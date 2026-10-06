5 смартфонов, превосходящих Galaxy S26 FE по мощности: OnePlus, Motorola, Xiaomi и др. (фото)

В обзоре участвуют: Samsung Galaxy S25, OnePlus 15R, Motorola Signature, Pixel 10 Pro и Xiaomi 17.

Samsung Galaxy S26 FE стоит дешевле флагманов Samsung, однако некоторые конкуренты на базе Android предлагают более высокую производительность за те же (или даже меньшие) деньги, пишет bgr.com. Эксперты отобрали лучшие из таких моделей.

Xiaomi 17

Смартфон Xiaomi 17 Фото: Future

При цене около 920 доллара за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти Xiaomi 17 предлагает гораздо более выгодное соотношение цены и качества, чем Galaxy S26 FE, несмотря на то, что его начальная стоимость немного выше. Устройство работает на базе одного из самых быстрых мобильных чипсетов — процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, — что делает его мощнее даже моделей Galaxy S25 и S26. В тестах Geekbench 6 (проведенных ресурсом PhoneArena) смартфон набрал 3489 баллов в одноядерном и 10 303 балла в многоядерном режиме, значительно опередив такие устройства, как Google Pixel 10 Pro и Galaxy S25, и даже составив конкуренцию Galaxy S26 и Apple iPhone 17.

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В графических тестах PhoneArena модель Xiaomi 17 показала результат 6267 баллов в режиме 3DMark Extreme High и 4617 баллов в 3DMark Extreme Low, обойдя всех ближайших конкурентов. По данным TechRadar, Xiaomi 17 с легкостью справлялся с любыми задачами: "от сложного монтажа видео до игр топового уровня". Это также идеальный вариант для любителей компактных смартфонов, которым требуется более высокая производительность и продвинутые характеристики по сравнению с Galaxy S25 или S26. Размеры устройства составляют всего 5,95 x 2,83 x 0,32 дюйма, хотя оно и тяжелее упомянутых конкурентов.

Такой вес обусловлен наличием огромного аккумулятора емкостью 6330 мА·ч — он больше, чем у более дорогих моделей той же компании, включая Xiaomi 17 Ultra и Xiaomi 17 Pro Max. Вы получаете 6,3-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с частотой обновления 1–120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, а также систему из трех тыльных камер (по 50 Мп каждая) и 50-мегапиксельную фронтальную камеру. Устройство предусматривает 4 года обновлений ОС и 6 лет обновлений системы безопасности; это меньше, чем 7 лет поддержки у S26 FE, но все же весьма достойный показатель.

OnePlus 15R

Смартфон OnePlus 15R Фото: Android Central

OnePlus 15R — один из лучших смартфонов в истории бренда. При сопоставимой стартовой цене (700 долларов) OnePlus 15R предлагает больше оперативной памяти (12 ГБ против 8 ГБ) и вдвое больший объем встроенной памяти (256 ГБ). Смартфон оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 5 (как и Motorola Signature), благодаря чему он заметно превосходит S26 FE по производительности как в рабочих задачах, так и в играх.

Согласно результатам тестов Tom's Guide, в бенчмарке Geekbench 6 модель OnePlus 15R набрала 2691 балл в одноядерном режиме и 9502 балла в многоядерном — оба показателя существенно выше, чем у S26 FE. Кроме того, 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей OnePlus 15R отличается более высокой пиковой яркостью (3600 нит) и частотой обновления (165 Гц), а также обладает лучшими показателями защищенности среди всех смартфонов — стандартами IP66/68/69/69K, тогда как S26 FE имеет лишь защиту IP68.

OnePlus 15R — настоящий рекордсмен по автономности: он оснащен огромным аккумулятором емкостью 7400 мА·ч, который превосходит по этому параметру даже более дорогую модель OnePlus 15. По данным TechRadar, у вас "не возникнет проблем с тем, чтобы заряда хватило минимум на два дня". Впрочем, у батареи есть и свои минусы. Компания полностью отказалась от телеобъектива, который так впечатлил пользователей в модели OnePlus 13R. В результате на задней панели OnePlus 15R расположены всего 2 камеры: основная на 50 Мп и сверхширокоугольная на 8 Мп, из-за чего Galaxy S26 FE выглядит более привлекательным вариантом для фотосъемки (по крайней мере, на бумаге). С другой стороны, 15R получил обновленную фронтальную камеру на 32 Мп, тогда как у S26 FE она имеет разрешение 12 Мп.

Motorola Signature

Смартфон Motorola Signature Фото: Motorola

По мнению издания CNET, Motorola Signature — это "первый флагман компании, который выглядит достаточно уверенно, чтобы бросить вызов тяжеловесам рынка", и это особенно актуально в сравнении с Galaxy S26 FE. Его цена стартует примерно с 660 долларов за версию с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Это вдвое больше встроенной памяти и на 50% больше оперативной памяти, чем у S26 FE, причем по более низкой цене. Также доступна версия с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти за 1039 долларов. Устройство оснащено чипсетом Snapdragon 8 Gen 5, который, согласно результатам тестирования Beebom, обеспечивает на 60% более высокую производительность по сравнению с процессором Exynos 2500 в модели Galaxy S26 FE.

Смартфон демонстрирует значительно лучшие результаты в тестах Geekbench (как в одноядерном, так и в многоядерном режимах), а также в стресс-тесте 3DMark Wildlife Extreme. Motorola Signature получил 6,8-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 1264 x 2780 пикселей, поддержкой HDR10+ и частотой обновления 165 Гц. Для сравнения: у Galaxy S26 FE максимальная частота обновления составляет 120 Гц, и, в отличие от Signature, этот экран не поддерживает снижение частоты до 1 Гц для режима Always-On Display.

Пиковая яркость экрана Signature достигает 6200 нит; кроме того, смартфон оснащен более емким кремний-углеродным аккумулятором на 5200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 90 Вт и беспроводной — 50 Вт. Эти показатели также существенно превосходят характеристики Galaxy S26 FE, который поддерживает проводную зарядку мощностью до 45 Вт и беспроводную — до 15 Вт. Модель также отличается улучшенной системой камер: здесь установлены 4 модуля с разрешением 50 Мп — 3 на задней панели (основная камера, телеобъектив и сверхширокоугольный объектив) и 1 на передней.

Samsung Galaxy S25

Смартфоны Samsung Galaxy S25 Фото: androidauthority.com

Несмотря на то, что модель Samsung Galaxy S25 вышла раньше, она все же превосходит по мощности недавно выпущенный Galaxy S26 FE — во многом благодаря своему флагманскому статусу, в то время как S26 FE относится к среднему сегменту. Galaxy S25 стоит дороже (цена базовой версии на 128 ГБ начинается с 799,99 доллара), но предлагает 12 ГБ оперативной памяти против 8 ГБ у S26 FE. Чип Snapdragon 8 Elite "for Galaxy", установленный в Galaxy S25, делает его гораздо более эффективным как в повседневных задачах, так и в играх по сравнению с процессором Exynos 2500 в модели S26 FE.

Например, в одноядерном тесте он набрал 3037 баллов против 2285 у S26 FE, а в многоядерном — 9669 против 7874. В тесте 3DMark Wildlife Extreme результат составил 5788 баллов против 5116. Кроме того, Galaxy S25 — отличный выбор для тех, кто предпочитает компактные смартфоны. Его габариты составляют всего 5,78 x 2,77 x 0,28 дюйма, а вес — чуть менее 6 унций (около 170 г). При этом он оснащен аккумулятором емкостью 4000 мА·ч, который, согласно результатам тестирования TechRadar, обеспечивает "лучшее время автономной работы среди телефонов такого размера".

Дисплей у Galaxy S25 также значительно лучше, чем у Galaxy S26 FE. Его 6,7-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X (разрешение FHD+) обладает пиковой яркостью 2600 нит, тогда как у S26 FE этот показатель составляет лишь 1900 нит. "Дополнительная яркость действительно выручает в солнечную погоду, и разница ощущается весьма заметно", — отмечают в TechRadar. Рамки вокруг экрана S25 также стали значительно тоньше, что придает устройству более изысканный и премиальный вид. Наконец, хотя системы камер не слишком отличаются друг от друга, S25 оснащен более качественным телеобъективом на 10 МП (в отличие от 8-мегапиксельного модуля у S26 FE).

Google Pixel 10 Pro

Смартфон Google Pixel 10 Pro Фото: Android Central

Смартфон работает на базе чипсета Google Tensor G5 и набрал 2333 и 6375 баллов в тестах Geekbench 6 (одноядерном и многоядерном соответственно) по версии Android Central. Эти показатели значительно выше, чем у базовой модели Pixel 10 и у устройства предыдущего поколения — Google Pixel 9 Pro.

Хотя по производительности он отстает от чипа Exynos 2500 в S26 FE, в Google заявляют, что специально настраивают свой фирменный процессор для обеспечения более эффективной работы функций ИИ, камеры и системы безопасности. И Pixel 10 Pro действительно является одним из лучших смартфонов с поддержкой ИИ: он предлагает генератор обоев на базе нейросетей, функции Pixel Call Assist, Magic Eraser, Camera Coach, популярный инструмент Magic Cue (работающий как персональный ИИ-ассистент прямо на устройстве) и многое другое. В настоящее время базовая версия Pixel 10 Pro со 128 ГБ памяти стоит на Amazon 914,99 доллара. Также доступны варианты с накопителем на 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ; все они оснащены 16 ГБ оперативной памяти, что вдвое больше, чем у Galaxy S26 FE.

Pixel 10 Pro также превосходит S26 FE по качеству дисплея. Издание TechRadar называет его "одним из лучших смартфонов по качеству экрана". Его 6,2-дюймовый экран с разрешением 2856 × 1280 пикселей отличается высокой плотностью точек, поддерживает адаптивную частоту обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц и обладает пиковой яркостью 3300 нит. Кроме того, это один из лучших камерофонов на рынке — он значительно превосходит Galaxy S26 FE благодаря системе камер на задней панели, включающей широкоугольный объектив (50 Мп), сверхширокоугольный объектив (48 Мп) и телеобъектив с 5-кратным зумом (48 Мп), а также фронтальной камере на 42 Мп.

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