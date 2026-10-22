Недорогие смартфоны Samsung получили флагманскую функцию с One UI 9.0: о чем идет речь
Компания Samsung незаметно внедрила в свои бюджетные смартфоны Galaxy A57 и Galaxy A56 функцию, которая упрощает обмен файлами с устройствами Apple.
Ранее поддержкой AirDrop могли похвастаться лишь смартфоны флагманской серии Samsung Galaxy S26, а также более ранние модели Galaxy S25 FE и S24 FE. Теперь эта функция стала доступна и в более доступном ценовом сегменте бренда. На это обратил внимание портал Gizmochina.
Владельцы некоторых бюджетных смартфонов серии Galaxy A сообщили, что с обновлением One UI 9.0, которое начало выходить в октябре этого года, Samsung вводит возможность обмена данными, совместимую с AirDrop. На данный момент речь идет о моделях Galaxy A57 и Galaxy A56.
Обновление позволяет пользователям Android быстро обмениваться фотографиями, видео, документами и другими данными с устройствами на базе iOS, iPadOS и macOS. На Android-смартфонах это происходит через Quick Share, тогда как устройства Apple используют AirDrop.
Чтобы воспользоваться новой функцией на смартфонах Samsung, необходимо открыть настройки быстрого доступа и включить переключатель "Поделиться с устройствами Apple". При этом на устройстве Apple важно включить разрешение на использование AirDrop от всех пользователей.
Какие параметры для вас самыми важными при покупке зарядной станции?
В официальных журналах обновлений One UI 9.0 об этой функции не упоминается, однако сообщения пользователей свидетельствуют о том, что обмен файлами уже работает. Эксперты также предполагают, что в будущем ещё больше моделей Galaxy A могут получить поддержку AirDrop.
Напомним, что Samsung Galaxy A37 начал получать стабильную версию Android 17 с оболочкой One UI 9, которая включает усовершенствованную панель быстрых настроек, новые функции конфиденциальности и расширенные возможности ИИ-помощника Gemini.
Фокус также писал о лучших смартфонах от Motorola, Pixel, Samsung, Honor и Fairphone, которые будут получать обновления программного обеспечения в течение 7 лет.