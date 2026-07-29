Капитан дальнего плавания в конце бронзового века: 5 вопросов об "Одиссее" Гомера и Нолана

Мировой кинопрокат буквально взорвался после выхода на экраны фильма Кристофера Нолана "Одиссея", который за несколько дней собрал более четверти миллиарда долларов, сразу же окупив затраты на производство. Однако, несмотря на головокружительный успех, нашлось немало критиков, обвиняющих автора в исторической недостоверности и "американизации" древнегреческого сюжета — а речь идет об эпохе поздней бронзы. Фокус разбирался, похоронила ли экранизация Нолана идею исторической достоверности в художественном фильме.

Фильм "Одиссея", вышедший на экраны в июле 2026 года, — далеко не первая экранизация легендарного произведения Гомера. А о его переработках за три тысячи лет истории и говорить нечего. Не факт, кстати, что это — самая скандальная экранизация древней легенды. Тот же Гай Ричи вообще откровенно посмеялся над английским героическим эпосом в своей картине "Король Артур. Легенда меча" 2017 года. Но в данном случае речь идет о том, что первым, кто существенно исказил реальную историю о борьбе ахейцев против жителей Ближнего Востока, скорее всего, был… сам Гомер.

Бюст Гомера Фото: Вікіпедія

Насколько реальна "Одиссея"

Начнём с того, что самой классической "Одиссее", то есть произведению, которое следует считать оригиналом, по крайней мере когда речь идёт о литературе, гораздо меньше трёх тысяч лет. Полные тексты этого произведения, оригиналы которого дошли до наших дней, были написаны в X веке в Византии. То есть спустя более двух тысяч лет после событий, описанных в ней. Это примерно то же самое, что изучать историю Древнего Рима по фильму "Гладиатор", который, кстати, существенно пренебрег некоторыми историческими фактами, подтвержденными исторической наукой.

Конечно, в X веке не были написаны ни "Одиссея", ни "Илиада". Это были пересказы более древних произведений. Считается, что Гомер жил не раньше IX века до н. э., скорее всего, его творчество пришлось на VIII век до н. э., хотя записывать его начали в VI–V веках до н. э. То есть, по самым оптимистичным оценкам, "Одиссея" была создана через четыре века после воспеваемых в ней событий. Это то же самое, что сейчас написать книгу или снять фильм о Богдане Хмельницком. Идея в целом хорошая и даже нужная, но станет ли это произведение историческим источником? Да, если человечество утратит всю остальную информацию об этих событиях.

Как создавалась "Одиссея"

Троянская война, а значит и странствия Одиссея — это эпоха поздней бронзы. Примерно через столетие после этих событий эпоха бронзы ушла в историю. Сами ахейцы, разрушившие Трою, теперь стали жертвой дорийцев, вторгшихся на их землю. В истории Греции наступила тёмная эпоха — своего рода предвестник раннего средневековья. Смысл был схож: древняя цивилизация — разрушена, а на её руинах варвары пытаются построить новый мир. Были утрачены древний язык и письменность, а о подвигах прошлого остались лишь легенды, которые передавались устно.

Греки заселили территории от современной украинской Керчи до британского Гибралтара Фото: Pexels

От села к селу ходили народные певцы — аэды, которые часто были слепыми. Своего рода античный аналог украинских кобзарей. В своих произведениях они рассказывали о героическом прошлом, утраченном золотом веке, который лишь спустя тысячи лет ученые назовут бронзовым. Вероятно, среди них был и Гомер.

Со временем ситуация улучшилась. Греки возродили свою культуру, точнее, заново ее создали, и тогда были записаны древние легенды. В VI–V веках до н. э. древнегреческая цивилизация достигла пика своего развития. В стране бурно развивались образование и наука. И именно тогда Гомер стал культовой фигурой. То есть прошло ещё четыре века с момента его предполагаемой жизни до того времени, когда его самого и произведения выдающегося певца начали систематически исследовать и изучать. Поэтому сама фигура Гомера является легендарной (то есть не подтверждённой научно окончательно).

Насколько древним является оригинал произведения

Произведения Гомера, как и многие другие эпические сочинения, записывались на папирусе. Проблема заключалась в том, что этот материал не был долговечным, поэтому со временем папирусы переписывали на пергамент, и этот процесс повторялся неоднократно. Так до нас дошла одна из таких переписок X века. Записи на папирусах не могли сохраниться в таких объемах априори. Поэтому до наших дней дошли лишь отдельные фрагменты, которые лишь чудом не утратили читаемости. Самый древний такой папирус с фрагментами произведений Гомера датируется III веком до н. э. А самый древний из найденных фрагментов произведения, который когда-либо был обнаружен и имеет отношение к Украине, — это обломок керамики, найденный при раскопках древнего города Ольвия. Этот обломок и надпись на нём датируются V веком до нашей эры.

События в "Одиссее" развиваются нелинейно: Гомер опередил Нолана почти на три тысячи лет Фото: Pexels

А папирусы — это уже эллинистический период. Время правления в Египте потомков полководца Александра Македонского — царство Птолемеев. Тогда по приказу царей в столице этой страны Александрии был создан научный центр, результатом работы которого стало функционирование одной из крупнейших в мире библиотек. Она была разрушена в середине VII века.

Поэтому единственное, что мы можем утверждать с уверенностью — это то, что сам Гомер, даже если он действительно существовал, точно ничего не написал. Максимум он воспел древнюю легенду, частично адаптировав её к реалиям своего времени. А уже потом, ещё через несколько веков, её записали представители периода классической Греции. И не факт, что они ничего не изменили в поэмах Гомера.

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Сам Гомер выбрал самые трагические и, вероятно, самые актуальные для своего времени сюжеты — это сопротивление произволу вождя, которое он описал в "Илиаде", и проблема возвращения воина или торговца из далёкого путешествия, что, собственно, и описано в "Одиссее".

Можно ли считать произведение Гомера оригиналом?

В VIII веке Греция возрождалась заново. В стране катастрофически не хватало земли. Поэтому отцовское наследство доставалось только старшему сыну, а младшие должны были самостоятельно найти плодородные земли, чтобы прокормить себя и свою семью в других местах. Жители многочисленных островов, как и следовало ожидать, начали искать спасение в море. Так началась знаменитая греческая колонизация. Греки заселили территории от современной украинской Керчи до британского Гибралтара.

Как тогдашнее общество воспринимало неизвестный для них мир, населённый дикими зверями и зачастую не менее дикими, а то и более опасными людьми? Конечно, они повсюду видели опасности. Никуда не делось и уже тогда существовавшее человеческое тщеславие. Часто колонисты, возвращавшиеся из плавания, не прочь были несколько "преувеличить свои подвиги" — традиция барона Мюнхгаузена жила уже тогда. Так, вернувшиеся моряки рассказывали о гигантских циклопах, живущих на далёких островах, ужасных чудовищах, подкарауливающих путешественников в узких проливах, и невероятно красивых нимфах, которые не прочь околдовать отважных героев: только богини могут заставить их изменить своим женам.

Помимо желания похвастаться, в этих рассказах было и рациональное зерно: запугать потенциальных конкурентов (кто захочет столкнуться со Сциллой и Харибдой?), а также завышение цены в буквальном смысле на привезенные товары (сыр, украденный у страшного циклопа — гораздо дороже). Хотя путешественники и без всяких мифологических существ в своих путешествиях сталкивались со смертельными опасностями.

Одиссей в Царстве мертвых. Красно-черная керамика Фото: Вікіпедія

Интересный момент: в поэме "Одиссея" упоминаются киммерийцы. Именно в период вероятного творчества Гомера греки начинают колонизацию Северного Причерноморья, в ходе которой сталкиваются с довольно жестокими местными кочевыми племенами. И это один из важных факторов интерпретации творчества Гомера. События в "Одиссее" якобы разворачивались в XII в. до н. э., однако самое древнее научно задокументированное упоминание о киммерийцах датируется как раз концом VIII века в ассирийских клинописях. Другим источником, в котором упоминается этот первый на территории Украины народ, название которого нам известно, является… именно "Одиссея" Гомера. В этом произведении есть лишь краткое упоминание о том, что этот народ живет на краю океана, у входа в подземный мир. Но, скорее всего, это все-таки вставка, относящаяся к периоду написания произведения, а не отголосок древней легенды.

Кстати, Гомер тоже использовал Нолановский стиль, чтобы запутать зрителей. Пожалуй, стоит все же сказать наоборот, ведь Гомер опередил современного талантливого режиссёра почти на три тысячи лет. Но события в "Одиссее" развиваются нелинейно. Все начинается с десятого, то есть последнего года скитаний Одиссея. Главный герой попадает к народу феаков, где сначала сам слушает невероятные рассказы о своих скитаниях, а затем начинает говорить уже сам Одиссей.

Особенность этой поэмы не в том, что она сохранилась до наших дней, не затерявшись в тумане истории на протяжении более трёх тысяч лет. На самом деле "Илиада" и "Одиссея" — это лишь часть героического эпоса о завоевании Трои. Но секрет их популярности в том, что они актуальны для каждой эпохи. Поздний бронзовый век, тёмные века, архаическая Греция, классическая Греция, эпоха эллинизма, римская эпоха, средневековье, эпоха Возрождения, модерн и современность. На протяжении каждого периода эти бессмертные произведения переосмысливались по-новому, а проблемы, которые беспокоили людей, оставались прежними.

Слабость человека, который всего лишь маленький винтик в безграничной вселенной.

Супружеская верность.

Зависть врагов.

Положение женщины в обществе, борьба за свое "Я".

Разлука.

И, пожалуй, самое главное. Вопрос, вызвавший наибольший резонанс в каждую эпоху, — возвращение с войны. Одиссей считался самым мудрым человеком на земле. Он победил Трою, но его жизнь — это всё равно трагедия. Он ушёл на войну из чувства долга в день, когда родился его сын, а вернулся, когда у того уже отросла борода. Вместо счастливой супружеской жизни судьба уготовила ему вечные скитания и славу победителя, которая растворилась в его жизни, как песок, просыпающийся сквозь пальцы. Сколько поколений переживали подобные эмоции за эти три тысячи лет, прошедшие с момента разрушения Трои ахейцами? И сколько героев сопереживали Одиссею, читая это произведение, сколько женщин, ожидающих своих мужей в длительной разлуке, ассоциировали себя с Пенелопой, которая все-таки дождалась его, тогда как весь мир уже давно похоронил ее мужа.

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В каждую эпоху был свой Одиссей. Но разве этот сюжет не актуален и сейчас? И имел ли право выдающийся режиссёр современности представить его в своём художественном переосмыслении, в соответствии с реалиями времени, в котором он творит? В очередной раз добавив к бессмертному шедевру новые краски.

В чём заключается символизм "Одиссеи"

За тысячелетия рассказов об Одиссее его имя стало символом путешествий: не только в буквальном смысле, но и, в частности, путешествий человеческого духа. Несколько десятилетий назад другой выдающийся творец своей эпохи Стэнли Кубрик снял "Космическую одиссею…". В ней основная идея — это абстрактное путешествие человеческой сущности, происходящее на фоне реального космического путешествия. В ней показана эволюция человеческого развития от того момента, когда человекообразная обезьяна впервые взяла в руки камень, до момента, когда машина, творение рук человеческих, восстала против своего создателя.

Символично, что именно с рассказа об Одиссее начнётся революция в кинематографе, ведь в ходе публичного скандала, связанного с подбором актерского состава для фильма Нолана, известный техномагнат Илон Маск заявил, что снимет собственный фильм с участием ИИ, разрабатываемого его корпорацией. Он пообещал завершить работу к концу этого года — что ж, ждем настоящего переворота в мире кино.

Легенда о герое-путешественнике зародилась в эпоху поздней бронзы Фото: Pexels

Это может стать новым этапом символического путешествия Одиссея по этапам развития творческого потенциала человечества.

Легенда о герое-путешественнике зародилась в эпоху поздней бронзы, пережила мрачный период утраты письменности тем обществом, которое породило этот эпос; прошла через эпоху папируса, пергамента и, наконец, была записана чернилами на бумаге. Её ставили в театрах античности и она перекочевала в современные спектакли, пока не оказалась на экранах кино и телевидения, и вот теперь, возможно, "Одиссея", которая вместе со своей сестрой "Илиадой" стала началом литературы в Европе, начнёт новый этап в истории человечества — с первым фильмом, созданным искусственным интеллектом.