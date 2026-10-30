Смартфоны Realme по всему миру получают ColorOS 17: график обновлений (фото)
Обновлен я уже получают Realme GT 8 Pro, GT 8 Pro Dream Edition, а также модели Realme GT 7 Pro, Realme 16 Pro 5G и Realme 16 Pro+ 5G.
В четверг, 29 октября 2026 года, компания-производитель официально запустила глобальное развертывание ColorOS 17 на базе Android 17 для своих смартфонов, представленных на международном рынке. Эта оболочка заменит привычную Realme UI, сообщает andro-news.com.
Оптимизация рендеринга, ИИ-помощник и 6 лет плавной работы
Поскольку Realme UI, OxygenOS и ColorOS уже много лет используют общую кодовую базу, переход на ColorOS 17 дает владельцам смартфонов Realme по всему миру доступ к тем же глубоким программным улучшениям, которые недавно дебютировали во флагманах OPPO и OnePlus.
К числу ключевых технических новшеств и функций ИИ в ColorOS 17 относятся:
- обновленный механизм графического рендеринга (Luminous Rendering Engine), который снижает вычислительную нагрузку на 30% при отрисовке элементов интерфейса и обеспечении плавности переходов;
- система интеллектуального распределения ресурсов (Laminar Flow Engine), динамически перераспределяющая мощность процессора и пропускную способность памяти между активным приложением и фоновыми задачами — это предотвращает "выгрузку" мессенджеров из памяти во время запуска ресурсоемких игр или использования камеры;
- технология, обеспечивающая долговечность системы: она гарантирует, что интерфейс останется таким же плавным, как в день покупки, на протяжении 6 лет эксплуатации;
- новый автономный режим "Агент" (Agent mode) в составе ИИ-помощника Mind Pilot: он не просто отвечает на текстовые запросы, а способен самостоятельно выполнять многоэтапные задачи, взаимодействуя с различными приложениями, файлами и фотогалереями.
Какие устройства вы чаще всего подключаете к зарядной станции?
Обычно пресс-релизы, посвященные крупным обновлениям ОС, напоминают магические заклинания, обещающие превратить устройство в суперкомпьютер. На этот раз команда по разработке продуктов Realme добавила ряд пояснений, написанных простым и понятным языком, которые переводят маркетинговые заявления компании на язык реальности:
- ваш смартфон не станет мощнее по волшебству: оптимизация рендеринга на 30% лишь создает дополнительный запас ресурсов, благодаря чему системная анимация и переключение между приложениями остаются плавными даже при высокой нагрузке — однако это не означает увеличения частоты кадров в играх;
- объем оперативной памяти не увеличится: обновление, разумеется, не может физически добавить модули памяти на материнскую плату — оно лишь позволяет более экономно расходовать уже имеющиеся гигабайты;
- заявленные "6 лет плавной работы" — это результат лабораторного моделирования, а не железная гарантия для каждого конкретного устройства. Тем не менее, цель состоит в том, чтобы смартфон не начал "тормозить" со временем, когда в памяти накопится огромное количество фотографий и приложений;
- конкретные функции системы AI Mind Pilot, лимиты на ежедневное использование и сроки выхода обновлений могут различаться в зависимости от модели смартфона и страны.
График обновлений: какие смартфоны получат ColorOS 17
Realme выпускает стабильную версию ColorOS 17 поэтапно.
- 29 октября, обновление получают флагман Realme GT 8 Pro и его специальная версия — Realme GT 8 Pro Dream Edition.
- 30 октября, обновление "по воздуху" станет доступно еще для трех популярных моделей: прошлогоднего флагмана Realme GT 7 Pro, а также смартфонов среднего сегмента — Realme 16 Pro 5G и Realme 16 Pro+ 5G.
В ближайшие недели список поддерживаемых устройств будет расширяться.
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