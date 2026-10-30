5 недорогих смартфонів, популярних в Україні: Samsung, POCO, Motorola, Pixel, Infinix (фото)
До добірки увійшли смартфони, ціна яких починається від 6900 грн: Samsung Galaxy A17, POCO M7, Motorola Moto G06, Google Pixel 9a та Infinix Hot 60i.
Фокус склав рейтинг бюджетних смартфонів, які користуються популярністю серед українців. При складанні списку ми спиралися на кількість пропозицій на ринку, використовуючи дані ресурсу "Хотлайн".
Samsung Galaxy A17
Galaxy A17 — бюджетний смартфон від відомого бренду з якісним дисплеєм. Окрім екрана, телефон може похвалитися ємним акумулятором на 5000 мА·год, як у флагманських моделей. Ще одна перевага — тривала підтримка програмного забезпечення та безпеки від компанії-виробника.
Технічні характеристики:
- Акумулятор: 5000 мА·год.
- ОС: Android 15, One UI 7.
- Процесор: MediaTek Helio G99.
- Пам'ять: 4 ГБ, 128 ГБ.
- Основна камера: 50 Мп + 5 Мп (надширококутна) + 2 Мп (макро).
- Фронтальна камера: 13 Мп.
- Екран: 6,7 дюйма, Super AMOLED, 90 Гц.
Ціна: 8 700–13 500 грн
POCO M7
POCO M7 має справді видатний акумулятор — на 7000 мА·год. Смартфон спокійно пропрацює пару днів без підзарядки, якщо, звісно, не грати в ресурсомісткі ігри та не дивитися цілодобово відео у форматі 4K. А ще за таку ціну чудовим бонусом є 256 ГБ вбудованої пам'яті.
Технічні характеристики:
- Акумулятор: 7000 мА·год.
- ОС: Android 15, HyperOS 2.
- Процесор: Qualcomm Snapdragon 685.
- Пам'ять: 8 ГБ, 256 ГБ.
- Основна камера: 50 Мп, автофокус PDAF.
- Фронтальна камера: 8 Мп.
- Екран: 6,9 дюйма, IPS, Full HD+, 144 Гц.
Ціна: 9 050–10 672 грн
Motorola Moto G06
Moto G06 — бюджетний смартфон із якісним IPS LCD-екраном (частота оновлення 120 Гц) та акумулятором ємністю 5200 мА·год. На задній панелі розташована досить непогана камера на 50 Мп. Приємно, що виробник встановив чисту версію Android без будь-яких додаткових оболонок та непотрібних попередньо встановлених програм.
Технічні характеристики:
- Акумулятор: 5200 мА·год.
- ОС: Android 15.
- Процесор: MediaTek Helio G81 Ultra.
- Пам'ять: 4 ГБ, 128 ГБ.
- Основна камера: 50 Мп, f/1,8.
- Фронтальна камера: 8 Мп.
- Екран: 6,88 дюйма, IPS LCD, 120 Гц, HD+.
Ціна: 6 926–8 496 грн
Google Pixel 9a
Всі експерти хвалять телефони Pixel за якісні камери. І навіть у бюджетних моделях, таких як ця, вони досить непогані в поєднанні з програмною обробкою фото та відео. Модель працює на базі процесора Google Tensor G4, підтримує популярні функції штучного інтелекту та відрізняється від конкурентів тривалістю підтримки — 7 років оновлень ОС та безпеки.
Технічні характеристики:
- Акумулятор: 5100 мА·год.
- ОС: Android 15.
- Процесор: Google Tensor G4.
- Пам'ять: 8 ГБ, 128 ГБ.
- Основна камера: 48 Мп, f/1,7.
- Надширококутна камера: 13 Мп.
- Фронтальна камера: 13 Мп.
- Екран: 6,3 дюйма, OLED, 120 Гц.
Ціна: 18 499–27 894 грн
Infinix Hot 60i
Infinix Hot 60i вирізняється, насамперед, великим об’ємом пам’яті за невелику ціну — 8 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач на 256 ГБ. Смартфон отримав дисплей із частотою оновлення 120 Гц, акумулятор на 5160 мА·год і основну камеру на 50 Мп. Це варіант для покупців, яким важливі технічні характеристики та ціна, а не престижність бренду.
Технічні характеристики:
- Акумулятор: 5160 мА·год.
- ОС: Android 15, XOS 15.1.
- Процесор: MediaTek Helio G81 Ultimate.
- Пам'ять: 8 ГБ, 256 ГБ.
- Основна камера: 50 Мп, f/1,8.
- Фронтальна камера: 8 Мп.
- Екран: 6,7 дюйма, IPS, 120 Гц, HD+.
Ціна: 8 199 грн
Раніше повідомлялося про те, коли вийде Samsung Galaxy S27. У 2027 році Samsung очікує на зниження обсягів поставок смартфонів, проте компанія розробляє масштабні плани щодо наступної серії Galaxy S, складаних пристроїв та інших продуктів.