлена в изобразительном искусстве в широком культурно-историческом контексте?". Его выбор художников и их произведений, освещение художественных средств и художественных контекстов является личностным, однако дополняет и расширяет уже известные научные работы критиков и историков искусства.
Важно