График обновлений до Android 17: когда его получат смартфоны Xiaomi и Redmi (фото)
Компания Xiaomi анонсировала график выпуска обновлений до Android 17 для китайского рынка, для глобальных версий устройств аналогичный план будет представлен совсем скоро. Ориентир есть.
Хотя в китайском графике указаны конкретные модели и планируемые сроки выхода обновлений, Xiaomi проводит тестирование глобальных бета-версий оболочки HyperOS 4 на ряде устройств. Это свидетельствует о прогрессе в подготовке международного релиза, однако точная дата выхода стабильной глобальной версии обновления пока не определена, пишет nokiamob.net.
31 октября 2026 года
Устройства Xiaomi:
- Xiaomi 16 Ultra
- Xiaomi 16 Pro
- Xiaomi 16
- Xiaomi Pad 7 Ultra
Устройства Redmi:
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Extreme Edition
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
15 ноября 2026 года
Устройства Xiaomi:
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Pro Titanium Edition
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi Pad 7S Pro
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Max
- Xiaomi Pad 7
Устройства Redmi:
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro Champion Edition
- Redmi K70 Extreme Edition
- Redmi K70
- Redmi Turbo 3
- Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition
- Redmi Pad Pro
30 ноября 2026 года
Устройства Xiaomi:
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 5 Pro
Устройства Redmi:
- Redmi K70 Pro
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 Explorer Edition
- Redmi Pad 2 5G
Декабрь 2026 года
Устройства Xiaomi:
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Edition
- Xiaomi 14 Pro Satellite Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 13 Limited Edition
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 6 Max 14
Устройства Redmi:
- Redmi K70E
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi K60 Extreme Edition
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13R
- Redmi 14R 5G
- Redmi 14C 5G
- Redmi 13R 5G
- Redmi 13 5G
- Redmi 13C 5G
- Redmi Pad SE 8.7 4G
- Redmi Pad SE
Ранее сообщали, что смартфоны Realme по всему миру получают ColorOS 17. Обновлен я уже получают Realme GT 8 Pro, GT 8 Pro Dream Edition, а также модели Realme GT 7 Pro, Realme 16 Pro 5G и Realme 16 Pro+ 5G.