Лучшие смартфоны Samsung 2026 года: топ-5 моделей в разных категориях (фото)
Samsung в 2026 году предлагает интересные устройства разных форматов — от серии Galaxy A до тонких складных флагманов линейки Fold. Компания гарантирует до семи лет системных обновлений для большинства актуальных гаджетов.
Пять лучших телефонов Samsung этого года приводят эксперты Android Headlines. Дополняем выводы обозревателей ценами в Украине.
Samsung Galaxy A57 5G
Сбалансированный середняк бренда с ярким экраном и длительной поддержкой.
Galaxy A57 оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновлений 120 Гц, разрешением FHD+ 2340x1080, пиковой яркостью 1900 нит и стеклом Gorilla Glass Victus+. Используется довольный шустрый чипсет Exynos 1680 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ или 512 ГБ. Телефон работает под управлением One UI 8.5 (Android 16) с гарантией шести лет системных обновлений.
Основная 50-мегапиксельная камера дополнена сверхширокоугольным сенсором на 12 Мп и макромодулем на 5 Мп. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. В тестах батареи аппарат выдает 16 часов 10 минут работы. Также из отличий есть тонкие рамки, небольшой вес и стереодинамики.
Преимущества:
- Отличная автономность, несмотря на базовую емкость АКБ.
- Тонкие рамки вокруг экрана.
- Хорошее качество фотографий на основную камеру.
- Легкий и удобный корпус.
- Неплохая скорость работы даже в требовательных играх.
- Шесть лет обновлений Android.
- 45-ваттная проводная зарядка.
Недостатки:
- Производительность за эту стоимость могла быть выше.
- Высокая цена.
- Скромный выбор расцветок корпуса.
Цена в Украине:
- Samsung Galaxy A57 5G 8/256GB — 25 599 грн.
Samsung Galaxy S26
Компактный флагман для удобного управления одной рукой без потери топовой скорости.
Смартфон получил 6,3-дюймовый LTPO AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2600 нит и стеклом Gorilla Glass Victus 2. Корпус толщиной 7,2 мм весит всего 167 граммов. За быстродействие отвечает 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 на 256 ГБ. Прошивка One UI 8.5 на базе Android 16 рассчитана на семь лет обновлений.
На тыльной панели установлена 50-Мп главная камера с оптической стабилизацией, 12-Мп сверхширокоугольный датчик и 10-Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом. Батарея на 4300 мАч поддерживает проводную зарядку на 25 Вт и беспроводную на 15 Вт. Корпус телефона защищен от воды по стандарту IP68.
Преимущества:
- Длительное время автономной работы.
- Высокая скорость чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.
- Высокое качество снимков на камеры.
- Семь лет обновлений Android и патчей безопасности.
- Премиальные материалы и сборка корпуса.
- Хороший температурный контроль под нагрузкой.
- Удобный интерфейс One UI с функциями Galaxy AI.
Недостатки:
- Отсутствует функция Privacy Display.
- Мощность проводной зарядки ограничена 25 Вт.
- Охлаждение уступает старшей модели Ultra.
- Экран 8-бит с FRC без поддержки стандарта Dolby Vision.
Цена в Украине:
- Samsung Galaxy S26 12/256GB — 42 299 грн.
Samsung Galaxy S26 Ultra
Топовый вариант линейки со встроенным стилусом S Pen и передовыми камерами.
Телефон оборудован 6,9-дюймовым экраном Dynamic LTPO AMOLED 2X с частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2600 нит, стеклом Gorilla Armor 2 и технологией Privacy Display, кототорая скрывает контент при просмотре под углом от посторонних глаз. Используется разогнанный 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ и накопитель UFS 4.0 на 256 ГБ. В тестах батарея держится 23 часа 45 минут.
Камера объединяет в себе сенсор на 200 Мп (f/1.4, OIS), телефото-перископ на 50 Мп с 5-кратным оптическим зумом, 10-Мп телефото с приближением 3x и 50-Мп сверхширокоугольный модуль. Батарея емкостью 5000 мАч заряжается до 100% за 58 минут через 60-ваттный адаптер USB-PD PPS. В корпус встроен стилус S Pen для заметок и точного выделения данных на экране.
Преимущества:
- Быстрый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5.
- Эффективный контроль нагрева корпуса.
- Защита экрана от подглядывания Privacy Display.
- Высокая автономность на полный день активной работы с 5G и GPS.
- Быстрая 60-ваттная зарядка стандарта USB-PD PPS.
- Режим видеосъемки Horizon Lock со стабилизацией Super Steady 2.0.
- Поддержка профессиональных форматов видеозаписи APV и LOG.
Недостатки:
- Емкость аккумулятора осталась на уровне 5000 мАч, что меньше, чем у китайских флагманов.
- Экран использует лишь 8-битную глубину цвета с FRC вместо 10 или 12 бит.
- Режим Privacy Display дает серый оттенок и снижает максимальную яркость.
- Выступающий блок камер раскачивает телефон на столе.
- В комплекте нет зарядного устройства и кабеля на 5А.
- Перископический датчик ALoP ухудшил макросъемку с приближением.
Цена в Украине:
- Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256GB — 59 799 грн.
Samsung Galaxy Z Fold 8
Складной смартфон в широком формате, который в закрытом состоянии не уступает по удобству обычным телефонам.
Аппарат весит всего 201 грамм при толщине 9,7 мм в сложенном виде, став самым легким "книжным" складным устройством на рынке. Внешний 5,5-дюймовый AMOLED-экран с пропорциями 16:10 и разрешением 1972x1248 удобен для набора текста одной рукой. Внутренний гибкий дисплей диагональю 7,6 дюйма с соотношением сторон 4:3 идеально подходит для видео и чтения без лишней обрезки картинки.
Гаджет построен на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy вместе с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ. Двойная тыльная камера включает в себя 50-Мп основной сенсор с OIS и 12-Мп сверхширокоугольный датчик. Батарея на 4800 мАч поддерживает 45-ваттную проводную и 20-ваттную беспроводную зарядку. Система One UI 9 на базе Android 17 будет получать апдейты семь лет.
Преимущества:
- Малый вес 201 грамм для этого формата.
- Удобный внешний экран 16:10 для набора текста одной рукой.
- Внутренний дисплей 4:3 оптимален для просмотра видео.
- Складка по центру экрана стала менее заметной.
- Угловатые грани увеличивают полезную площадь дисплея.
- Семь лет обновлений ПО с Android 17 и One UI 9.
Недостатки:
- Камеры уступают флагманам S-серии.
- Звук динамиков тише ожидаемого.
- Блок камер раскачивает телефон на плоской поверхности.
- Заметные рамки вокруг внешнего дисплея.
- Отсутствие режима Flex Mode из-за конструкции шарнира.
Цена в Украине:
- Samsung Galaxy Fold 8 12/256GB — 81 999 грн.
Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra
Топовое складное устройство для работы и многозадачности с десктопным интерфейсом DeX.
В раскрытом виде толщина металлического корпуса составляет 4,1 мм. Внутренний 8-дюймовый дисплей Dynamic LTPO AMOLED 2X и внешний на 6,5 дюйма поддерживают частоту развертки 120 Гц и пиковую яркость до 3000 нит. Режим DeX запускается прямо на внутреннем экране без внешнего монитора, превращая смартфон в мини-ноутбук при подключении клавиатуры.
Модель оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с 12 ГБ ОЗУ и накопителем UFS 4.0 на 256 ГБ. Камера содержит 200-Мп главный сенсор с оптической стабилизацией, 10-Мп телефото (3x зум) и 12-Мп сверхширокоугольный модуль. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку на 45 Вт по проводу и 20 Вт без него, обеспечивая 23 часа 43 минуты в тестах автономности.
Преимущества:
- Яркие экраны 3000 нит с эффективным антибликовым покрытием.
- Технология Flex Titanium уменьшила складку и позволяет раскрывать телефон на 180 градусов.
- Батарея на 5000 мАч дает прибавку автономности на 10-15%.
- Быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт.
- Семь лет обновлений One UI 9 на базе Android 17.
- Полезные функции Gemini с автоматизацией и записной книжкой Gemini Notebook.
Недостатки:
- Рост цены на $100 при минимальных изменениях в камерах.
- Старый 10-Мп модуль телефото 3x перешел из прошлой модели без улучшений.
- Отсутствие испарительной камеры приводит к нагреву в играх и при видеосъемке.
- Объем ОЗУ ограничен 12 ГБ (версия 16 ГБ доступна только с накопителем 1 ТБ).
- Младший Fold 8 обошел модель Ultra в ряде тестов быстродействия.
- Заметные рамки внешнего экрана.
Цена в Украине:
- Samsung Galaxy Fold 8 Ultra 12/256GB — 90 999 грн.
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