UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

График обновлений до Android 17: когда его получат смартфоны Xiaomi и Redmi (фото)

Xiaomi 15 Ultra
Смартфон Xiaomi 15 Ultra | Фото: Future

Компания Xiaomi анонсировала график выпуска обновлений до Android 17 для китайского рынка, для глобальных версий устройств аналогичный план будет представлен совсем скоро. Ориентир есть.

Хотя в китайском графике указаны конкретные модели и планируемые сроки выхода обновлений, Xiaomi проводит тестирование глобальных бета-версий оболочки HyperOS 4 на ряде устройств. Это свидетельствует о прогрессе в подготовке международного релиза, однако точная дата выхода стабильной глобальной версии обновления пока не определена, пишет nokiamob.net.

31 октября 2026 года

Устройства Xiaomi:

  • Xiaomi 16 Ultra
  • Xiaomi 16 Pro
  • Xiaomi 16
  • Xiaomi Pad 7 Ultra

Устройства Redmi:

  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Extreme Edition
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 4
Redmi K80
Смартфон Redmi K80
Фото: Redmi

15 ноября 2026 года

Устройства Xiaomi:

  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Pro Titanium Edition
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi Pad 7S Pro
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Max
  • Xiaomi Pad 7
Видео дня

Устройства Redmi:

  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro Champion Edition
  • Redmi K70 Extreme Edition
  • Redmi K70
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition
  • Redmi Pad Pro
Xiaomi Civi 5 Pro
Xiaomi Civi 5 Pro
Фото: Xiaomi

30 ноября 2026 года

Устройства Xiaomi:

  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Civi 5 Pro

Устройства Redmi:

  • Redmi K70 Pro
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 15
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad 2
  • Redmi Pad 2 Explorer Edition
  • Redmi Pad 2 5G
Xiaomi 13
Смартфон Xiaomi 13

Декабрь 2026 года

Устройства Xiaomi:

  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Pro Titanium Edition
  • Xiaomi 14 Pro Satellite Edition
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi 13 Limited Edition
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
  • Xiaomi Pad 6 Max 14

Устройства Redmi:

  • Redmi K70E
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi K60 Extreme Edition
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R Pro
  • Redmi Note 13R
  • Redmi 14R 5G
  • Redmi 14C 5G
  • Redmi 13R 5G
  • Redmi 13 5G
  • Redmi 13C 5G
  • Redmi Pad SE 8.7 4G
  • Redmi Pad SE

Ранее сообщали, что смартфоны Realme по всему миру получают ColorOS 17. Обновлен я уже получают Realme GT 8 Pro, GT 8 Pro Dream Edition, а также модели Realme GT 7 Pro, Realme 16 Pro 5G и Realme 16 Pro+ 5G.