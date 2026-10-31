Від Девіда Мітчелла до першокласного божевілля: які книжки українські видавництва пропонують передзамовити цієї осені

Видавництво «Жорж»

Девід Мітчелл, "Левада Чорного Лебедя"

Девід Мітчелл, «Левада Чорного Лебедя»

Січень 1982 року. Джейсон Тейлор — тринадцятирічний хлопець, який потай бореться з затинанням і друкує вірші під вигаданим ім‘ям. Від наступного року він не очікує нічого особливого. Головне — вижити в суворій хлопчачій ієрархії середньої школи Левади Чорного Лебедя — найнуднішого й найтуманнішого села графства Вустершир.

Однак події наступних місяців запускають ланцюжок незворотних змін на шляху його дорослішання. Тринадцять оповідей сплітаються в єдину історію — іронічну, болісну, сповнену справжнього життя в усіх його проявах. Життя, де в дитячих іграх на замерзлому озері розігрується «реальна політика» в дусі Кіссінджера; де таблоїди розпалюють захват від Фолклендської війни, водночас нагадуючи про її високу ціну; де дорослі поводяться менш відповідально, ніж діти; де холодні війни точаться не тільки на світових аренах, а й у вітальнях за сімейним обідом. Життя, в якому ще все можна відчути вперше: перші поцілунки, перші бійки, перші платівки Duran Duran та перші втрати…

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Видавництво «Апріорі»

Роберт Джексон Беннет, "Довкола ливарень"

Роберт Джексон Беннет, «Довкола ливарень»

Теванн – могутнє місто-держава, що завоювало й колонізувало чималий шмат світу й завдяки новаторським розробкам чотирьох торгових домів стрімко йде шляхом прогресу й індустріалізації. От тільки всі блага цивілізації закінчуються за стінами анклавів цих торгових домів: по один бік – достаток, розкіш і новітні пристрої з ливарень, по інший – злидні, бруд і беззаконня.

Санча Ґрадо, найвправніша злодійка Теванна, животіє в Нетрях – бідному районі, де гріш ціна людському життю. Кілька днів тому вона отримала замовлення: викрасти вміст одного сейфа на набережній. От тільки дівчина не очікувала, що трофей, який мало не коштував їй життя, виявиться найбалакучішим ключем у світі.

Утім, Санча вже не вперше «спілкується» з предметами…

Видавництво «Лабораторія»

Вацлав Сміл, "Винаходи та інновації. Коротка історія гучних ідей і провалів"

Вацлав Сміл, «Винаходи та інновації. Коротка історія гучних ідей і провалів»

Ми любимо історії про винаходи, які змінили світ. Але значно рідше говоримо про ті, що не виправдали очікувань, не принесли обіцяної користі або й узагалі обернулися катастрофою. Адже не кожен технологічний прорив — це крок уперед.

У своїй книжці Вацлав Сміл досліджує обидва боки людської винахідливості. Тут є дирижаблі, надзвукові літаки й ядерне розщеплення — технології, які виявилися не такими однозначними, як очікували. А ще етилований бензин і ДДТ — винаходи, які колись вважали корисними, але згодом з'ясували, що вони шкодять здоров’ю людей і довкіллю.

Сміл пояснює, чому між винайти щось, упровадити це в життя й справді зробити світ кращим — величезна різниця. А ще розмірковує, які інновації нам насправді потрібні, щоб упоратися з викликами XXI століття.

Історія інновацій у книжці Сміла — нагода критично поглянути на технологічні обіцянки й переосмислити наші уявлення про прогрес. Бо винайти щось нове — ще не означає зробити щось хороше.

Видавництво «Темпора»

Крістофер Ішервуд, "Берлінські історії"

Крістофер Ішервуд, «Берлінські історії»

Берлін початку 1930-х — місто, яке ще танцює, кохається, п’є до ранку й удає, що майбутнього не існує.

У кафе, розкішних віллах і прокурених нічних клубах зустрічаються авантюристи, митці, повії, аристократи й просто люди, які намагаються жити в часи кризи.

«Берлінські історії» Крістофера Ішервуда об’єднують два романи: «Маршрути пана Норріса» та «Прощання з Берліном».

Перший знайомить із харизматичним і непередбачуваним Артуром Норрісом — авантюристом і хамелеоном, пригоди якого розгортаються на тлі дедалі небезпечнішої боротьби між комуністами та нацистами. Другий складається з низки живих, іронічних і водночас тривожних історій про мешканців Берліна, серед яких незабутня Саллі Боулз — символ цілого покоління.

Видавництво «Ще одну сторінку»

Вірджинія Вулф, "Кімната Джейкоба"

Вірджинія Вулф, «Кімната Джейкоба»

Роман (1922) став переломним у творчості В. Вулф: у ньому авторка чітко окреслює «метод» письма, який розвине і вдосконалить у подальших творах. Критики вважають, що цим текстом письменниця задекларувала феміністичне прямування в художній літературі, рухаючись поряд і водночас із Дж. Джойсом, на творчість якого взорувала, зауваживши у щоденнику: «те, що я роблю, мабуть, краще робить містер Джойс» (1920).

Про життя героя ми довідуємося не з перших уст і не від оповідача, а крізь призму поглядів і сприйняття його іншими персонажами: ось він малим бігає Корнволлським узбережжям разом із братом і мамою. Ось відбуває до Кембриджу на навчання й копирсається у текстах Вергілія. Ось прямує Лондоном до собору Святого Павла й до бібліотеки. Відвідує вечірки, закохується, подорожує… Та ніяк не може відшукати погамування турбот і супокою. Перед ним — усі здобутки світової цивілізації від її колиски — величного Парфенону — до загибелі, яку пророкують руїни тієї величі… «Кімната Джейкоба» — це своєрідна вулфівська «одіссея», в якій герой у пошуках себе, стає на прю зі світом і без страху робить крок у невідоме — власне життя.

Видавництво «Стилет і Стилос»

Йоган Гейзинг, "Осінь Середньовіччя"

Йоган Гейзинг, «Осінь Середньовіччя»

Це найвідоміша праця нідерландського історика, за яку його номінували на Нобелівську премію з літератури. І хоч ця книга передусім є історичним дослідженням, вона написана немов художній твір, адже глибоко занурює читача у добу Пізнього Середньовіччя – часи лицарських турнірів, куртуазної поезії та водночас жорстоких війн і повстань.

Основним джерелом для праці Гейзинги стала середньовічна література: придворні хроніки, релігійні трактати, народні пісні. Він розбирає символізм танцю смерті з церковних фресок та надскладну мову живопису Північного Відродження, а окремі розділи присвячує тому, як середньовічні люди проявляли свої емоції, у що насправді вірили та як сприймали навколишній світ.

Чи був цей час (XIV-XV століття) занепадом та ув’яданням тисячолітньої середньовічної культури? Чи все ж Високе середньовіччя стало прологом до нової весни у вигляді Ренесансу? Саме на ці питання автор намагається дати власну відповідь.

Видавництво «Наш Формат»

Насір Гаемі, "Першокласне божевілля. Неочевидні зв'язки між геніальністю і шаленством лідерів"

Насір Гаемі, «Першокласне божевілля. Неочевидні зв'язки між геніальністю і шаленством лідерів»

Чому в спокійні часи ми довіряємо владу «нормальним», урівноваженим людям — а коли настає катастрофа, рятують нас зовсім інші? Нассір Ґаемі висуває сміливу тезу: найкращими лідерами в кризу часто стають ті, чиї психологічні особливості в мирний час здавалися вадою.

Спираючись на дослідження, а не на здогади, він формулює «обернений закон психічного здоров`я»: те, що робить лідера успішним у мирні часи, у кризу нерідко підводить — а колишній недолік раптом дає перевагу. Депресія може загострювати відчуття реальності та емпатію, а маніакальні стани — живити енергію й креативність. Саме «темний реалізм» допоміг Черчиллю першим розгледіти загрозу нацизму — тоді як «здоровий» Чемберлен вірив у мир з Гітлером. Серед героїв книжки — реалізм Лінкольна, енергія Шермана, емпатія Ганді та Мартіна Лютера Кінга, витривалість Рузвельта й Кеннеді.

«Першокласне божевілля» перевертає звичні уявлення про норму та успіх і повертає гідність людському болю: іноді саме те, що робить людину вразливою, у часи кризи стає джерелом її виняткової сили.

Думаю, що ви звернули увагу на різноманіття: тут і складна модерністська проза, і сучасна класика, інтелектуальний нонфікшн, історичні дослідження. Все це наші видавці роблять у надскладних умовах.

Хочу нагадати, що тільки за літо росіяни знищили понад 13 000 000 українських книжок. Тому кожне наше передзамовлення — це шанс для видавництв продовжити свою діяльність.

Важливо

"Чорний Леопард, Рудий Вовк" і не тільки: хто такий Марлон Джеймс — ви такого ще не читали!

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