Samsung оновила популярні бюджетні смартфони до Android 17: список та функції (фото)

One UI 9 на базі Android 17 з'явилася не лише на флагманах — ось недорогі телефони серії А, на які поширюється оновлення.

Про релізи для популярних смартфонів пишуть Gizmochina та SamMobile, а портал Android Police зібрав головні особливості нової ОС. Ми підібрали для вас найцікавіше.

Які смартфони Samsung Galaxy отримали Android 17

Наразі оновлення активно отримують популярні моделі середнього класу серії Galaxy A:

Galaxy A57, Galaxy A56, Galaxy A55;

Galaxy A37, Galaxy A36, Galaxy A35;

Galaxy A27, Galaxy A26;

Galaxy A17 5G, Galaxy A17 4G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16;

Galaxy A07.

Бюджетний Samsung Galaxy A07 теж у списку Фото: gsmarena.com

Раніше оновилися флагманські лінійки: це серії Galaxy S23 до Galaxy S26, складні Galaxy Z Fold і Flip (серії 5, 6, 7), а також Z TriFold і моделі серій M/F (регіональні аналоги смартфонів серії Galaxy A для Індії та інших країн).

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Як встановити оновлення

Щоб перевірити наявність One UI 9/Android 17 на своєму пристрої прямо зараз, відкрийте "Налаштування", виберіть "Оновлення ПЗ" і натисніть "Завантаження та встановлення". Оновлення розповсюджують поступово, тому якщо воно ще не з’явилося, то потрібно ще почекати.

Що нового в One UI 9

Розумне кадрування My FanCam

Ця функція працює в "Галереї" за допомогою Galaxy AI. Якщо зняти горизонтальне відео, нейромережа сама знайде людину та перетворить ролик у вертикальний формат для соцмереж, утримуючи обраного об’єкта в центрі кадру.

Налаштування панелі швидких налаштувань у One UI 9 Фото: Android Police

Налаштування панелі швидких налаштувань

Панель перемикачів можна налаштувати під себе. Повзунки гучності та яскравості тепер змінюють розмір і повертаються вертикально, а будь-які кнопки можна перетягнути у зручне місце.

Синій індикатор геопозиції

Коли додаток запитує координати, значок конфіденційності в кутку екрана підсвічується синім кольором. Натиснувши на нього у шторці, можна одразу побачити назву програми та історію доступу до GPS за останні дні.

Finder на головному екрані

Фірмовий пошук Finder тепер можна закріпити прямо на робочому столі поруч із панеллю Google. Він одним кліком знаходить будь-які файли, чати, контакти та пункти налаштувань у телефоні.

Перегляд PDF-файлів у розділі "Мої файли"

Вбудований файловий менеджер "Мої файли" на Galaxy тепер може відкривати PDF-файли без сторонніх програм для перегляду та Google Диска. Документи можна одразу переглядати та підписувати від руки в додатку Samsung Notes.

Режим проти заколисування Motion Assist та блокування

Функція Motion Assist відображає по краях екрана плаваючі крапки: вони рухаються у такт руху автомобіля та допомагають мозку впоратися із заколисуванням у дорозі. Також було посилено безпеку: після 13 неправильних спроб введення пароля телефон блокується назавжди до повного скидання налаштувань.

Раніше повідомлялося, які смартфони можуть замінити OnePlus 16. До списку найкращих альтернатив увійшли моделі Motorola Signature 27, RedMagic 12 Pro та Samsung Galaxy S27.

Також Фокус повідомляв, що недорогі смартфони Samsung отримали флагманську функцію завдяки One UI 9.0. Підтримка AirDrop спрощує обмін файлами з пристроями Apple.