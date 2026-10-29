Samsung випустить скляний смартфон і розкладний смартфон TriFold: що відомо (фото)

У 2027 році Samsung очікує на зниження обсягів поставок смартфонів, проте компанія розробляє масштабні плани щодо наступної серії Galaxy S, складаних пристроїв та інших продуктів.

Компанія Samsung опублікувала фінансові результати за минулий квартал, надавши уявлення про стан свого мобільного бізнесу та плани на майбутнє. Мобільний підрозділ компанії другий квартал поспіль демонструє операційний збиток. Проте Samsung продовжує активно готувати нові флагмани Galaxy та вивчати можливості створення пристроїв у нових форм-факторах, пише androidauthority.com.

Під час телефонної конференції, присвяченої фінансовим результатам, представники компанії попередили, що у 2027 році очікується скорочення поставок смартфонів, оскільки зростання вартості пам’яті та сировини призводить до підвищення цін на кінцеву продукцію.

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Водночас Samsung робить ставку на нові рішення в лінійці Galaxy, щоб підтримувати інтерес споживачів. До їх числа входять наступна серія Galaxy S, вдосконалені складні пристрої, а також "розумні" окуляри (Intelligent Eyewear), вихід яких заплановано на четвертий квартал поточного року. Компанія також підтвердила, що розглядає можливість випуску пристрою з потрійним складанням (TriFold) і вивчає інші форм-фактори, які можуть з’явитися у 2027 році.

Рендер Samsung Galaxy S27 Фото: Скриншот

Деніел Араухо з підрозділу Mobile eXperience (MX) під час обговорення результатів третього кварталу 2026 року зазначив, що наступного року компанія очікує на збереження складних умов ведення бізнесу, оскільки вартість компонентів залишається високою.

За прогнозами Samsung, зростання цін на пристрої негативно позначиться на обсягах поставок — насамперед у сегментах бюджетних та середньобюджетних смартфонів, що може призвести до скорочення кількості моделей у цих категоріях. Не найприємніші новини для шанувальників серії Galaxy A.

Серія Samsung Galaxy S27: акцент на практичних вдосконаленнях

Говорячи про серію Galaxy S27 (не називаючи її прямо), у Samsung заявили про плани зробити кожну модель у майбутній лінійці Galaxy S більш "самобутньою", адаптувавши пристрої до потреб різних груп користувачів. Раніше вже з’являлася інформація про те, що наступного року Samsung може представити лінійку, що складатиметься з чотирьох моделей; таким чином, коментарі Араухо підтверджують чутки та витоки, що циркулюють у мережі вже кілька місяців.

Що стосується апаратних вдосконалень, основна увага буде приділена технологіям захисту конфіденційності дисплея, збільшенню часу автономної роботи та підвищенню продуктивності процесорів (AP). Samsung також планує й надалі робити акцент на створенні більш тонких і легких складаних пристроїв — цей напрямок допомагає продукції компанії виділятися на тлі конкурентів.

Пріоритетним напрямком залишиться й Galaxy AI. За словами Араухо, Samsung має намір впровадити нові функції, орієнтовані на користувача та такі, що пропонують ширші можливості "агентного" штучного інтелекту (agentic AI) — системи, яка краще розуміє контекст та наміри власника. Втім, під час обговорення компанія не стала розкривати подробиці щодо цих майбутніх нововведень.

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Щоб зробити свої преміальні смартфони доступнішими, Samsung планує запустити програми фінансування для моделей Galaxy S26 та Galaxy Z Fold 8. Араухо зазначив, що остання версія Fold привернула увагу молодшої аудиторії, а також користувачів, які перейшли на пристрої Samsung з брендів конкурентів.

Заглядаючи у більш віддалене майбутнє, у Samsung повідомили, що проводять дослідження в галузі інноваційних форм-факторів — таких як "Glass" (скляні пристрої), "TriFold" (що складаються втричі) та інших, — розраховуючи на їхню появу до 2027 року.

Паралельно компанія готує апаратні вдосконалення. Розробка та виробництво процесора Exynos 2700 йдуть за графіком; чіп отримає вдосконалення в плані роботи зі штучним інтелектом та продуктивності в іграх. Крім того, до масового виробництва готуються нові 200-мегапіксельні сенсори для камер, призначені для флагманських моделей наступного року. А підрозділ Samsung Display працює над створенням міцніших складаних панелей, на яких місце згину буде практично непомітним — їхня поява очікується до 2027 року.

Раніше повідомлялося, що смартфони Samsung Galaxy несподівано втратили одну функцію. Компанія продовжує скорочувати кількість додаткових сервісів.