Лучшие смартфоны Samsung 2026 года: топ-5 моделей в разных категориях (фото)

Samsung в 2026 году предлагает интересные устройства разных форматов — от серии Galaxy A до тонких складных флагманов линейки Fold. Компания гарантирует до семи лет системных обновлений для большинства актуальных гаджетов.

Пять лучших телефонов Samsung этого года приводят эксперты Android Headlines. Дополняем выводы обозревателей ценами в Украине.

Samsung Galaxy A57 5G

Сбалансированный середняк бренда с ярким экраном и длительной поддержкой.

Galaxy A57 оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с частотой обновлений 120 Гц, разрешением FHD+ 2340x1080, пиковой яркостью 1900 нит и стеклом Gorilla Glass Victus+. Используется довольный шустрый чипсет Exynos 1680 в связке с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ или 512 ГБ. Телефон работает под управлением One UI 8.5 (Android 16) с гарантией шести лет системных обновлений.

Основная 50-мегапиксельная камера дополнена сверхширокоугольным сенсором на 12 Мп и макромодулем на 5 Мп. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт. В тестах батареи аппарат выдает 16 часов 10 минут работы. Также из отличий есть тонкие рамки, небольшой вес и стереодинамики.

Видео дня

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Преимущества:

Отличная автономность, несмотря на базовую емкость АКБ.

Тонкие рамки вокруг экрана.

Хорошее качество фотографий на основную камеру.

Легкий и удобный корпус.

Неплохая скорость работы даже в требовательных играх.

Шесть лет обновлений Android.

45-ваттная проводная зарядка.

Недостатки:

Производительность за эту стоимость могла быть выше.

Высокая цена.

Скромный выбор расцветок корпуса.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy A57 5G 8/256GB — 25 599 грн.

Samsung Galaxy S26

Компактный флагман для удобного управления одной рукой без потери топовой скорости.

Смартфон получил 6,3-дюймовый LTPO AMOLED-экран с кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2600 нит и стеклом Gorilla Glass Victus 2. Корпус толщиной 7,2 мм весит всего 167 граммов. За быстродействие отвечает 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 на 256 ГБ. Прошивка One UI 8.5 на базе Android 16 рассчитана на семь лет обновлений.

На тыльной панели установлена 50-Мп главная камера с оптической стабилизацией, 12-Мп сверхширокоугольный датчик и 10-Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом. Батарея на 4300 мАч поддерживает проводную зарядку на 25 Вт и беспроводную на 15 Вт. Корпус телефона защищен от воды по стандарту IP68.

Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Преимущества:

Длительное время автономной работы.

Высокая скорость чипа Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Высокое качество снимков на камеры.

Семь лет обновлений Android и патчей безопасности.

Премиальные материалы и сборка корпуса.

Хороший температурный контроль под нагрузкой.

Удобный интерфейс One UI с функциями Galaxy AI.

Недостатки:

Отсутствует функция Privacy Display.

Мощность проводной зарядки ограничена 25 Вт.

Охлаждение уступает старшей модели Ultra.

Экран 8-бит с FRC без поддержки стандарта Dolby Vision.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy S26 12/256GB — 42 299 грн.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Топовый вариант линейки со встроенным стилусом S Pen и передовыми камерами.

Телефон оборудован 6,9-дюймовым экраном Dynamic LTPO AMOLED 2X с частотой 120 Гц, пиковой яркостью 2600 нит, стеклом Gorilla Armor 2 и технологией Privacy Display, кототорая скрывает контент при просмотре под углом от посторонних глаз. Используется разогнанный 3-нм процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 ГБ ОЗУ и накопитель UFS 4.0 на 256 ГБ. В тестах батарея держится 23 часа 45 минут.

Камера объединяет в себе сенсор на 200 Мп (f/1.4, OIS), телефото-перископ на 50 Мп с 5-кратным оптическим зумом, 10-Мп телефото с приближением 3x и 50-Мп сверхширокоугольный модуль. Батарея емкостью 5000 мАч заряжается до 100% за 58 минут через 60-ваттный адаптер USB-PD PPS. В корпус встроен стилус S Pen для заметок и точного выделения данных на экране.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Преимущества:

Быстрый чип Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Эффективный контроль нагрева корпуса.

Защита экрана от подглядывания Privacy Display.

Высокая автономность на полный день активной работы с 5G и GPS.

Быстрая 60-ваттная зарядка стандарта USB-PD PPS.

Режим видеосъемки Horizon Lock со стабилизацией Super Steady 2.0.

Поддержка профессиональных форматов видеозаписи APV и LOG.

Недостатки:

Емкость аккумулятора осталась на уровне 5000 мАч, что меньше, чем у китайских флагманов.

Экран использует лишь 8-битную глубину цвета с FRC вместо 10 или 12 бит.

Режим Privacy Display дает серый оттенок и снижает максимальную яркость.

Выступающий блок камер раскачивает телефон на столе.

В комплекте нет зарядного устройства и кабеля на 5А.

Перископический датчик ALoP ухудшил макросъемку с приближением.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256GB — 59 799 грн.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Складной смартфон в широком формате, который в закрытом состоянии не уступает по удобству обычным телефонам.

Аппарат весит всего 201 грамм при толщине 9,7 мм в сложенном виде, став самым легким "книжным" складным устройством на рынке. Внешний 5,5-дюймовый AMOLED-экран с пропорциями 16:10 и разрешением 1972x1248 удобен для набора текста одной рукой. Внутренний гибкий дисплей диагональю 7,6 дюйма с соотношением сторон 4:3 идеально подходит для видео и чтения без лишней обрезки картинки.

Гаджет построен на чипе Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy вместе с 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем на 256 ГБ. Двойная тыльная камера включает в себя 50-Мп основной сенсор с OIS и 12-Мп сверхширокоугольный датчик. Батарея на 4800 мАч поддерживает 45-ваттную проводную и 20-ваттную беспроводную зарядку. Система One UI 9 на базе Android 17 будет получать апдейты семь лет.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

Преимущества:

Малый вес 201 грамм для этого формата.

Удобный внешний экран 16:10 для набора текста одной рукой.

Внутренний дисплей 4:3 оптимален для просмотра видео.

Складка по центру экрана стала менее заметной.

Угловатые грани увеличивают полезную площадь дисплея.

Семь лет обновлений ПО с Android 17 и One UI 9.

Недостатки:

Камеры уступают флагманам S-серии.

Звук динамиков тише ожидаемого.

Блок камер раскачивает телефон на плоской поверхности.

Заметные рамки вокруг внешнего дисплея.

Отсутствие режима Flex Mode из-за конструкции шарнира.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy Fold 8 12/256GB — 81 999 грн.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Топовое складное устройство для работы и многозадачности с десктопным интерфейсом DeX.

В раскрытом виде толщина металлического корпуса составляет 4,1 мм. Внутренний 8-дюймовый дисплей Dynamic LTPO AMOLED 2X и внешний на 6,5 дюйма поддерживают частоту развертки 120 Гц и пиковую яркость до 3000 нит. Режим DeX запускается прямо на внутреннем экране без внешнего монитора, превращая смартфон в мини-ноутбук при подключении клавиатуры.

Модель оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy с 12 ГБ ОЗУ и накопителем UFS 4.0 на 256 ГБ. Камера содержит 200-Мп главный сенсор с оптической стабилизацией, 10-Мп телефото (3x зум) и 12-Мп сверхширокоугольный модуль. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку на 45 Вт по проводу и 20 Вт без него, обеспечивая 23 часа 43 минуты в тестах автономности.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Преимущества:

Яркие экраны 3000 нит с эффективным антибликовым покрытием.

Технология Flex Titanium уменьшила складку и позволяет раскрывать телефон на 180 градусов.

Батарея на 5000 мАч дает прибавку автономности на 10-15%.

Быстрая проводная зарядка мощностью 45 Вт.

Семь лет обновлений One UI 9 на базе Android 17.

Полезные функции Gemini с автоматизацией и записной книжкой Gemini Notebook.

Недостатки:

Рост цены на $100 при минимальных изменениях в камерах.

Старый 10-Мп модуль телефото 3x перешел из прошлой модели без улучшений.

Отсутствие испарительной камеры приводит к нагреву в играх и при видеосъемке.

Объем ОЗУ ограничен 12 ГБ (версия 16 ГБ доступна только с накопителем 1 ТБ).

Младший Fold 8 обошел модель Ultra в ряде тестов быстродействия.

Заметные рамки внешнего экрана.

Цена в Украине:

Samsung Galaxy Fold 8 Ultra 12/256GB — 90 999 грн.

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