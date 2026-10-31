От Дэвида Митчелла до первоклассного безумия: какие книги украинские издательства предлагают предзаказать этой осенью

Издательство "Жорж"

Дэвид Митчелл, "Лужок Черного Лебедя"

Дэвид Митчелл, "Лужок Черного Лебедя"

Январь 1982 года. Джейсон Тейлор — тринадцатилетний мальчик, который втайне борется с заиканием и публикует стихи под вымышленным именем. От следующего года он не ждет ничего особенного. Главное — выжить в суровой мальчишеской иерархии средней школы Левады Черного Лебедя — самого скучного и туманного села графства Вустершир.

Однако события последующих месяцев запускают цепь необратимых перемен на пути его взросления. Тринадцать рассказов сплетаются в единую историю — ироничную, болезненную, наполненную настоящей жизнью во всех ее проявлениях. Жизнь, где в детских играх на замерзшем озере разыгрывается "реальная политика" в духе Киссинджера; где таблоиды разжигают восторг от Фолклендской войны, одновременно напоминая о ее высокой цене; где взрослые ведут себя менее ответственно, чем дети; где холодные войны ведутся не только на мировых аренах, но и в гостиных за семейным обедом. Жизнь, в которой еще все можно испытать впервые: первые поцелуи, первые драки, первые пластинки Duran Duran и первые потери…

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Издательство "Априори"

Роберт Джексон Беннет, "Вокруг литейных заводов"

Роберт Джексон Беннет, "Вокруг литейных заводов"

Теванн — могущественное город-государство, завоевавшее и колонизировавшее значительную часть мира и, благодаря новаторским разработкам четырех торговых домов, стремительно движущееся по пути прогресса и индустриализации. Вот только все блага цивилизации заканчиваются за стенами анклавов этих торговых домов: с одной стороны — достаток, роскошь и новейшие устройства из литейных цехов, с другой — нищета, грязь и беззаконие.

Санча Градо, самая ловкая воровка Теванны, с трудом сводит концы с концами в Нетрях — бедном районе, где человеческая жизнь не стоит и гроша. Несколько дней назад она получила заказ: похитить содержимое одного сейфа на набережной. Вот только девушка не ожидала, что трофей, который едва не стоил ей жизни, окажется самым болтливым ключом в мире.

Впрочем, Санча уже не в первый раз "общается" с предметами…

Издательство "Лаборатория"

Вацлав Смил, "Изобретения и инновации. Краткая история громких идей и провалов"

Вацлав Смил, "Изобретения и инновации. Краткая история громких идей и провалов"

Мы любим истории об изобретениях, которые изменили мир. Но гораздо реже говорим о тех, которые не оправдали ожиданий, не принесли обещанной пользы или вовсе обернулись катастрофой. Ведь не каждый технологический прорыв — это шаг вперед.

В своей книге Вацлав Смил исследует обе стороны человеческой изобретательности. Здесь речь идет о дирижаблях, сверхзвуковых самолетах и ядерном делении — технологиях, которые оказались не столь однозначными, как ожидалось. А еще этилированный бензин и ДДТ — изобретения, которые когда-то считались полезными, но впоследствии выяснилось, что они наносят вред здоровью людей и окружающей среде.

Смил объясняет, почему между тем, чтобы что-то изобрести, внедрить это в жизнь и действительно сделать мир лучше, — огромная разница. А еще он размышляет о том, какие инновации нам на самом деле нужны, чтобы справиться с вызовами XXI века.

История инноваций, изложенная в книге "Смила", — это повод критически взглянуть на технологические обещания и переосмыслить наши представления о прогрессе. Ведь изобрести что-то новое — еще не значит сделать что-то хорошее.

Издательство "Темпора"

Кристофер Ишервуд, "Берлинские истории"

Кристофер Ишервуд, "Берлинские истории"

Берлин начала 1930-х — город, который все еще танцует, занимается любовью, пьет до утра и делает вид, что будущего не существует.

В кафе, роскошных виллах и задымленных ночных клубах встречаются авантюристы, художники, проститутки, аристократы и просто люди, которые пытаются выжить в условиях кризиса.

"Берлинские истории" Кристофера Ишервуда объединяют два романа: "Маршруты мистера Норриса" и "Прощание с Берлином".

Первая знакомит с харизматичным и непредсказуемым Артуром Норрисом — авантюристом и хамелеоном, приключения которого разворачиваются на фоне все более опасной борьбы между коммунистами и нацистами. Второй состоит из ряда ярких, ироничных и в то же время тревожных историй о жителях Берлина, среди которых незабываемая Салли Боулз — символ целого поколения.

Издательство "Ще одну сторінку"

Вирджиния Вульф, "Комната Джейкоба"

Вирджиния Вульф, "Комната Джейкоба"

Роман (1922) стал переломным моментом в творчестве В. Вулф: в нем автор четко определяет "метод" письма, который она разовьет и усовершенствует в последующих произведениях. Критики считают, что этим текстом писательница провозгласила феминистское направление в художественной литературе, двигаясь бок о бок и одновременно с Дж. Джойсом, на творчество которого она равнялась, отметив в дневнике: "то, что я делаю, пожалуй, лучше делает мистер Джойс" (1920).

О жизни героя мы узнаем не из первых уст и не от рассказчика, а через призму взглядов и восприятия его другими персонажами: вот он в детстве бегает по побережью Корнуолла вместе с братом и мамой. Вот он отправляется в Кембридж учиться и копается в текстах Вергилия. Вот он идет по Лондону к собору Святого Павла и в библиотеку. Посещает вечеринки, влюбляется, путешествует… Но никак не может обрести умиротворение и покой. Перед ним — все достижения мировой цивилизации от ее колыбели — величественного Парфенона — до гибели, которую предвещают руины того величия… "Комната Джейкоба" — это своеобразная "одиссея" Вулф, в которой герой в поисках себя вступает в конфликт с миром и без страха делает шаг в неизвестное — в собственную жизнь.

Издательство "Стилет и Стилос"

Йохан Хейзинга, "Осень Средневековья"

Йохан Хейзинга, "Осень Средневековья"

Это самая известная работа нидерландского историка, за которую он был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. И хотя эта книга, прежде всего, является историческим исследованием, она написана словно художественное произведение, ведь глубоко погружает читателя в эпоху Позднего Средневековья — времена рыцарских турниров, куртуазной поэзии и, в то же время, жестоких войн и восстаний.

Основным источником для работы Гейзинги стала средневековая литература: придворные хроники, религиозные трактаты, народные песни. Он анализирует символику "танца смерти" на церковных фресках и чрезвычайно сложный язык живописи Северного Возрождения, а отдельные главы посвящает тому, как средневековые люди проявляли свои эмоции, во что на самом деле верили и как воспринимали окружающий мир.

Было ли это время (XIV–XV века) упадком и закатной фазой тысячелетней средневековой культуры? Или же Высокое средневековье стало прологом к новой весне в виде Ренессанса? Именно на эти вопросы автор пытается дать свой ответ.

Издательство "Наш Формат"

Насир Гаэми, "Первоклассное безумие. Неочевидные связи между гениальностью и безумием лидеров"

Насир Гаэми, "Первоклассное безумие. Неочевидные связи между гениальностью и безумием лидеров"

Почему в мирное время мы доверяем власть "нормальным", уравновешенным людям, а когда наступает катастрофа, нас спасают совсем другие? Нассир Гаэми выдвигает смелый тезис: лучшими лидерами в кризис часто становятся те, чьи психологические особенности в мирное время казались недостатком.

Опираясь на исследования, а не на догадки, он формулирует "обратный закон психического здоровья": то, что делает лидера успешным в мирное время, в кризис нередко подводит — а прежний недостаток вдруг дает преимущество. Депрессия может обострять ощущение реальности и эмпатию, а маниакальные состояния — подпитывать энергию и креативность. Именно "темный реализм" помог Черчиллю первым разглядеть угрозу нацизма — в то время как "здоровый" Чемберлен верил в мир с Гитлером. Среди героев книги — реализм Линкольна, энергия Шермана, эмпатия Ганди и Мартина Лютера Кинга, выносливость Рузвельта и Кеннеди.

"Первоклассное безумие" переворачивает привычные представления о норме и успехе и возвращает достоинство человеческой боли: иногда именно то, что делает человека уязвимым, в периоды кризиса становится источником его исключительной силы.

Думаю, вы обратили внимание на разнообразие: здесь и сложная модернистская проза, и современная классика, интеллектуальная нехудожественная литература, исторические исследования. Все это наши издатели делают в чрезвычайно сложных условиях.

Хочу напомнить, что только за лето россияне уничтожили более 13 000 000 украинских книг. Поэтому каждый наш предзаказ — это шанс для издательств продолжить свою деятельность.

Важно

"Черный леопард, рыжий волк" и не только: кто такой Марлон Джеймс — такого вы еще не читали!

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