Недорогі смартфони Samsung отримали флагманську функцію з One UI 9.0: про що йдеться

Компанія Samsung непомітно інтегрувала у свої бюджетні смартфони Galaxy A57 та Galaxy A56 функцію, яка спрощує обмін файлами з пристроями Apple.

Раніше сумісністю з AirDrop могли похвалитися лише смартфони флагманської серії Samsung Galaxy S26 та більш ранні Galaxy S25 FE та S24 FE. Тепер ця опція поширилась на більш доступний сегмент бренду. На це звернув увагу портал Gizmochina.

Власники деяких бюджетних смартфонів серії Galaxy A повідомили, що з оновленням One UI 9.0, яке почало виходити в жовтні цього року, Samsung запроваджує можливість обміну даними, сумісну з AirDrop. Наразі йдеться про моделі Galaxy A57 та Galaxy A56.

Оновлення дозволяє користувачам Android швидко обмінюватися фото, відео, документами та іншими даними з пристроями iOS, iPadOS та macOS. На Android-смартфонах це відбувається через Quick Share, тоді як пристрої Apple використовують AirDrop.

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Щоб скористатися новою можливістю на смартфонах Samsung, потрібно відкрити налаштування швидкого доступу та увімкнути перемикач "Поділитися з пристроями Apple". При цьому на пристрої Apple важливо увімкнути дозвіл на використання AirDrop від усіх користувачів.

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У офіційних журналах оновлень One UI 9.0 це розширення не згадується, однак повідомлення користувачів свідчать про те, що обмін файлами вже працює. Експерти також припускають, що згодом більше моделей Galaxy A можуть отримати сумісність з AirDrop.

Нагадаємо, Samsung Galaxy A37 почав отримувати стабільну версію Android 17 з оболонкою One UI 9, що включає вдосконалену панель швидких налаштувань, нові функції конфіденційності та розширені можливості ШІ-помічника Gemini.

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