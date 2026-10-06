5 смартфонів, які перевершують Galaxy S26 FE за потужністю: OnePlus, Motorola, Xiaomi та ін. (фото)

У огляді беруть участь: Samsung Galaxy S25, OnePlus 15R, Motorola Signature, Pixel 10 Pro та Xiaomi 17.

Samsung Galaxy S26 FE коштує дешевше за флагмани Samsung, проте деякі конкуренти на базі Android пропонують вищу продуктивність за ті самі (або навіть менші) гроші, пише bgr.com. Експерти відібрали найкращі з таких моделей.

Xiaomi 17

Смартфон Xiaomi 17 Фото: Future

За ціною близько 920 доларів за версію з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті Xiaomi 17 пропонує набагато вигідніше співвідношення ціни та якості, ніж Galaxy S26 FE, незважаючи на те, що його початкова вартість дещо вища. Пристрій працює на базі одного з найшвидших мобільних чипсетів — процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5, — що робить його потужнішим навіть за моделі Galaxy S25 і S26. У тестах Geekbench 6 (проведених ресурсом PhoneArena) смартфон набрав 3489 балів в одноядерному та 10 303 бали в багатоядерному режимі, значно випередивши такі пристрої, як Google Pixel 10 Pro та Galaxy S25, і навіть склавши конкуренцію Galaxy S26 та Apple iPhone 17.

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У графічних тестах PhoneArena модель Xiaomi 17 показала результат 6267 балів у режимі 3DMark Extreme High та 4617 балів у 3DMark Extreme Low, випередивши всіх найближчих конкурентів. За даними TechRadar, Xiaomi 17 з легкістю справлявся з будь-якими завданнями: "від складного монтажу відео до ігор найвищого рівня". Це також ідеальний варіант для любителів компактних смартфонів, яким потрібна вища продуктивність і просунуті характеристики порівняно з Galaxy S25 або S26. Розміри пристрою становлять усього 5,95 x 2,83 x 0,32 дюйма, хоча він і важчий за згаданих конкурентів.

Така вага зумовлена наявністю величезного акумулятора ємністю 6330 мА·год — він більший, ніж у дорожчих моделей тієї ж компанії, зокрема Xiaomi 17 Ultra та Xiaomi 17 Pro Max. Ви отримуєте 6,3-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей із частотою оновлення 1–120 Гц і піковою яскравістю 3500 ніт, а також систему з трьох тильних камер (по 50 Мп кожна) та 50-мегапіксельну фронтальну камеру. Пристрій передбачає 4 роки оновлень ОС і 6 років оновлень системи безпеки; це менше, ніж 7 років підтримки у S26 FE, але все ж досить гідний показник.

OnePlus 15R

Смартфон OnePlus 15R Фото: Android Central

OnePlus 15R — один із найкращих смартфонів в історії бренду. При порівнянній стартовій ціні (700 доларів) OnePlus 15R пропонує більше оперативної пам'яті (12 ГБ проти 8 ГБ) і вдвічі більший обсяг вбудованої пам'яті (256 ГБ). Смартфон оснащений чипом Snapdragon 8 Gen 5 (як і Motorola Signature), завдяки чому він помітно перевершує S26 FE за продуктивністю як у робочих завданнях, так і в іграх.

Згідно з результатами тестів Tom's Guide, у бенчмарку Geekbench 6 модель OnePlus 15R набрала 2691 балів у одноядерному режимі та 9502 балів у багатоядерному — обидва показники значно вищі, ніж у S26 FE. Крім того, 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей OnePlus 15R відрізняється вищою піковою яскравістю (3600 ніт) і частотою оновлення (165 Гц), а також має найкращі показники захисту серед усіх смартфонів — стандарти IP66/68/69/69K, тоді як S26 FE має лише захист IP68.

OnePlus 15R — справжній рекордсмен за автономністю: він оснащений величезним акумулятором ємністю 7400 мА·год, який за цим параметром перевершує навіть дорожчу модель OnePlus 15. За даними TechRadar, у вас "не виникне проблем із тим, щоб заряду вистачило щонайменше на два дні". Втім, у батареї є й свої мінуси. Компанія повністю відмовилася від телеоб’єктива, який так вразив користувачів у моделі OnePlus 13R. У результаті на задній панелі OnePlus 15R розташовано лише 2 камери: основну на 50 Мп і надширококутну на 8 Мп, через що Galaxy S26 FE виглядає привабливішим варіантом для фотозйомки (принаймні, на папері). З іншого боку, 15R отримав оновлену фронтальну камеру на 32 Мп, тоді як у S26 FE вона має роздільну здатність 12 Мп.

Motorola Signature

Смартфон Motorola Signature Фото: Motorola

На думку видання CNET, Motorola Signature — це "перший флагман компанії, який виглядає достатньо впевнено, щоб кинути виклик гігантам ринку", і це особливо актуально у порівнянні з Galaxy S26 FE. Його ціна стартує приблизно з 660 доларів за версію з 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Це вдвічі більше вбудованої пам’яті та на 50% більше оперативної пам’яті, ніж у S26 FE, причому за нижчою ціною. Також доступна версія з 16 ГБ оперативної та 512 ГБ вбудованої пам’яті за 1039 доларів. Пристрій оснащений чипсетом Snapdragon 8 Gen 5, який, згідно з результатами тестування Beebom, забезпечує на 60% вищу продуктивність порівняно з процесором Exynos 2500 у моделі Galaxy S26 FE.

Смартфон демонструє значно кращі результати в тестах Geekbench (як в одноядерному, так і в багатоядерному режимах), а також у стрес-тесті 3DMark Wildlife Extreme. Motorola Signature отримав 6,8-дюймовий LTPO AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1264 x 2780 пікселів, підтримкою HDR10+ та частотою оновлення 165 Гц. Для порівняння: у Galaxy S26 FE максимальна частота оновлення становить 120 Гц, і, на відміну від Signature, цей екран не підтримує зниження частоти до 1 Гц для режиму Always-On Display.

Пікова яскравість екрану Signature сягає 6200 ніт; крім того, смартфон оснащений більш ємним кремній-вуглецевим акумулятором на 5200 мА·год з підтримкою дротової зарядки потужністю 90 Вт і бездротової — 50 Вт. Ці показники також суттєво перевершують характеристики Galaxy S26 FE, який підтримує дротову зарядку потужністю до 45 Вт і бездротову — до 15 Вт. Модель також відрізняється вдосконаленою системою камер: тут встановлено 4 модулі з роздільною здатністю 50 Мп — 3 на задній панелі (основна камера, телеоб'єктив і надширококутний об'єктив) та 1 на передній.

Samsung Galaxy S25

Смартфони Samsung Galaxy S25 Фото: androidauthority.com

Незважаючи на те, що модель Samsung Galaxy S25 вийшла раніше, вона все ж перевершує за потужністю нещодавно випущений Galaxy S26 FE — значною мірою завдяки своєму статусу флагмана, тоді як S26 FE належить до середнього сегмента. Galaxy S25 коштує дорожче (ціна базової версії на 128 ГБ починається від 799,99 долара), але пропонує 12 ГБ оперативної пам’яті проти 8 ГБ у S26 FE. Чип Snapdragon 8 Elite "for Galaxy", встановлений у Galaxy S25, робить його набагато ефективнішим як у повсякденних завданнях, так і в іграх порівняно з процесором Exynos 2500 у моделі S26 FE.

Наприклад, у одноядерному тесті він набрав 3037 балів проти 2285 у S26 FE, а в багатоядерному — 9669 проти 7874. У тесті 3DMark Wildlife Extreme результат склав 5788 балів проти 5116. Крім того, Galaxy S25 — чудовий вибір для тих, хто віддає перевагу компактним смартфонам. Його габарити становлять усього 5,78 x 2,77 x 0,28 дюйма, а вага — трохи менше 6 унцій (близько 170 г). При цьому він оснащений акумулятором ємністю 4000 мА·год, який, згідно з результатами тестування TechRadar, забезпечує "найкращий час автономної роботи серед телефонів такого розміру".

Дисплей у Galaxy S25 також значно кращий, ніж у Galaxy S26 FE. Його 6,7-дюймовий екран Dynamic AMOLED 2X (роздільна здатність FHD+) має пікову яскравість 2600 ніт, тоді як у S26 FE цей показник становить лише 1900 ніт. "Додаткова яскравість дійсно допомагає у сонячну погоду, і різниця відчувається досить помітно", — зазначають у TechRadar. Рамки навколо екрану S25 також стали значно тоншими, що надає пристрою більш вишуканого та преміального вигляду. Нарешті, хоча системи камер не надто відрізняються одна від одної, S25 оснащений якіснішим телеоб’єктивом на 10 МП (на відміну від 8-мегапіксельного модуля у S26 FE).

Google Pixel 10 Pro

Смартфон Google Pixel 10 Pro Фото: Android Central

Смартфон працює на базі чипсета Google Tensor G5 і набрав 2333 та 6375 балів у тестах Geekbench 6 (одноядерному та багатоядерному відповідно) за даними Android Central. Ці показники значно вищі, ніж у базової моделі Pixel 10 та у пристрою попереднього покоління — Google Pixel 9 Pro.

Хоча за продуктивністю він поступається чипу Exynos 2500 у S26 FE, у Google заявляють, що спеціально налаштовують свій фірмовий процесор для забезпечення більш ефективної роботи функцій ШІ, камери та системи безпеки. І Pixel 10 Pro дійсно є одним із найкращих смартфонів із підтримкою ШІ: він пропонує генератор шпалер на основі нейромереж, функції Pixel Call Assist, Magic Eraser, Camera Coach, популярний інструмент Magic Cue (що працює як персональний ШІ-асистент безпосередньо на пристрої) та багато іншого. Наразі базова версія Pixel 10 Pro зі 128 ГБ пам’яті коштує на Amazon 914,99 доларів. Також доступні варіанти з накопичувачем на 256 ГБ, 512 ГБ і 1 ТБ; усі вони оснащені 16 ГБ оперативної пам’яті, що вдвічі більше, ніж у Galaxy S26 FE.

Pixel 10 Pro також перевершує S26 FE за якістю дисплея. Видання TechRadar називає його "одним із найкращих смартфонів за якістю екрану". Його 6,2-дюймовий екран із роздільною здатністю 2856 × 1280 пікселів відрізняється високою щільністю пікселів, підтримує адаптивну частоту оновлення в діапазоні від 1 до 120 Гц і має пікову яскравість 3300 ніт. Крім того, це один із найкращих смартфонів із камерами на ринку — він значно перевершує Galaxy S26 FE завдяки системі камер на задній панелі, що включає ширококутний об’єктив (50 Мп), надширококутний об'єктив (48 Мп) і телеоб'єктив із 5-кратним зумом (48 Мп), а також фронтальну камеру на 42 Мп.

Раніше ми писали про бюджетні Android-смартфони, які прослужать 5 років. У рейтингу: Samsung Galaxy A56, OnePlus Nord 6, Samsung Galaxy S25 FE, Fairphone Gen 6+ та Samsung Galaxy A37.