Оголошено найпопулярнішу версію Android у світі: це не Android 17 (фото)

Google оновила статистику розподілу версій Android у всьому світі. Через чотири місяці після випуску Android 17 встановлено лише на 1 % активних пристроїв, а лідером ринку стала ОС Android 16.

На частку Android 16 зараз припадає понад 25 % ринку, пише 9to5Google.

Чому Android 17 поки що займає лише 1%

Нова ОС з'явилася на смартфонах Pixel ще в червні, але за чотири місяці її частка склала лише один відсоток. Причина: великі сторонні виробники лише почали розсилати оновлення на свої пристрої.

Саме компанія Samsung розпочала випуск прошивки One UI 9 на базі Android 17 для лінійок Galaxy S та Galaxy A лише протягом останніх тижнів. Мільйони оновлених телефонів просто ще не встигли потрапити до актуального зрізу даних Google.

Статистика розподілу версій Android у жовтні 2026 року Фото: Google

Android 16 — лідер, але у топ-рейтингу опинилися "старі" версії

Минулорічна версія Android 16 продемонструвала стрімке зростання. На початку року її частка становила лише 7,5 %, а до кінця жовтня перевищила 25 %.

Видео дня

Серед старих версій несподівану життєздатність зберігає Android 11: система 2020 року випуску досі працює на понад 10 % усіх гаджетів. За нею йде Android 12, частка якого скоротилася до 9,6 %. А ось Android 5.1 (Lollipop) зараз займає не більше 0,2% активних смартфонів і планшетів.

Раніше повідомлялося про графік оновлень до Android 17: коли оновлення отримають смартфони Xiaomi та Redmi.

Також Фокус повідомляв, що Samsung Galaxy A57 отримав важливе оновлення Android. Патч системи безпеки за жовтень 2026 року усуває 62 вразливості та підвищує стабільність ОС.