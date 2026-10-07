Перший бюджетний смартфон Samsung, який отримав Android 17 та One UI 9: яку модель перевірити

Samsung випустила стабільну прошивку One UI 9 на базі Android 17 для смартфона Galaxy A57. Цей телефон став першою моделлю середнього цінового сегмента компанії, яка отримала оновлення одночасно з флагманами серії Galaxy S24.

Про випуск оновлення та основні зміни в системі повідомляє Android Headlines.

Що змінилося в One UI 9 для Galaxy A57

Розповсюдження стабільної збірки з номером A576SKSU2BZIE розпочалося в Південній Кореї з місцевої модифікації Galaxy Quantum 7, яка побудована на базі процесора Exynos 1680.

За своїми характеристиками ця модель ідентична глобальній версії, яка продається у нас — Galaxy A57 5G.

One UI 9 пропонує вдосконалену панель швидких налаштувань (Quick Panel) із гнучким налаштуванням перемикачів, новий стиль годинника на екрані блокування, додаткові інструменти в Samsung Notes та оновлений інтерфейс додатка Samsung Health. У налаштуваннях безпеки з’явився перемикач швидкого блокування, а на панелі сповіщень — більш зрозумілий індикатор використання геопозиції додатками. Також вдосконалили керування асистентом Bixby.

Видео дня

Samsung Galaxy A57 Фото: sammobile.com

А ось найновіший набір функцій штучного інтелекту Galaxy AI не увійшов до прошивки для Galaxy A57 — ці функції залишаються ексклюзивом дорожчих гаджетів цього бренду.

Запуск One UI 9 у Європі та інших країнах очікується протягом одного-двох тижнів після виходу в Південній Кореї.

Перевірити наявність оновлення можна в налаштуваннях у розділі "Оновлення ПЗ".

Актуальна ціна в Україні:

Samsung Galaxy A57 5G (8/256 ГБ) — 25 599 грн

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