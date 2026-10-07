Який смартфон Samsung коштує менше 300 доларів у 2026 році: характеристики (фото)

Якщо ви шукаєте бюджетний смартфон Samsung, який відповідає всім важливим вимогам, то це найкраща модель цього бренду в ціновій категорії до 300 доларів.

Samsung Galaxy A26 5G — це бюджетна модель, яка поповнила лінійку Galaxy минулого року; у 2026 році вона, як і раніше, залишається найкращим смартфоном Samsung, який можна придбати за ціною нижче 300 доларів, пише bgr.com.

Втім, через коливання цін, спричинені тривалим дефіцитом оперативної пам’яті, вартість A26 5G іноді може перевищувати цю позначку. За адекватної вартості смартфон пропонує одне з найкращих співвідношень ціни та якості в сучасній екосистемі Android.

Раніше організація Consumer Reports рекомендувала модель Galaxy A25 як доступний смартфон Samsung. Тепер, коли запаси A25 вичерпуються, на зміну їй як найдоступнішій бюджетній моделі прийшов A26 5G. Consumer Reports високо оцінювали A25 за час автономної роботи та якість камери (з огляду на низьку ціну), і в моделі A26 5G ці характеристики залишилися практично незмінними.

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Оглядачі хвалять A26 5G за вражаючий дисплей із частотою оновлення 120 Гц та функції штучного інтелекту, які Samsung вдалося впровадити в такий недорогий смартфон. Пристрій підтримує такі функції, як Circle to Search (обведення для пошуку), Object Eraser (видалення об’єктів) та різні фільтри, що дозволяють ефективно працювати з зображеннями на екрані. Втім, якість збірки може здатися не найвищою, тому варто подумати про придбання надійного захисного чохла.

Смартфон Samsung Galaxy A26 5G Фото: gsmarena.com

Як довго прослужить Samsung Galaxy A26?

Останнім часом люди дедалі частіше користуються смартфонами довше, ніж зазвичай. Якщо ви хочете заощадити, доцільно не міняти телефон щороку чи раз на два роки. Однак, купуючи бюджетну модель вартістю менше 300 доларів, цілком природно очікувати, що вона прослужить не так довго, як більш надійні пристрої преміум-класу. І все ж такий смартфон Samsung, як Galaxy A26 5G, безумовно заслуговує на увагу.

Компанія Samsung підтвердила, що модель Galaxy A26 5G отримуватиме оновлення операційної системи протягом 6 поколінь, а також оновлення безпеки протягом 6 років, починаючи з дати глобального запуску — 28 березня 2025 року. Це означає, що смартфон працюватиме на актуальному програмному забезпеченні аж до березня 2031 року.

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За оцінками експертів у галузі переробки електроніки, фізична надійність та термін експлуатації акумулятора смартфонів Samsung серії A в ідеалі мають зберігатися протягом 4–6 років. Galaxy A26 5G обіцяє вражаючий термін служби для пристрою вартістю 300 доларів, однак, якщо ви шукаєте модель, яка прослужить ще довше, ознайомтеся з нашим списком Android-смартфонів із найтривалішими гарантіями програмної підтримки.

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