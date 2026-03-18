Исследуем любовь с "Попугаем Флобера", готовимся к войне с Робом Бауэром: 15 книг этой весны

Итак, по три весенние новинки от украинских издательств.

Издательство "Темпора"

Ольга Токарчук, "Веди свой плуг по костям мертвецов"

Ольга Токарчук, "Веди свой плуг по костям мертвецов"

От автора — лауреата Нобелевской премии, которая активно поддерживает Украину и приезжала с визитом в мае прошлого года.

В отдаленном селе на самой границе с Чехией остаются зимовать только трое. Один из них внезапно умирает, подавившись костью. Пожилая учительница Душейко убеждена: это серны отомстили жестокому соседу за охоту. Она ухаживает за домами соседей, переводит Блейка со своим бывшим учеником и составляет гороскопы. А тем временем в окрестностях происходят еще три загадочные смерти.

Дон Делилло, "Точка Омега"

Дон Делилло, "Точка Омега"

Человек в музее смотрит фильм Хичкока "Психо", замедленный до 24 часов. Если есть жертва, то должен быть и убийца. Тонкая грань между прошлым и будущим. Пустыня. Аноним, режиссер, военный аналитик и его дочь. Пространство, в котором время теряет значение. Осторожное переосмысление классики и одновременно призыв ее внимательно созерцать. Маленький философский шедевр Дона Делилло — его лаконичные "В поисках утраченного времени", а еще история о вечности, ответственности и правде.

Кстати, в оригинальном тексте всего 117 страниц, интересно, сколько будет у нас.

Джулиан Барнс, "Попугай Флобера"

Джулиан Барнс, "Попугай Флобера"

Нежный, изысканный роман о любви к одному автору. А еще о любви к женщине. К литературе и чтению. Барнз дает нам шанс окунуться в контекст ХIХ века, прожить несколько десятков лет среди писателей, побывать в экзотических странах, понаблюдать за развертыванием бурных любовных историй Флобера. И, в конце концов, спросить у себя: действительно ли мы доверяем тому, что знаем о людях прошлого? Какое из чучел попугая настоящее? И имеет ли это вообще значение?

Издательство "Наш Формат"

Роберт Сапольски, "Предопределено наперед. Жизнь без свободы воли"

Роберт Сапольски, "Предопределено наперед. Жизнь без свободы воли"

Один из самых авторитетных исследователей человеческого поведения возвращается со взрывной работой, в которой предлагает смелый и научно обоснованный тезис: свободы воли не существует.

Опираясь на нейробиологию, генетику и эпигенетику, выдающийся ученый показывает человека как сверхсложную систему, чьи решения формируются цепочками причин — от текущего уровня сахара в крови до культуры, в которой выросли наши предки. Намерение и выбор не подвластны нашему "я", а обусловлены биологическими факторами и обстоятельствами, которые не подвластны нам. Эта книга — не о фатализме или беспомощности. Наоборот, отказ от веры в свободу воли открывает путь к новому образованию, правосудию и настоящей гуманности — с сочувствием и пониманием вместо осуждения, (само)критики или мести.

Роб Бауэр, Элеонора Рассел, "Хочешь мира — готовься к войне. План обороны Европы"

Роб Бауэр, Элеонора Рассел, "Хочешь мира — готовься к войне. План обороны Европы"

Авторы раскрывают неудобную для европейцев правду: либеральные экономики уязвимы, а зависимость от Китая и РФ стала оружием против них самих. Анализ феномена украинской устойчивости и вступления Финляндии в НАТО доказывает: мир держится на готовности к борьбе. Это не очередная книга с изложением теорий, а четкий стратегический план тотальной обороны для тех, кто управляет процессами. Он содержит алгоритмы управления рисками для государств и бизнесов, формулу политики сдерживания агрессора, принципы внедрения в обществе концепции mission command, а также семь требований к гражданской готовности — от способности справляться с массовыми жертвами до стабильного снабжения энергией. Авторское вознаграждение будет направлено на благотворительные проекты в Украине.

Роб Бауэр — адмирал в отставке. Председатель Военного комитета НАТО в 2021-2025 годах. Принимал ведущее участие в ответе НАТО на полномасштабное вторжение России в Украину.

Элеонора Рассел — советник по стратегическим коммуникациям.

Авторы открыто поддерживают Украину и неоднократно приезжали и выступали спикерами на форуме по безопасности.

Фредерик Форсайт, "День Шакала"

Фредерик Форсайт, "День Шакала"

Шакал. Высокий, светловолосый англичанин с помутневшими серыми глазами. Убийца высочайшей квалификации. Человек, неизвестный ни одной спецслужбе мира. Киллер с контрактом на убийство самого охраняемого человека на планете.

Один человек с винтовкой, способный изменить ход истории. Человек, чья миссия настолько тайная, что даже его работодатели не знают его имени. И когда минуты отсчитывают время до финального акта казни, кажется, что на земле нет силы, способной остановить Шакала.

Это книга, по которой были сняты культовые одноименные фильм и сериал.

Издательство "Лаборатория"

Флориан Иллиес, "1913: Лето века"

Флориан Иллиес, "1913: Лето века"

Пруст ищет потерянное время, а Фрейд разговаривает с кошкой на Берггассе, 19. Кафка пишет "Перевоплощение", а Малевич рисует свой квадрат. Стравинский приносит в Париж "Весну священную", а в Мюнхене австрийский художник-почтальон по имени Адольф Гитлер продает акварели возле дворца Шенбрунна, куда в тот же день ковыляет грузин по имени Сталин.

1913. Год, в котором переплетаются сотни голосов, сцен и случайностей, предсказывающих катастрофу ХХ века. От Рильке, Эльзы Ласкер-Шюлер и Томаса Манна до изобретения экстази и открытия Нефертити — все, кто творят искусство, вот-вот окажутся по разные стороны бурной и жестокой истории. Это последнее лето перед пропастью. И последнее дыхание мира, который еще верит в красоту.

Историю планируют адаптировать в телевизионный сериал. Права куплены.

Анна Стадник, "Мертвая Вита"

Анна Стадник, "Мертвая Вита"

Мир, в котором живет Вита — сплошная скучная рутина: смены за кассой, общежитие с тонкими стенами и невыносимыми соседями, мятные леденцы и… смерти. Каждый месяц она умирает, чтобы утром снова вернуться к жизни: правда, без части воспоминаний и без каких-либо представлений о том, что делать дальше. Забвение и смерть уже почти стали для нее привычными, но когда при странных обстоятельствах начинают гибнуть люди, которых Вита лишь успела назвать знакомыми, она осознает, что кто-то загоняет ее в ловушку. И она чувствует его присутствие. Он знает все о ней. Он уже совсем рядом.

"Мертвая Вита" — самый быстрый в производстве проект для украинской редакции "Лаборатории". В издательстве посоветовали тщательно следить за деталями, которые сопровождают появление призраков (например, запах или предметы), потому что они неслучайны.

Мила Смолярова, "Время неудачников, или В крымской столице облачно с прояснениями"

Мила Смолярова, "Время неудачников, или В крымской столице облачно с прояснениями"

В описании моего профиля написано, что у меня есть подкасты с украинскими писателями и писательницами. Мила Смолярова как раз была моей гостьей. На этот раз от автора — не короткая проза, а роман. О Крыме. Об автономном полуострове без приложения "оккупированный". Об инфантильном поколении, которое только учится жить, ошибается и любит. И о редкой роскоши не оборачиваться назад во времени.

Их сведет жаркое лето 2003 года в самом сердце крымского полуострова. Там, где безрассудство кажется мерилом свободы, а взрослая жизнь только начинается и напоминает игру "Кто первый?". Еще нет социальных сетей, никто не снимает лавстори, а мобильный разговор длится несколько первых бесплатных секунд. Признания в любви растворяются в сигаретном дыму и тонут на дне коньячных бокалов, оставляя после себя привкус недосказанности и смелых обещаний. Кого же он выберет — архитектуру или девушку в рабочем комбинезоне? И правильным ли окажется этот выбор?

В книге два финала и сначала автор хотела, чтобы было два тиража с разными финалами. Мила начинала писать книгу еще в не оккупированном Крыму и эта история с ней уже более двадцати лет.

Издательство "РМ"

Астрид Линдгрен, "Дневники военного времени. 1939-1945"

Астрид Линдгрен, "Дневники военного времени. 1939-1945"

Это очень личное изображение того, как драматические мировые события влияют на всех нас. Она еще не стала известной писательницей — первая книга о Пеппи Длинныйчулок была опубликована в тот же год, когда закончилась война, в 1945-м, но любознательность и острый критический ум побуждали к анализу событий на фронте и в тылу.

Кроме собственных заметок, дневники содержат много вырезанных статей из шведских газет, которые она комментирует. Не все знают, что Астрид Линдгрен была антинацисткой и всю жизнь боролась против войны и насилия.

17 опубликованных дневников — уникальный документ от обычного человека и одной из самых известных шведок мира.

Кстати, первый тираж продали за несколько дней.

Кристин Генна, "Женщины"

Кристин Генна, "Женщины"

Когда двадцатилетняя студентка колледжа Фрэнсис Мак-Грет слышит, что "женщины могут быть героинями", это озадачивает и вдохновляет ее. Воспитанная в идиллической атмосфере солнечной Южной Калифорнии под крылом консервативных родителей, она всегда гордилась тем, что все делает правильно. Но вот в 1965 году мир меняется, и вдруг Фрэнсис решается представить другое будущее для себя. Брат отправляется служить во Вьетнам, а она, прокладывая путь вслед за ним, вступает в Корпус медсестер армии США.

Юная и неопытная, как и мужчины, которых отправили во Вьетнам, Фрэнсис, которая здесь стала Фрэнки, шокирована хаосом и ужасом войны. Каждый день — это рулетка, которая может уберечь жизнь или забрать, подарить надежду или предать. Дружба здесь как никогда крепкая, но и она может вмиг разлететься вдребезги. Фрэнки встречает счастливых, храбрых, но изуродованных физически и душевно людей, и в конце концов сама становится одной из них.

Однако война — это только начало. Настоящая битва начинается дома, где ветеранов встречают разгневанные протестующие и Америка, стремящаяся забыть Вьетнам.

Этот роман — история одной женщины, которая отправилась на войну, и одновременно и всех американок, которые подвергали себя опасности, однако их жертвенностью и преданностью собственной стране слишком часто пренебрегали.

Таша Сури, "Жасминовый трон"

Таша Сури, "Жасминовый трон"

Принцессу Малине бросил за решетку родной брат. Теперь она томится на Хиране, в древнем храме; когда-то там плыли волшебные бессмертные воды, а ныне остались одни руины. Прия — одна из служанок, которые каждую ночь преодолевают опасный путь на вершину Хираны, чтобы убрать в покоях Малине. Прия рада оставаться безликой челядью, лишь бы только никто не разгадал ее опасной тайны.

Однако когда Малине случайно узнает об истинной природе Прии, их судьбы переплетаются навеки. Одна — принцесса, стремящаяся отомстить брату, свергнув его с престола. Вторая — священнослужительница, которая хочет обрести семью. Вместе они изменят судьбу империи.

Кстати, книга завоевала премию World Fantasy Award и стала одним из самых обсуждаемых эпических фэнтези последних лет.

Издательство ArtHuss

Мэтью Уилсон, "Скрытый язык символов"

Мэтью Уилсон, "Скрытый язык символов"

Почему на гравюре Альбрехта Дюрера "Меланхолия І" ангел замер в печали, окруженный странными инструментами и предметами? И что скрывает эта молчаливая сцена, которая уже более пяти веков не дает покоя исследователям?

Книга показывает, что символы — это не декоративные мелочи и не зашифрованные "подсказки для избранных", а мощный язык, с помощью которого человечество мыслило, веровало, господствовало, боялось и надеялось. Автор прослеживает, как символы рождаются, путешествуют между культурами, меняют значение и даже влияют на ход истории — от имперского жемчуга и фонтанов до подсолнухов, сов и Всевидящего ока.

Это издание — не только об искусстве, но и о способе мышления: о способности видеть за образом идею, за знаком — историю, а за знакомыми символами — неожиданно глубокие смыслы. Книга станет проводником для всех, кто хочет научиться распознавать и понимать скрытый язык, на котором мир говорит с нами уже тысячелетиями.

Джесси Шелл, "Искусство геймдизайна: Книга Линз"

Джесси Шелл, "Искусство геймдизайна: Книга Линз"

Культовая и настольная книга всех геймдизайнеров и разработчиков игр.

От одного из лучших мировых геймдизайнеров Джесси Шелла, который предлагает 116 наборов вопросов, или линз для рассмотрения дизайна игры, охватывающих различные сферы — психология, архитектура, музыка, визуальный дизайн, кино, программная инженерия, дизайн тематических парков, математика, дизайн головоломок и антропология.

Петр Бевза, "300 художников и художниц Украины за 300 лет"

Петр Бевза, "300 художников и художниц Украины за 300 лет"

Книга предлагает читателю новый взгляд на прогресс украинского искусства — от Гетманщины до современности. Связь с европейской традицией и формирование своей, украинской; классические построения и разрушение устоявшегося; поиск собственного высказывания, стиля, собственного "я"; абстракция и реальность; чувственность и свет; история и настоящее — все это и многое другое можно найти в трехстах коротких эссе, написанных Петром Бевзой — художником, который знает процесс глубоко изнутри, поскольку сам принадлежит к тем, кто творит украинское искусство.

В этой книге Петр Бевза исследует вопрос: "Как украинская идентичность проявлена в изобразительном искусстве в широком культурно-историческом контексте?". Его выбор художников и их произведений, освещение художественных средств и художественных контекстов является личностным, однако дополняет и расширяет уже известные научные работы критиков и историков искусства.

