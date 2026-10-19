Недорогий смартфон Samsung отримав Android 17 та One UI 9: що це за модель і як встановити

Популярний середньоціновий смартфон Samsung Galaxy A37 5G почав отримувати стабільну версію ОС Android 17 з оболонкою One UI 9 за межами Південної Кореї. Випуск розпочався в країнах Європи.

Оновлення пропонує вдосконалену панель швидких налаштувань, нові функції конфіденційності та розширені можливості ШІ-помічника Gemini, пише Android Headlines.

Нові функції One UI 9 на Galaxy A37

Фінальна збірка ОС під номером A376BXXU5BZI6 поширюється хвилями. Головне нововведення — гнучке налаштування панелі параметрів (де розташовані кнопки Wi-Fi, мобільний інтернет та інші опції). Тепер можна легко змінювати розмір кожного перемикача та налаштовувати їхнє розташування на свій розсуд.

Також у системі було оптимізовано роботу режиму Samsung DeX (настільний інтерфейс під час підключення телефону до монітора), оновили вбудований додаток для нотаток Samsung Notes та додали більш зрозумілий індикатор конфіденційності у верхньому рядку стану (там, де рівень заряду) — значок показує, що програма наразі має доступ до вашого місцезнаходження.

Видео дня

Скріншоти інтерфейсу One UI 9 (зроблені на Galaxy S26 Ultra) Фото: sammobile.com

Крім того, поглибили інтеграцію з розумним помічником Google Gemini та розширили налаштування доступності.

Samsung Galaxy A37 вийшов навесні цього року на базі Android 16 з оболонкою One UI 8.5. На початку 2027 року пристрій також отримає проміжну версію One UI 9.5 — очікується, що це відбудеться приблизно одночасно з дебютом флагманів серії Galaxy S27.

Випуск Android 17 супроводжується також актуальним патчем безпеки для смартфона. Нагадаємо, що для Galaxy A37 було заявлено 6 років оновлень ПЗ з моменту виходу.

Samsung Galaxy A37 та A57 (ілюстративне фото) Фото: Android Police

Як встановити One UI 9 на свій смартфон Samsung Galaxy

Повідомлення про оновлення може надійти на смартфон автоматично, але перевірити його наявність теж неважко.

Відкрийте "Налаштування", перейдіть до розділу "Оновлення ПЗ" і виберіть пункт "Завантаження та встановлення". Там відбудеться перевірка наявності оновлення, і якщо ОС уже доступна, можна розпочинати завантаження.

Якщо його немає, не варто хвилюватися: усі моделі Galaxy A37 (а, до речі, і Galaxy A57 теж) рано чи пізно отримають Android 17 із новою прошивкою. Іноді доведеться почекати трохи довше, залежно від вашого регіону.

Раніше повідомлялося, що 28 моделей Samsung уже отримують Android 17. Samsung прискорила запуск ОС Android 17 із оболонкою One UI 9. Нову прошивку вже отримують не лише флагмани, а й бюджетні телефони. Список уже доступний тут.

Також Фокус писав про найкращі смартфони Samsung 2026 року. Компанія пропонує цікаві пристрої різних форматів — від серії Galaxy A до тонких складаних флагманів лінійки Fold. Компанія гарантує до семи років системних оновлень для більшості актуальних гаджетів.