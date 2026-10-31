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Думки

Від Девіда Мітчелла до першокласного божевілля: які книжки українські видавництва пропонують передзамовити цієї осені

Я слідкую за тим, що обіцяють надрукувати і нерідко користуюсь опцією передзамовлення. Передзамовлення — чудовий спосіб трохи заощадити: зазвичай на цьому етапі книжки продають дешевше, ніж після виходу з друкарні. А деякі видавництва спочатку надсилають примірники тим, хто оформив передзамовлення, і лише потім розвозять їх книгарнями. Тож можна не тільки заощадити, а й отримати шанс прочитати новинку раніше за інших.То що ж нам обіцяють видавці? Покажу, що сама чекаю та пропоную придивитись і вам. 

Валентина Комар
Валентина Комар
Книжкова блогерка
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Кожне наше передзамовлення — це шанс для видавництв продовжити свою діяльність | Фото: Pexels

Видавництво «Жорж»

Девід Мітчелл, «Левада Чорного Лебедя», Видавництво «Жорж», що читати, новинки книжкового ринку
Девід Мітчелл, "Левада Чорного Лебедя"

Девід Мітчелл, «Левада Чорного Лебедя»

Січень 1982 року. Джейсон Тейлор — тринадцятирічний хлопець, який потай бореться з затинанням і друкує вірші під вигаданим ім‘ям. Від наступного року він не очікує нічого особливого. Головне — вижити в суворій хлопчачій ієрархії середньої школи Левади Чорного Лебедя — найнуднішого й найтуманнішого села графства Вустершир. 

Однак події наступних місяців запускають ланцюжок незворотних змін на шляху його дорослішання. Тринадцять оповідей сплітаються в єдину історію — іронічну, болісну, сповнену справжнього життя в усіх його проявах. Життя, де в дитячих іграх на замерзлому озері розігрується «реальна політика» в дусі Кіссінджера; де таблоїди розпалюють захват від Фолклендської війни, водночас нагадуючи про її високу ціну; де дорослі поводяться менш відповідально, ніж діти; де холодні війни точаться не тільки на світових аренах, а й у вітальнях за сімейним обідом. Життя, в якому ще все можна відчути вперше: перші поцілунки, перші бійки, перші платівки Duran Duran та перші втрати…

Видео дня

Видавництво «Апріорі» 

Видавництво Апріорі, Роберт Джексон Беннет, Довкола ливарень
Роберт Джексон Беннет, "Довкола ливарень"

Роберт Джексон Беннет, «Довкола ливарень»

Теванн – могутнє місто-держава, що завоювало й колонізувало чималий шмат світу й завдяки новаторським розробкам чотирьох торгових домів стрімко йде шляхом прогресу й індустріалізації. От тільки всі блага цивілізації закінчуються за стінами анклавів цих торгових домів: по один бік – достаток, розкіш і новітні пристрої з ливарень, по інший – злидні, бруд і беззаконня.

Санча Ґрадо, найвправніша злодійка Теванна, животіє в Нетрях – бідному районі, де гріш ціна людському життю. Кілька днів тому вона отримала замовлення: викрасти вміст одного сейфа на набережній. От тільки дівчина не очікувала, що трофей, який мало не коштував їй життя, виявиться найбалакучішим ключем у світі.

Утім, Санча вже не вперше «спілкується» з предметами…

Видавництво «Лабораторія» 

Видавництво Лабораторія, Вацлав Сміл, «Винаходи та інновації. Коротка історія гучних ідей і провалів»
Вацлав Сміл, "Винаходи та інновації. Коротка історія гучних ідей і провалів"

Вацлав Сміл, «Винаходи та інновації. Коротка історія гучних ідей і провалів»

Ми любимо історії про винаходи, які змінили світ. Але значно рідше говоримо про ті, що не виправдали очікувань, не принесли обіцяної користі або й узагалі обернулися катастрофою. Адже не кожен технологічний прорив — це крок уперед.

У своїй книжці Вацлав Сміл досліджує обидва боки людської винахідливості. Тут є дирижаблі, надзвукові літаки й ядерне розщеплення — технології, які виявилися не такими однозначними, як очікували. А ще етилований бензин і ДДТ — винаходи, які колись вважали корисними, але згодом з'ясували, що вони шкодять здоров’ю людей і довкіллю. 

Сміл пояснює, чому між винайти щось, упровадити це в життя й справді зробити світ кращим — величезна різниця. А ще розмірковує, які інновації нам насправді потрібні, щоб упоратися з викликами XXI століття.

Історія інновацій у книжці Сміла — нагода критично поглянути на технологічні обіцянки й переосмислити наші уявлення про прогрес. Бо винайти щось нове — ще не означає зробити щось хороше.

Видавництво «Темпора»

Видавництво Темпора, Крістофер Ішервуд, Берлінські історії
Крістофер Ішервуд, "Берлінські історії"

Крістофер Ішервуд, «Берлінські історії»

Берлін початку 1930-х — місто, яке ще танцює, кохається, п’є до ранку й удає, що майбутнього не існує. 

У кафе, розкішних віллах і прокурених нічних клубах зустрічаються авантюристи, митці, повії, аристократи й просто люди, які намагаються жити в часи кризи.

«Берлінські історії» Крістофера Ішервуда об’єднують два романи: «Маршрути пана Норріса» та «Прощання з Берліном». 

Перший знайомить із харизматичним і непередбачуваним Артуром Норрісом — авантюристом і хамелеоном, пригоди якого розгортаються на тлі дедалі небезпечнішої боротьби між комуністами та нацистами. Другий складається з низки живих, іронічних і водночас тривожних історій про мешканців Берліна, серед яких незабутня Саллі Боулз — символ цілого покоління.

Видавництво «Ще одну сторінку» 

Видавництво Ще одну сторінку, Вірджинія Вулф, «Кімната Джейкоба»
Вірджинія Вулф, "Кімната Джейкоба"

Вірджинія Вулф, «Кімната Джейкоба»

Роман (1922) став переломним у творчості В. Вулф: у ньому авторка чітко окреслює «метод» письма, який розвине і вдосконалить у подальших творах. Критики вважають, що цим текстом письменниця задекларувала феміністичне прямування в художній літературі, рухаючись поряд і водночас із Дж. Джойсом, на творчість якого взорувала, зауваживши у щоденнику: «те, що я роблю, мабуть, краще робить містер Джойс» (1920). 

Про життя героя ми довідуємося не з перших уст і не від оповідача, а крізь призму поглядів і сприйняття його іншими персонажами: ось він малим бігає Корнволлським узбережжям разом із братом і мамою. Ось відбуває до Кембриджу на навчання й копирсається у текстах Вергілія. Ось прямує Лондоном до собору Святого Павла й до бібліотеки. Відвідує вечірки, закохується, подорожує… Та ніяк не може відшукати погамування турбот і супокою. Перед ним — усі здобутки світової цивілізації від її колиски — величного Парфенону — до загибелі, яку пророкують руїни тієї величі… «Кімната Джейкоба» — це своєрідна вулфівська «одіссея», в якій герой у пошуках себе, стає на прю зі світом і без страху робить крок у невідоме — власне життя.

Видавництво «Стилет і Стилос» 

Видавництво Стилет і Стилос, Йоган Гейзинг, «Осінь Середньовіччя»
Йоган Гейзинг, "Осінь Середньовіччя"

Йоган Гейзинг, «Осінь Середньовіччя»

Це найвідоміша праця нідерландського історика, за яку його номінували на Нобелівську премію з літератури. І хоч ця книга передусім є історичним дослідженням, вона написана немов художній твір, адже глибоко занурює читача у добу Пізнього Середньовіччя – часи лицарських турнірів, куртуазної поезії та водночас жорстоких війн і повстань.

Основним джерелом для праці Гейзинги стала середньовічна література: придворні хроніки, релігійні трактати, народні пісні. Він розбирає символізм танцю смерті з церковних фресок та надскладну мову живопису Північного Відродження, а окремі розділи присвячує тому, як середньовічні люди проявляли свої емоції, у що насправді вірили та як сприймали навколишній світ.

Чи був цей час (XIV-XV століття) занепадом та ув’яданням тисячолітньої середньовічної культури? Чи все ж Високе середньовіччя стало прологом до нової весни у вигляді Ренесансу? Саме на ці питання автор намагається дати власну відповідь.

Видавництво «Наш Формат»

Видавництво Наш Формат, Насір Гаемі, Першокласне божевілля
Насір Гаемі, "Першокласне божевілля. Неочевидні зв'язки між геніальністю і шаленством лідерів"

Насір Гаемі, «Першокласне божевілля. Неочевидні зв'язки між геніальністю і шаленством лідерів»

Чому в спокійні часи ми довіряємо владу «нормальним», урівноваженим людям — а коли настає катастрофа, рятують нас зовсім інші? Нассір Ґаемі висуває сміливу тезу: найкращими лідерами в кризу часто стають ті, чиї психологічні особливості в мирний час здавалися вадою.

Спираючись на дослідження, а не на здогади, він формулює «обернений закон психічного здоров`я»: те, що робить лідера успішним у мирні часи, у кризу нерідко підводить — а колишній недолік раптом дає перевагу. Депресія може загострювати відчуття реальності та емпатію, а маніакальні стани — живити енергію й креативність. Саме «темний реалізм» допоміг Черчиллю першим розгледіти загрозу нацизму — тоді як «здоровий» Чемберлен вірив у мир з Гітлером. Серед героїв книжки — реалізм Лінкольна, енергія Шермана, емпатія Ганді та Мартіна Лютера Кінга, витривалість Рузвельта й Кеннеді.

«Першокласне божевілля» перевертає звичні уявлення про норму та успіх і повертає гідність людському болю: іноді саме те, що робить людину вразливою, у часи кризи стає джерелом її виняткової сили. 

Думаю, що ви звернули увагу на різноманіття: тут і складна модерністська проза, і сучасна класика, інтелектуальний нонфікшн, історичні дослідження. Все це наші видавці роблять у надскладних умовах.  

Хочу нагадати, що тільки за літо росіяни знищили понад 13 000 000 українських книжок. Тому кожне наше передзамовлення — це шанс для видавництв продовжити свою діяльність.

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