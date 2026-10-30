Графік оновлень до Android 17: коли його отримають смартфони Xiaomi та Redmi (фото)
Компанія Xiaomi оприлюднила графік випуску оновлень до Android 17 для китайського ринку; для глобальних версій пристроїв аналогічний план буде оприлюднено вже незабаром. Орієнтир є.
Хоча в китайському графіку вказано конкретні моделі та заплановані терміни випуску оновлень, Xiaomi проводить тестування глобальних бета-версій оболонки HyperOS 4 на низці пристроїв. Це свідчить про прогрес у підготовці міжнародного релізу, однак точна дата виходу стабільної глобальної версії оновлення поки що не визначена, пише nokiamob.net.
31 жовтня 2026 року
Пристрої Xiaomi:
- Xiaomi 16 Ultra
- Xiaomi 16 Pro
- Xiaomi 16
- Xiaomi Pad 7 Ultra
Пристрої Redmi:
- Redmi K80 Pro
- Redmi K80 Extreme Edition
- Redmi Turbo 4 Pro
- Redmi Turbo 4
15 листопада 2026 року
Пристрої Xiaomi:
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15 Pro Titanium Edition
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15S Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi Pad 7S Pro
- Xiaomi Pad 7 Pro
- Xiaomi Pad 7 Max
- Xiaomi Pad 7
Пристрої Redmi:
- Redmi K80
- Redmi K80 Pro Champion Edition
- Redmi K70 Extreme Edition
- Redmi K70
- Redmi Turbo 3
- Redmi Turbo 3 Harry Potter Edition
- Redmi Pad Pro
30 листопада 2026 року
Пристрої Xiaomi:
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi Civi 5 Pro
Пристрої Redmi:
- Redmi K70 Pro
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad 2
- Redmi Pad 2 Explorer Edition
- Redmi Pad 2 5G
Грудень 2026 року
Пристрої Xiaomi:
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Pro Titanium Edition
- Xiaomi 14 Pro Satellite Edition
- Xiaomi 14
- Xiaomi MIX Fold 3
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13
- Xiaomi 14 Civi
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 13 Limited Edition
- Xiaomi Pad 6S Pro 12,4
- Xiaomi Pad 6 Max 14
Пристрої Redmi:
- Redmi K70E
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 5G
- Redmi K60 Extreme Edition
- Redmi Note 13 Pro+
- Redmi Note 13 Pro
- Redmi Note 13 5G
- Redmi Note 13R Pro
- Redmi Note 13R
- Redmi 14R 5G
- Redmi 14C 5G
- Redmi 13R 5G
- Redmi 13 5G
- Redmi 13C 5G
- Redmi Pad SE 8,7 4G
- Redmi Pad SE
Раніше повідомлялося, що смартфони Realme по всьому світу отримують ColorOS 17. Оновлення вже отримують Realme GT 8 Pro, GT 8 Pro Dream Edition, а також моделі Realme GT 7 Pro, Realme 16 Pro 5G і Realme 16 Pro+ 5G.