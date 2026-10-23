Samsung обновила популярные бюджетные смартфоны до Android 17: список и функции (фото)

One UI 9 на базе Android 17 появилась не только на флагманах — вот недорогие телефоны А-серии, на которые распространяется апдейт.

О релизах для ходовых телефонов пишут Gizmochina и SamMobile, а портал Android Police собрал главные фишки свежей ОС. Собрали для вас самое интересное.

Какие смартфоны Samsung Galaxy получили Android 17

Сейчас апдейт активно получают популярные середняки серии Galaxy A:

Galaxy A57, Galaxy A56, Galaxy A55;

Galaxy A37, Galaxy A36, Galaxy A35;

Galaxy A27, Galaxy A26;

Galaxy A17 5G, Galaxy A17 4G, Galaxy A16 5G, Galaxy A16;

Galaxy A07.

Бюджетный Samsung Galaxy A07 тоже в списке Фото: gsmarena.com

Ранее обновились флагманские линейки: это серии Galaxy S23 до Galaxy S26, складные Galaxy Z Fold и Flip (серии 5, 6, 7), а также Z TriFold и модели серий M/F (региональные эквиваленты смартфонов серии Galaxy A для Индии и других стран).

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Как установить обновление

Чтобы проверить наличие One UI 9/Android 17 у себя прямо сейчас, откройте "Настройки", выберите "Обновление ПО" и нажмите "Загрузка и установка". Сборку рассылают постепенно, поэтому если не появилось, то нужно еще подождать.

Что нового в One UI 9

Умное кадрирование My FanCam

Опция работает в "Галерее" через Galaxy AI. Если снять горизонтальное видео, нейросеть сама найдет человека и переделает ролик в вертикальный формат для соцсетей, удерживая выбранного субъекта в центре кадра.

Кастомизация шторки быстрых настроек в One UI 9 Фото: Android Police

Настройка панели быстрых настроек

Шторку переключателей можно перекроить под себя. Ползунки громкости и яркости теперь меняют размер и поворачиваются вертикально, а любые кнопки можно перетащить в удобную позицию.

Синий индикатор геопозиции

Когда приложение запрашивает координаты, точка приватности в углу экрана загорается синим цветом. Нажав на нее в шторке, можно сразу увидеть имя программы и историю доступа к GPS за последние дни.

Поиск Finder на главном экране

Фирменный поиск Finder теперь можно закрепить прямо на рабочем столе рядом с полосой Google. Он в один клик находит любые файлы, чаты, контакты и пункты настроек внутри телефона.

Просмотр PDF в "Моих файлах"

Штатный проводник "Мои файлы" на Galaxy научился открывать PDF без сторонних читалок и Google Диска. Документы можно сразу просматривать и подписывать от руки в приложении Samsung Notes.

Режим от укачивания Motion Assist и блокировка

Функция Motion Assist выводит по краям экрана плавающие точки: они двигаются в такт машине и помогают мозгу справиться с укачиванием в дороге. Также усилили безопасность: после 13 неверных попыток ввода пароля телефон блокируется навсегда до полного сброса.

Ранее сообщалось, какие смартфоны могут заменить OnePlus 16. В топ лучших альтернатив вошли модели Motorola Signature 27, RedMagic 12 Pro и Samsung Galaxy S27.

Также Фокус писал, что недорогие смартфоны Samsung получили флагманскую функцию с One UI 9.0. Поддержка AirDrop упрощает обмен файлами с устройствами Apple.