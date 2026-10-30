Смартфони Realme по всьому світу отримують ColorOS 17: графік оновлень (фото)

Оновлення вже отримують Realme GT 8 Pro, GT 8 Pro Dream Edition, а також моделі Realme GT 7 Pro, Realme 16 Pro 5G та Realme 16 Pro+ 5G.

У четвер, 29 жовтня 2026 року, компанія-виробник офіційно розпочала глобальне розгортання ColorOS 17 на базі Android 17 для своїх смартфонів, представлених на міжнародному ринку. Ця оболонка замінить звичну Realme UI, повідомляє andro-news.com.

Оптимізація рендерингу, ШІ-помічник та 6 років безперебійної роботи

Оскільки Realme UI, OxygenOS та ColorOS вже багато років використовують спільну кодову базу, перехід на ColorOS 17 надає власникам смартфонів Realme у всьому світі доступ до тих самих глибоких програмних вдосконалень, які нещодавно дебютували у флагманах OPPO та OnePlus.

Realme 16 Pro Фото: Realme

До числа ключових технічних нововведень та функцій штучного інтелекту в ColorOS 17 належать:

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оновлений механізм графічного рендерингу (Luminous Rendering Engine), який знижує обчислювальне навантаження на 30 % під час відтворення елементів інтерфейсу та забезпечення плавності переходів;

система інтелектуального розподілу ресурсів (Laminar Flow Engine), яка динамічно перерозподіляє потужність процесора та пропускну здатність пам’яті між активною програмою та фоновими завданнями — це запобігає "вивантаженню" месенджерів з пам’яті під час запуску ресурсоємних ігор або використання камери;

технологія, що забезпечує довговічність системи: вона гарантує, що інтерфейс залишиться таким же плавним, як у день покупки, протягом 6 років експлуатації;

новий автономний режим "Агент" (Agent mode) у складі ШІ-помічника Mind Pilot: він не просто відповідає на текстові запити, а здатний самостійно виконувати багатоетапні завдання, взаємодіючи з різними додатками, файлами та фотогалереями.

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Зазвичай прес-релізи, присвячені великим оновленням ОС, нагадують магічні заклинання, які обіцяють перетворити пристрій на суперкомп’ютер. Цього разу команда з розробки продуктів Realme додала низку пояснень, написаних простою та зрозумілою мовою, які перекладають маркетингові заяви компанії на мову реальності:

Ваш смартфон не стане потужнішим за помахом чарівної палички: оптимізація рендерингу на 30% лише створює додатковий запас ресурсів, завдяки чому системна анімація та перемикання між додатками залишаються плавними навіть при високому навантаженні — однак це не означає збільшення частоти кадрів в іграх;

обсяг оперативної пам’яті не збільшиться: оновлення, звісно, не може фізично додати модулі пам’яті на материнську плату — воно лише дозволяє економніше використовувати вже наявні гігабайти;

заявлені "6 років плавної роботи" — це результат лабораторного моделювання, а не залізна гарантія для кожного конкретного пристрою. Проте мета полягає в тому, щоб смартфон не почав "гальмувати" з часом, коли в пам’яті накопичиться величезна кількість фотографій і додатків;

конкретні функції системи AI Mind Pilot, обмеження на щоденне використання та терміни виходу оновлень можуть відрізнятися залежно від моделі смартфона та країни.

Смартфон Realme GT 8 Pro Фото: gsmarena.com

Графік оновлень: які смартфони отримають ColorOS 17

Realme поетапно випускає стабільну версію ColorOS 17.

29 жовтня оновлення отримають флагман Realme GT 8 Pro та його спеціальна версія — Realme GT 8 Pro Dream Edition.

30 жовтня оновлення "повітрям" стане доступним ще для трьох популярних моделей: торішнього флагмана Realme GT 7 Pro, а також смартфонів середнього сегмента — Realme 16 Pro 5G та Realme 16 Pro+ 5G.

У найближчі тижні перелік підтримуваних пристроїв буде розширюватися.

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