Книги, которые отказываются объяснять мир: почему weird fiction вновь привлекает внимание читателей

Звучит как плохо написанный детектив? Или как литература, намеренно издевающаяся над читателем? На самом деле это один из принципов weird fiction — странной литературы, которая не обещает ответов на все вопросы. Непонятное не обязательно означает сверхъестественное. Иногда оно лишь демонстрирует ограниченность человеческого знания.

Характерные черты жанра weird fiction

Вещи, которые невозможно объяснить с помощью привычной логики.

Отсутствие однозначных ответов. Читателю приходится самостоятельно интерпретировать прочитанное, а некоторые загадки так и остаются неразгаданными (здесь добавлю, что, к счастью, у нас есть книжные клубы).

Сны, галлюцинации, фантазии и реальность переплетаются настолько, что сложно определить, что происходит на самом деле (сюда же относятся отзывы читателей "что это было?").

Ненадежные рассказчики.

Телесные метаморфозы.

Сочетание различных жанров. Weird fiction смешивает элементы хоррора, фантастики, фэнтези, сюрреализма, готической литературы и психологической прозы, не подчиняясь правилам одного жанра.

Ощущение тревоги и отчуждения. Страх возникает именно из-за осознания того, что мир непонятен, непредсказуем и не всегда подконтролен.

Открытые или неоднозначные финалы.

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Когда необычное становится обычным

В одной из предыдущих колонок я упоминала Букеровскую премию, победителей которой объявили на этой неделе. Я болела за Марлона Джеймса (колонка как раз была о нем), но победил британский писатель Майкл Джон Гаррисон с романом "The End of Everything" ("Конец всего").

Можно ли сказать, что, выбрав тему для колонки о weird fiction именно на эти даты, я подсознательно предвидела победу Джона Харрисона?

Как сказала историк Мэри Берд, возглавлявшая жюри премии, книга Харрисона представляет собой "политику настоящего, увиденную через призму будущего", и рассказывает об обществе, которое "переживает катастрофу, которую оно на самом деле не понимает". Сам Харрисон объяснял, что писал роман, размышляя о том, как люди продолжают жить, когда их привычные объяснения мира рушатся. Он, кстати, не просто работает в жанре weird fiction, но и считается одним из ключевых теоретиков его современного направления.

Хотя истоки "weird fiction" уходят корнями в готическую литературу XIX века, в частности в творчество ирландского писателя Джозефа Шеридана Ле Фаню, у самого термина нет одного однозначно установленного автора. Его популяризацию связывают прежде всего с Говардом Лавкрафтом, который попытался определить, чем "странная литература" отличается от традиционных историй ужасов.

Что касается Ле Фаню, то на украинском языке, например, его издает издательство Nebo (Nebo Booklab Publishing), есть и подарочные иллюстрированные издания, и "Стилет і Стилос" — у них не так давно вышла новинка — роман "Дядя Сайлас". Что касается Лавкрафта, сборник его произведений есть в "Видавництві Жупанського", и я советую присмотреться к подарочным изданиям (я их так называю, потому что они очень красивые) в Varvar Publishing.

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Важную роль в современном понимании weird fiction сыграл Франц Кафка. Но если у Лавкрафта человек сталкивается с чем-то чуждым и невероятным, то у Кафки ужас может начаться прямо в собственной спальне или на работе. Грегор Замза просыпается и обнаруживает, что превратился в гигантское уродливое насекомоподобное существо.

Как это произошло, кто виноват и можно ли вернуть все на круги своя? Никто не объяснит. Вот Кафка лишил читателя уверенности в том, что за каждой загадкой обязательно скрывается ответ.

Сегодня вновь обращаются не только к современной фантастической литературе, но и к ее предшественникам. Вот в киевском кинотеатре "Октябрь" проходят специальные показы фильма о Кафке (кстати, среди организаторов мероприятия — издательство "Еще одну страницу"). А вот The Guardian упоминает об этом фильме в статье о том, почему Кафка до сих пор не отпускает.

В 2024 году издательство Penguin запустило отдельную серию "Weird Fiction". Странная литература постепенно выходит за пределы круга ценителей хоррора и обретает новую жизнь в издательских проектах.

Еще один показательный пример — weird girl fiction, читательская категория, которая стала заметной в BookTok. Здесь можно вспомнить феномен популярности "Зайчика" Моны Авад. На украинском языке книгу издало издательство "Жорж". Думаю, вы наверняка видели тик-токи или рилзы милых "конфетных" девушек в масках зайчиков с топорами. В 2026 году The Spinoff связал этот тренд с женским опытом и возможностью говорить об угнетении через сюрреализм, телесные метаморфозы и гротеск. И это лишь один из примеров того, как странная литература позволяет говорить о вполне реальных проблемах языком невозможного.

Так почему же сейчас weird fiction снова привлекает столько внимания?

Мир становится менее предсказуемым. Это и COVID, и климатический кризис, и то, что для нас, к сожалению, особенно актуально — война.

Возможно, мы устали от "правильных решений", когда алгоритмы, например, Instagram, подкидывают нам таргетированную рекламу о том, что купить и куда пойти. ИИ отвечает на любые запросы, подсказывая, что почитать и что посмотреть.

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Кроме того, необычная литература позволяет говорить о том, что сложно выразить прямо: общественное давление, одиночество, женский опыт, желание принадлежать к сообществу и в то же время страх потерять себя.

Да и почему мы вообще решили, что мир должен быть понятным и подконтрольным нам?

Не каждая история должна заканчиваться окончательным выводом. Вот weird fiction предлагает читателю иную роль. Не детектива, который должен раскрыть загадку, а исследователя, готового принять тот факт, что часть мира останется непостижимой.

И это не означает, что нужно отказаться от критического мышления. Наоборот, такая литература требует внимания к деталям, готовности сомневаться в собственных интерпретациях и признавать, что несколько противоречивых объяснений могут сосуществовать.

Возможно, самое радикальное, что сегодня может предложить нам фантастическая литература, — это не новое чудовище, не альтернативный мир и даже не неожиданный поворот сюжета.

А право не иметь окончательного ответа. Просто жить этой жизнью.

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