Названа самая популярная версия Android в мире: это не Android 17 (фото)

Google обновила статистику распределения версий Android по всему миру. Спустя четыре месяца после релиза Android 17 установлена всего на 1% активных устройств, а лидером рынка стала ОС Android 16.

На долю Android 16 сейчас приходится более 25% рынка, пишет 9to5Google.

Почему Android 17 пока занимает лишь 1%

Свежая ОС вышла на смартфонах Pixel еще в июне, но за четыре месяца набрала лишь скромный один процент. Причина: крупные сторонние производители только начали рассылать обновления на свои аппараты.

Та же Samsung начала выпуск прошивки One UI 9 на базе Android 17 для линеек Galaxy S и Galaxy A лишь в последние недели. Миллионы обновленных телефонов попросту еще не успели попасть в актуальный срез данных Google.

Статистика распределения версий Android в октябре 2026 года Фото: Google

Android 16 — лидер, но в топе оказались "древние" версии

Прошлогодняя Android 16 показала быстрый рост. В начале года ее доля составляла всего 7,5%, а к концу октября превысила 25%.

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Среди старых сборок неожиданную живучесть сохраняет Android 11: система 2020 года выпуска до сих пор работает более чем на 10% всех гаджетов. Следом идет Android 12, чья доля сократилась до 9,6%. А вот Android 5.1 (Lollipop) сейчас занимает не более 0,2% активных смартфонов и планшетов.

Ранее сообщалось про график обновлений до Android 17: когда апдейт получат смартфоны Xiaomi и Redmi.

Также Фокус писал, что Samsung Galaxy A57 получил важное обновление Android. Патч системы безопасности за октябрь 2026 года устраняет 62 уязвимости и повышает стабильность ОС.