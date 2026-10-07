Первый бюджетный смартфон Samsung, который получил Android 17 и One UI 9: какую модель проверить

Samsung выпустила стабильную прошивку One UI 9 на базе Android 17 для смартфона Galaxy A57. Он стал первой среднебюджетной моделью, компании, получившей обновление одновременно с флагманами серии Galaxy S24.

О выпуске апдейта и ключевых изменениях в системе сообщает Android Headlines.

Что изменилось в One UI 9 для Galaxy A57

Распространение стабильной сборки с номером A576SKSU2BZIE началось в Южной Корее с местной модификации Galaxy Quantum 7, которая построена на процессоре Exynos 1680.

По параметрам эта модель идентична глобальной версии, которая продается у нас — Galaxy A57 5G.

One UI 9 приносит улучшенную панель быстрых настроек (Quick Panel) с гибкой настройкой переключателей, новый стиль часов на экране блокировки, дополнительные инструменты в Samsung Notes и свежий интерфейс приложения Samsung Health. В параметрах безопасности появился тумблер быстрой блокировки, а на панели уведомлений — более понятный индикатор использования геопозиции приложениями. Также прокачали управление ассистентом Bixby.

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Samsung Galaxy A57 Фото: sammobile.com

А вот актуальный набор ИИ-фишек Galaxy AI в прошивку для Galaxy A57 не вошел — эти функции остаются эксклюзивом более дорогих гаджетов бренда.

Запуск One UI 9 в европейском регионе и остальных странах ожидается в течение одной-двух недель после южнокорейского релиза.

Проверить наличие апдейта можно в настройках в разделе "Обновление ПО".

Актуальная цена в Украине:

Samsung Galaxy A57 5G (8/256 ГБ) — 25 599 грн

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