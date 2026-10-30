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Діджитал

Графік оновлень до Android 17: коли його отримають смартфони Xiaomi та Redmi (фото)

Xiaomi 15 Ultra
Смартфон Xiaomi 15 Ultra | Фото: Future

Компанія Xiaomi оприлюднила графік випуску оновлень до Android 17 для китайського ринку; для глобальних версій пристроїв аналогічний план буде оприлюднено вже незабаром. Орієнтир є.

Хоча в китайському графіку вказано конкретні моделі та заплановані терміни випуску оновлень, Xiaomi проводить тестування глобальних бета-версій оболонки HyperOS 4 на низці пристроїв. Це свідчить про прогрес у підготовці міжнародного релізу, однак точна дата виходу стабільної глобальної версії оновлення поки що не визначена, пише nokiamob.net.

31 жовтня 2026 року

Пристрої Xiaomi:

  • Xiaomi 16 Ultra
  • Xiaomi 16 Pro
  • Xiaomi 16
  • Xiaomi Pad 7 Ultra

Пристрої Redmi:

  • Redmi K80 Pro
  • Redmi K80 Extreme Edition
  • Redmi Turbo 4 Pro
  • Redmi Turbo 4
Redmi K80
Смартфон Redmi K80
Фото: Redmi

15 листопада 2026 року

Пристрої Xiaomi:

  • Xiaomi 15 Pro
  • Xiaomi 15 Pro Titanium Edition
  • Xiaomi 15 Ultra
  • Xiaomi 15S Pro
  • Xiaomi 15
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi MIX Fold 4
  • Xiaomi Pad 7S Pro
  • Xiaomi Pad 7 Pro
  • Xiaomi Pad 7 Max
  • Xiaomi Pad 7
Видео дня

Пристрої Redmi:

  • Redmi K80
  • Redmi K80 Pro Champion Edition
  • Redmi K70 Extreme Edition
  • Redmi K70
  • Redmi Turbo 3
  • Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition
  • Redmi Pad Pro
Xiaomi Civi 5 Pro
Xiaomi Civi 5 Pro
Фото: Xiaomi

30 листопада 2026 року

Пристрої Xiaomi:

  • Xiaomi MIX Flip
  • Xiaomi Civi 5 Pro

Пристрої Redmi:

  • Redmi K70 Pro
  • Redmi Note 15 Pro+
  • Redmi Note 15
  • Redmi Pad Pro 5G
  • Redmi Pad 2
  • Redmi Pad 2 Explorer Edition
  • Redmi Pad 2 5G
Xiaomi 13
Смартфон Xiaomi 13

Грудень 2026 року

Пристрої Xiaomi:

  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Pro Titanium Edition
  • Xiaomi 14 Pro Satellite Edition
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi MIX Fold 3
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 14 Civi
  • Xiaomi Civi 4 Pro
  • Xiaomi 13 Limited Edition
  • Xiaomi Pad 6S Pro 12,4
  • Xiaomi Pad 6 Max 14

Пристрої Redmi:

  • Redmi K70E
  • Redmi Note 14 Pro+
  • Redmi Note 14 Pro
  • Redmi Note 14 5G
  • Redmi K60 Extreme Edition
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 5G
  • Redmi Note 13R Pro
  • Redmi Note 13R
  • Redmi 14R 5G
  • Redmi 14C 5G
  • Redmi 13R 5G
  • Redmi 13 5G
  • Redmi 13C 5G
  • Redmi Pad SE 8,7 4G
  • Redmi Pad SE

Раніше повідомлялося, що смартфони Realme по всьому світу отримують ColorOS 17. Оновлення вже отримують Realme GT 8 Pro, GT 8 Pro Dream Edition, а також моделі Realme GT 7 Pro, Realme 16 Pro 5G і Realme 16 Pro+ 5G.