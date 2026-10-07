Найкращі смартфони Samsung 2026 року: топ-5 моделей у різних категоріях (фото)

У 2026 році Samsung пропонує цікаві пристрої різних форматів — від серії Galaxy A до тонких складаних флагманів лінійки Fold. Компанія гарантує до семи років системних оновлень для більшості актуальних гаджетів.

Експерти Android Headlines називають п’ять найкращих смартфонів Samsung цього року. Ми доповнюємо висновки оглядачів цінами в Україні.

Samsung Galaxy A57 5G

Збалансована модель середнього класу від цього бренду з яскравим екраном та тривалою підтримкою.

Galaxy A57 оснащений 6,7-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю FHD+ 2340x1080, піковою яскравістю 1900 ніт та склом Gorilla Glass Victus+. У пристрої використовується досить потужний чіпсет Exynos 1680 у поєднанні з 8 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем на 256 ГБ або 512 ГБ. Телефон працює під управлінням One UI 8.5 (Android 16) із гарантією шести років системних оновлень.

Видео дня

Основна 50-мегапіксельна камера доповнена надширококутним сенсором на 12 Мп та макромодулем на 5 Мп. Акумулятор ємністю 5000 мА·год підтримує дротове заряджання потужністю 45 Вт. У тестах на автономність пристрій демонструє 16 годин 10 хвилин роботи. Серед інших відмінностей — тонкі рамки, невелика вага та стереодинаміки.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Переваги:

Відмінна автономність, незважаючи на базову ємність акумулятора.

Тонкі рамки навколо екрану.

Хороша якість фотографій, зроблених основною камерою.

Легкий і зручний корпус.

Непогана швидкість роботи навіть у вимогливих іграх.

Шість років оновлень Android.

45-ватна дротова зарядка.

Недоліки:

Продуктивність за таку ціну могла б бути вищою.

Висока ціна.

Невеликий вибір кольорів корпусу.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy A57 5G 8/256 ГБ — 25 599 грн.

Samsung Galaxy S26

Компактний флагман для зручного керування однією рукою без втрати максимальної швидкості.

Смартфон оснащений 6,3-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 2600 ніт та захисним склом Gorilla Glass Victus 2. Корпус товщиною 7,2 мм важить усього 167 грамів. За швидкість роботи відповідає 3-нм процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy з 12 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та накопичувачем UFS 4.0 на 256 ГБ. Прошивка One UI 8.5 на базі Android 16 розрахована на сім років оновлень.

На задній панелі встановлено 50-мегапіксельну основну камеру з оптичною стабілізацією, 12-мегапіксельний надширококутний сенсор та 10-мегапіксельний телеоб'єктив із 3-кратним оптичним зумом. Акумулятор ємністю 4300 мА·год підтримує дротову зарядку потужністю 25 Вт та бездротову — 15 Вт. Корпус телефону захищений від води за стандартом IP68.

Samsung Galaxy S26 Фото: gsmarena.com

Переваги:

Тривалий час автономної роботи.

Висока швидкість роботи чіпа Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.

Висока якість знімків, зроблених камерами.

Сім років оновлень Android та патчів безпеки.

Преміальні матеріали та збірка корпусу.

Хороший контроль температури під навантаженням.

Зручний інтерфейс One UI з функціями Galaxy AI.

Недоліки:

Функція Privacy Display відсутня.

Потужність дротової зарядки обмежена 25 Вт.

Охолодження поступається старшій моделі Ultra.

Екран 8-бітний з FRC без підтримки стандарту Dolby Vision.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy S26 12/256 ГБ — 42 299 грн.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Топовий варіант лінійки з вбудованим стилусом S Pen та передовими камерами.

Телефон оснащений 6,9-дюймовим екраном Dynamic LTPO AMOLED 2X із частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 2600 ніт, склом Gorilla Armor 2 та технологією Privacy Display, яка приховує вміст від сторонніх очей під час перегляду під кутом. Використовується розігнаний 3-нм процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувач UFS 4.0 на 256 ГБ. У тестах акумулятор тримається 23 години 45 хвилин.

Камера поєднує в собі сенсор на 200 Мп (f/1,4, OIS), телефото-перископ на 50 Мп з 5-кратним оптичним зумом, 10-Мп телефото з 3-кратним наближенням та 50-Мп надширококутний модуль. Акумулятор ємністю 5000 мА·год заряджається до 100% за 58 хвилин через 60-ватний адаптер USB-PD PPS. У корпус вбудовано стилус S Pen для нотаток і точного виділення даних на екрані.

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Переваги:

Швидкий чіп Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Ефективний контроль нагрівання корпусу.

Захист екрану від підглядання Privacy Display.

Висока автономність на цілий день активної роботи з 5G та GPS.

Швидка 60-ватна зарядка за стандартом USB-PD PPS.

Режим відеозйомки Horizon Lock зі стабілізацією Super Steady 2.0.

Підтримка професійних форматів відеозапису APV та LOG.

Недоліки:

Ємність акумулятора залишилася на рівні 5000 мА·год, що менше, ніж у китайських флагманів.

Екран використовує лише 8-бітну глибину кольору з FRC замість 10 або 12 біт.

Режим Privacy Display надає сірий відтінок і знижує максимальну яскравість.

Виступаючий блок камер розгойдує телефон на столі.

У комплекті немає зарядного пристрою та кабелю на 5 А.

Перископічний датчик ALoP погіршив якість макрозйомки з наближенням.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy S26 Ultra 12/256 ГБ — 59 799 грн.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Складаний смартфон у широкому форматі, який у складеному стані не поступається за зручністю звичайним телефонам.

Пристрій важить лише 201 грам при товщині 9,7 мм у складеному вигляді, що робить його найлегшим "книжковим" складаним пристроєм на ринку. Зовнішній 5,5-дюймовий AMOLED-екран із пропорціями 16:10 і роздільною здатністю 1972x1248 зручний для набору тексту однією рукою. Внутрішній гнучкий дисплей діагоналлю 7,6 дюйма зі співвідношенням сторін 4:3 ідеально підходить для перегляду відео та читання без зайвого обрізання зображення.

Гаджет побудований на базі чіпа Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, має 12 ГБ оперативної пам’яті та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Подвійна задня камера включає 50-мегапіксельний основний сенсор із OIS та 12-мегапіксельний надширококутний датчик. Акумулятор ємністю 4800 мА·год підтримує 45-ватну дротову та 20-ватну бездротову зарядку. Система One UI 9 на базі Android 17 отримуватиме оновлення протягом семи років.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

Переваги:

Невелика вага — 201 грам — для цього формату.

Зручний зовнішній екран 16:10 для набору тексту однією рукою.

Внутрішній дисплей 4:3 оптимальний для перегляду відео.

Складка по центру екрану стала менш помітною.

Кутасті грані збільшують корисну площу дисплея.

Сім років оновлень ПЗ з Android 17 та One UI 9.

Недоліки:

Камери поступаються флагманам серії S.

Звук динаміків тихіший, ніж очікувалося.

Блок камер розгойдує телефон на плоскій поверхні.

Помітні рамки навколо зовнішнього дисплея.

Відсутність режиму Flex Mode через конструкцію шарніра.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy Fold 8 12/256 ГБ — 81 999 грн.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Топовий складаний пристрій для роботи та багатозадачності з настільним інтерфейсом DeX.

У розкладеному стані товщина металевого корпусу становить 4,1 мм. Внутрішній 8-дюймовий дисплей Dynamic LTPO AMOLED 2X і зовнішній 6,5-дюймовий дисплей підтримують частоту оновлення 120 Гц і пікову яскравість до 3000 ніт. Режим DeX запускається безпосередньо на внутрішньому екрані без зовнішнього монітора, перетворюючи смартфон на міні-ноутбук при підключенні клавіатури.

Модель оснащена процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy з 12 ГБ оперативної пам’яті та накопичувачем UFS 4.0 ємністю 256 ГБ. Камера має 200-Мп основний сенсор з оптичною стабілізацією, 10-Мп телеоб'єктив (3-кратний зум) та 12-Мп надширококутний модуль. Акумулятор ємністю 5000 мА·год підтримує зарядку потужністю 45 Вт через кабель і 20 Вт без нього, забезпечуючи 23 години 43 хвилини в тестах автономності.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra Фото: PCMag

Переваги:

Яскраві екрани 3000 ніт з ефективним антибліковим покриттям.

Технологія Flex Titanium зменшила складку і дозволяє розкладати телефон на 180 градусів.

Акумулятор ємністю 5000 мА·год забезпечує збільшення автономності на 10–15%.

Швидка дротова зарядка потужністю 45 Вт.

Сім років оновлень One UI 9 на базі Android 17.

Корисні функції Gemini з автоматизацією та записником Gemini Notebook.

Недоліки:

Зростання ціни на 100 доларів при мінімальних змінах у камерах.

Старий 10-Мп модуль з 3-кратним телеоб'єктивом перейшов з попередньої моделі без вдосконалень.

Відсутність випарної камери призводить до нагрівання під час ігор та відеозйомки.

Об'єм оперативної пам'яті обмежений 12 ГБ (версія на 16 ГБ доступна лише з накопичувачем на 1 ТБ).

Молодша модель Fold 8 випередила модель Ultra у низці тестів на швидкість роботи.

Помітні рамки зовнішнього екрану.

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy Fold 8 Ultra 12/256 ГБ — 90 999 грн.

Раніше повідомлялося, який смартфон Samsung коштуватиме менше 300 доларів у 2026 році. Якщо ви шукаєте бюджетний смартфон Samsung, який відповідає всім важливим вимогам, то названо найкращу модель цього бренду в цій ціновій категорії.