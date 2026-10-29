Samsung Galaxy A57 отримав важливе оновлення Android: як його встановити (фото)

Смартфон Samsung Galaxy A57 почав отримувати оновлення системи безпеки за жовтень 2026 року. Оновлення усуває 62 вразливості та підвищує стабільність ОС.

Першими оновлення почали отримувати користувачі в країнах Європи та Близького Сходу, пише SamMobile.

Що виправляє жовтневий патч

На початку місяця Galaxy A57 вже отримав оновлення до Android 17 з оболонкою One UI 9.0, однак це велике оновлення містило застарілий вересневий патч безпеки. Тепер виробник усунув цю прогалину за допомогою окремого файлу.

Пакет важить 369,94 МБ і має номер збірки A5763XXS63ZJ2. Оновлення не змінює інтерфейс, але усуває 62 вразливості в компонентах системи та захищає особисті дані від шкідливого програмного забезпечення.

Як встановити оновлення

Повідомлення про готовність прошивки надійде автоматично, але перевірити її наявність можна вручну.

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Для цього відкрийте меню "Налаштування", виберіть розділ "Оновлення ПЗ" і натисніть "Завантаження та встановлення". Якщо пакет для вашого регіону готовий до завантаження, почнеться завантаження файлів.

Samsung Galaxy A57 Фото: androidpolice.com

Чому не варто ігнорувати оновлення безпеки

На перший погляд, оновлення, яке не містить жодних помітних для користувача змін, здається несуттєвим. Насправді ж виправлення безпеки захищають ваш пристрій від актуальних способів злому та перехоплення особистих даних, паролів, листування та іншої конфіденційної інформації. Оскільки хакери постійно шукають нові способи захоплення контролю над пристроєм, такі патчі виходять регулярно.

Навіть якщо ви обережні в Інтернеті, не завантажуєте підозрілі файли та програми, нові вразливості відрізняються тим, що можуть пропустити шкідливий код непомітно для вас. Будь то під час підключення до публічної мережі Wi-Fi або через надіслане зображення в месенджері. Крім того, такі оновлення часто містять системні вдосконалення, що впливають на автономність і швидкість роботи. Як пояснює прес-служба Samsung: "Регулярні оновлення Android — це головна умова тривалої та безпечної роботи смартфона. Вони також усувають вразливості, прискорюють роботу інтерфейсу та забезпечують безперебійну роботу додатків".

Раніше повідомлялося, що у продажу є дешевші флагмани Samsung, Apple та Pixel.

Також Фокус писав про 5 смартфонів Samsung Galaxy, які отримуватимуть оновлення програмного забезпечення до 2029 року.