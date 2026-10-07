Какой смартфон Samsung стоит дешевле 300 долларов в 2026 году: характеристики (фото)

Если вы ищете бюджетный смартфон Samsung, отвечающий всем важным требованиям, то это лучшая модель бренда в ценовой категории до 300 долларов.

Samsung Galaxy A26 5G — это бюджетная модель, пополнившая семейство Galaxy в прошлом году; в 2026 году она по-прежнему остается лучшим смартфоном Samsung, который можно приобрести дешевле 300 долларов, пишет bgr.com.

Впрочем, из-за колебаний цен, вызванных сохраняющимся дефицитом оперативной памяти, стоимость A26 5G временами может превышать эту отметку. При адекватной стоимости смартфон предлагает одно из лучших соотношений цены и качества в современной экосистеме Android.

Ранее организацией Consumer Reports в качестве доступного смартфона Samsung рекомендовалась модель Galaxy A25. Теперь, когда запасы A25 истощаются, на смену ей в качестве самой доступной бюджетной модели пришел A26 5G. Consumer Reports высоко оценивали A25 за время автономной работы и качество камеры (с учетом низкой цены), и в модели A26 5G эти характеристики остались практически неизменными.

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Обозреватели хвалят A26 5G за впечатляющий дисплей с частотой обновления 120 Гц и функции искусственного интеллекта, которые Samsung удалось внедрить в столь недорогой смартфон. Устройство поддерживает такие функции, как Circle to Search (обводка для поиска), Object Eraser (удаление объектов) и различные фильтры, позволяющие эффективно работать с изображениями на экране. Впрочем, качество сборки может показаться не самым высоким, поэтому стоит задуматься о приобретении надежного защитного чехла.

Смартфон Samsung Galaxy A26 5G Фото: gsmarena.com

Как долго прослужит Samsung Galaxy A26?

В последнее время люди все чаще пользуются смартфонами дольше обычного. Если вы хотите сэкономить, имеет смысл не менять телефон каждые год-два. Однако при покупке бюджетной модели дешевле 300 долларов вполне естественно ожидать, что она прослужит не так долго, как более надежные устройства премиум-класса. И все же такой смартфон Samsung, как Galaxy A26 5G, определенно заслуживает внимания.

Компания Samsung подтвердила, что модель Galaxy A26 5G будет получать обновления операционной системы в течение 6 поколений, а также обновления безопасности в течение 6 лет, начиная с даты глобального запуска — 28 марта 2025 года. Это означает, что смартфон будет работать на актуальном программном обеспечении вплоть до марта 2031 года.

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По оценкам экспертов в области переработки электроники, физическая надежность и ресурс аккумулятора смартфонов Samsung серии A в идеале должны сохраняться на протяжении 4–6 лет. Galaxy A26 5G обещает впечатляющий срок службы для устройства стоимостью 300 долларов, однако, если вы ищете модель, которая прослужит еще дольше, ознакомьтесь с нашим списком Android-смартфонов с самыми длительными гарантиями программной поддержки.

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