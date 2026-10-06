Какие зарядные станции чаще всего выбирают украинцы: результаты опроса (фото)

Украинцев, в целом, устраивают зарядные станции, мощность которых не превышает 3000 Вт и находится не ниже порога в 2000 Вт.

Издание Фокус запустило опрос среди своих читателей касательно зарядных станций, которые они приобретают для питания домашней техники. Согласно результатам, самыми оптимальными являются модели мощностью 2000-3000 Вт.

23 сентября 2026 года на сайте focus.ua стартовал опрос на тему: "Зарядную станцию какой мощности вы считаете оптимальной для своих нужд?". В нем приняли участие 400 респондентов, и их ответы распределились следующим образом:

мощность 300-600 Вт устраивает только 2% опрошенных.

Показатели 800-1200 Вт выбрали 11% читателей.

"Более 3000 Вт", — ответили 20% респондентов.

25% выбрали ответ "1500-1800 Вт".

А большинство опрошенных, 42%, ответили так: "мощность 2000-3000 Вт".

Видео дня

Зарядная станция в комнате Фото: Jackery

Из чего можно заключить, что украинцев, в целом, устраивают зарядные станции, мощность которых не превышает 3000 Вт и находится не ниже порога в 2000 Вт.

Опрос продолжается и публикуется в материалах издания Фокус. Вы можете принять в нем участие.

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