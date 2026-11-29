З детективним прийомом вбивства у замкненій кімнаті я познайомилась ще у дитинстві. Якщо вам за 30, то ви, мабуть, памʼятаєте таку штуку, як фільмоскоп і діафільми. Для тих, хто молодший, поясню: це щось середнє між коміксом, фільмом/мультфільмом і книгою з ілюстраціями. У фільмоскоп вставляється плівка, вимикається світло, проєктор виводить на стіну зображення, кадри перемикаються вручну, а супровідний текст потрібно зачитувати вголос. Насправді, коли я про це згадала завдяки колонці, то навіть знову захотіла фільмоскоп. Так ось — серед мультфільмів, що мала на плівках — мені трапився діафільм із Шерлоком Голмсом — за мотивами тексту Артура Конан Дойла «Пістрява стрічка».

Обкладинка збірки оповідань Артура Конан Дойла "Пістрява стрічка та інші історії"

До Голмса звертається по допомогу Елен Стоунер. Дівчина розповідає, що кілька років тому, всього за два тижні до свого весілля, за загадкових обставин померла її сестра Джулія. Перед смертю Джулія лише встигла прошепотіти: «Пістрява стрічка».

Цей сюжет, думаю, ви точно зустрічали в серіалах, у численних адаптаціях пригод Шерлока Голмса. Потім (все ще у дитинстві) я дивом знайшла оповідання на барахолці в Новій Каховці і відтоді — це один із найкращих спогадів мого життя. «Пістрява стрічка» написана раніше, ніж тексти Карра. Відповідно, Карр не винайшов детектив замкненої кімнати, але довів цей літературний прийом до рівня окремого мистецтва.

У його романі «Безтілесна людина», а саме у 17-му розділі, персонаж доктор Фелл виголошує відому промову/лекцію, де дає класифікацію вбивств, скоєних у замкненій кімнаті.

До прикладу, один із таких випадків: свідки чують крик або постріл із замкненої кімнати, але жертва насправді вже мертва. Звук відтворюється штучно (відтворюється запис, падає предмет), таким чином у вбивці — залізне алібі.

Найслабші («вульгарні» та «непорядні») розгадки — це таємні виходи та неймовірні складні механізми, найкрутіше — коли вбивця використовує психологію, грає на неуважності свідків, коли вони вірять у те, чого не було.

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У згаданій лекції він наводить різні приклади можливих «розвʼязок»: постіль, яка випускає отруйний газ, коли її зігріває людське тіло, бурулька, якою можна заколоти, а потім знаряддя вбивства розтане.

Готуючи колонку, я натрапила на цікаву книгу, яка свого часу пройшла повз мене: «Дослідники смерті. Від Шерлока Голмса та Агати Крісті до лабораторії судмедексперта» хіміка, судового експерта-токсиколога Володимира Саркісяна. Він аналізує тексти майстрів детективу з погляду судмедекспертизи та показує, що могло бути, до прикладу, перебільшеним чи нереалістичним (не критика, не знецінювання). Як от, якщо ви раптом сумніваєтесь у «бурульці».

Карра купити важко. Хоча українською він точно був (і з дуже прикольними обкладинками). Думаю, що є шанс, повертаючись до початку, знайти на барахолках. До речі, про обкладинку «Безтілесної людини» українською — на ній зображено три надгробки. Британська й американська назви того ж самого роману Карра різняться. Тому ви зможете знайти цей самий детектив, але під назвою «Три труни».

Де ви могли «бачити» Джона Карра зараз?

До прикладу, в «Ножах наголо»!

Раян Джонсон, режисер і сценарист серії фільмів "Ножі наголо" називає Карра головним джерелом натхнення Фото: Кадр з фільму

Майже через століття після публікації «Безтілесної людини» Джон Діксон Карр продовжує впливати на масову культуру. Раян Джонсон, режисер і сценарист серії фільмів «Ножі наголо» (з Денієлом Крейґом у головній ролі), називає Карра головним джерелом натхнення для третьої частини кінофраншизи під назвою «Прокинься, покійнику». Ба більше, Джонсон закликає до ренесансу письменника, навіть вигадуючи для цього окреме слово — Carraissance. А лекція доктора Фелла про вбивства в замкненій кімнаті стала одним із літературних орієнтирів для сценарію фільму 2025 року. Раян Джонсон навіть написав передмову до нових видань Карра. А у «ножах» є примірник «Безтілесної людини» в кадрі. Цитати теж.

І так, минуло майже століття, з’явилося безліч нових технологічних «штучок». Чого вартий лише ChatGPT. Але, на мою думку, незмінним залишилося найцікавіше в детективах Карра — гра з людською психологією, з неуважністю свідків і, зрештою, з нашою власною.

У XXI столітті Джон Діксон Карр продовжує впливати на масову культуру Фото: Wikimedia Commons

Я згодна з тим, що читання детективів допомагає нам дивитися на ситуацію неупереджено, протистояти стереотипам і маніпуляціям, ставити під сумнів, здавалося б, очевидне.

Навіть у замкненій кімнаті.

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