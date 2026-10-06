5 бюджетних Android-смартфонів, які прослужать 5 років: Samsung, OnePlus, Fairphone (фото)

У рейтингу: Samsung Galaxy A56, OnePlus Nord 6, Samsung Galaxy S25 FE, Fairphone Gen 6+ та Samsung Galaxy A37.

До списку, складеного експертами видання bgr.com, увійшли смартфони Samsung Galaxy S25 FE, Galaxy A56 та A37, OnePlus Nord 6 і Fairphone Gen 6+. Фахівці включили моделі з різних цінових категорій, і всі вони відрізняються високою продуктивністю, чудовими екранами та акумуляторами, а також функціональністю, що поєднується з тривалою підтримкою програмного забезпечення.

Samsung Galaxy S25 FE

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE Фото: techadvisor.com

Смартфон Samsung Galaxy S25 FE вийшов у вересні 2025 року; для нього заявлено 7 років оновлень ОС Android та підтримки безпеки, що означає актуальність пристрою приблизно до 2032 року. Базова версія з 128 ГБ вбудованої та 8 ГБ оперативної пам’яті доступна за 650 доларів, а варіант із 256 ГБ пам’яті (також із 8 ГБ ОЗУ) коштує 729,16 долара. Хоча Galaxy S26 FE — це найновіша модель, саме S25 FE пропонує вигідніше співвідношення ціни та якості в сегменті пристроїв середнього класу, з огляду на тривалу програмну підтримку від Samsung та вражаючу схожість цих двох смартфонів.

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Вони практично ідентичні за зовнішнім виглядом і вагою, оснащені однаковим 6,7-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED (частота оновлення 120 Гц, підтримка HDR10+, пікова яскравість 1900 ніт) та мають однаковий набір камер: ширококутний модуль на 50 МП, надширококутний на 12 МП, телеоб'єктив на 8 МП із 3-кратним оптичним зумом, а також фронтальну камеру на 12 МП. S25 FE також отримав такий самий акумулятор ємністю 4900 мА·год, який, за даними TechAdvisor, дозволяє "без проблем протриматися цілий день навіть при інтенсивному використанні". Більше того, S25 FE підтримує швидшу дротову зарядку (45 Вт) порівняно зі звичайним Galaxy S25 (25 Вт), а також бездротову зарядку потужністю 15 Вт.

Єдина істотна відмінність полягає в процесорі: у Galaxy S25 FE використовується чип попереднього покоління — Exynos 2400 (4 нм). Проте це досить продуктивне рішення. У тестах Geekbench 6 (ресурс GSM Arena) пристрій набрав 2153 бали в одноядерному режимі та 6948 балів у багатоядерному, перевершивши таких конкурентів, як Nothing Phone (3), Google Pixel 9a та Galaxy S24 FE. Незважаючи на статус більш доступного пристрою, S25 FE отримав усі ті самі функції на базі ШІ, що й дорожчі моделі серії S25.

Samsung Galaxy A56

Смартфон Samsung Galaxy A56 Фото: sammobile.com

Смартфон Samsung Galaxy A56 вийшов у березні 2025 року. Спочатку для нього було заявлено 6 років підтримки оновлень ОС Android та патчів безпеки, але згодом Samsung подовжила цей термін до 7 років — аж до 2032 року. За 383 долари покупець отримує 8 ГБ оперативної пам’яті, 256 ГБ вбудованої пам’яті (що вдвічі більше, ніж у базової версії S25 FE), потрійну основну камеру (50 МП, 12 МП, 5 МП) та ємний акумулятор на 5000 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 45 Вт.

Galaxy A56 оснащений 6,7-дюймовим дисплеєм Super AMOLED із частотою оновлення 120 Гц та підтримкою HDR10+. Видання TechRadar назвало екран цього смартфона одним із найкращих у бюджетному сегменті, відзначивши високу якість зображення за будь-яких умов використання: від перегляду відео та ігор до відеодзвінків. Крім того, A56 став помітно яскравішим (пікова яскравість 1900 ніт проти 1000 ніт) і легшим (198 г проти 213 г) порівняно з моделлю попереднього покоління — Galaxy A55.

В основі пристрою лежить чип Exynos 1580 (новий на момент виходу моделі). Згідно з даними GSM Arena, цей процесор перевершив показники Galaxy A55, а також дорожчих Nothing Phone (3a) Pro та Motorola Edge 50 Pro як у тестах центрального процесора (Geekbench 6), так і в тестах графіки (3DMark Wild Life Extreme). Простіше кажучи, Galaxy A56 без проблем справляється з повсякденними завданнями. Також смартфон отримав функцію, яку Samsung називає "Awesome Intelligence": це спрощена версія Galaxy AI, що, тим не менш, включає низку корисних можливостей на базі штучного інтелекту, таких як Circle to Search (обвести й знайти), Object Eraser (видалення об’єктів), Best Face (найкраще обличчя), Auto Trim (автоматичне обрізання) та інші.

OnePlus Nord 6

Смартфон OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Випущений у квітні 2026 року, OnePlus Nord 6 отримуватиме оновлення ОС Android протягом 4 років, а оновлення безпеки — протягом 6 років, тож ви зможете з комфортом користуватися цим телефоном аж до 2030–2031 років. За ціною близько 490 доларів за версію з 8 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті (та близько 550 доларів за версію з 12 ГБ оперативної пам’яті) Nord 6 є одним із найпотужніших смартфонів середнього класу, доступних на ринку.

Пристрій оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2772 x 1272 пікселів, підтримкою мільярда кольорів, HDR10+, піковою яскравістю 3600 ніт і частотою оновлення 165 Гц. Підвищена частота оновлення покликана усунути просідання кадрів, тротілінг і лаги в іграх, що підтримуються, таких як BGMI та CODM. Це той самий екран, що й у OnePlus 15 — однієї з найкращих моделей в історії OnePlus, яка, однак, коштує більш ніж удвічі дорожче за Nord 6.

Ще однією важливою перевагою Nord 6 є ємність акумулятора. Смартфон оснащений кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 9000 мА·год і підтримує швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт. Приємним бонусом стала наявність зарядного пристрою SuperVOOC потужністю 80 Вт у комплекті поставки, що робить покупку ще вигіднішою. Пристрій працює на базі чипа Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 — процесора, який, за висловом порталу GSM Arena, "з величезним відривом є найпотужнішим у цій ціновій категорії". Що стосується камер, то на задній панелі розташований модуль із двома об’єктивами: основним на 50 Мп і надширококутним на 8 Мп. Фронтальна камера має роздільну здатність 32 Мп — така сама встановлена в моделі OnePlus 15R.

Samsung Galaxy A37

Смартфон Samsung Galaxy A37 Фото: gsmarena.com

Samsung Galaxy A37 — одна з новинок серії A, випущених компанією Samsung у 2026 році; це надійний бюджетний Android-смартфон, можливості якого перевершують очікування, зважаючи на його ціну. Це досягається не тільки завдяки гідним технічним характеристикам, а й завдяки довгостроковій підтримці від виробника: Samsung обіцяє 6 років оновлень ОС Android та системи безпеки, що гарантує актуальність пристрою аж до 2032 року. Базова модель із 6 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам’яті коштує всього 436 доларів, а версія з накопичувачем на 256 ГБ — 520 доларів.

Модель A37 — це "молодший брат" смартфона Galaxy A57, який належить до того самого середнього цінового сегмента. Ці пристрої схожі зовні та практично ідентичні за характеристиками й продуктивністю, проте видання TechRadar зазначає, що купівля A37 є вигіднішою. Смартфон оснащений 6,7-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1080 x 2340 пікселів, частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю 1900 ніт — параметрами, що стали стандартом для новітніх моделей серії A. Також пристрій отримав основну камеру на 50 МП з об'єктивом більшого розміру, ніж у попередньої моделі A36. Тестування, проведене PCMag, показало, що камера дозволяє отримувати "більш природні та реалістичні знімки". На задній панелі також розташовані надширококутний об’єктив (8 МП) і макрооб’єктив (5 МП), а спереду — селфі-камера на 12 МП.

Смартфон працює на базі чипсета Samsung Exynos 1480. У тестах Geekbench 6, проведених PCMag, він набрав 1149 балів в одноядерному режимі та 3415 балів у багатоядерному, продемонструвавши кращі результати порівняно з A36. На думку TechRadar, "A37 точно не буде "гальмувати" під час виконання повсякденних завдань, таких як стрімінг або прокрутка контенту", хоча він, можливо, не є найкращим вибором для тих, хто шукає бюджетний ігровий смартфон. І нарешті, акумулятор ємністю 5000 мА·год із підтримкою дротового заряджання потужністю 45 Вт — це, безперечно, серйозна пропозиція для даної цінової категорії.

Fairphone Gen 6+

Смартфон Fairphone Gen 6+ Фото: androidpolice.com

Модель Fairphone Gen 6+ є дещо оновленою версією торішнього смартфона Gen 6 і зберігає ті самі переваги — довговічність та можливість ремонту, — які стали головними особливостями цієї серії. Підтримка пристрою включає 6 оновлень ОС Android (аж до 2032 року) та зобов’язання забезпечувати доступність 12 запчастин, які користувач може замінити самостійно, до 2033 року. До цього переліку входять екран, усі 3 камери, акумулятор, задня панель, лоток для SIM-карти та навіть мікрофони.

Однак модульна конструкція та екологічність — не єдині причини, через які Fairphone Gen 6+ коштує 649 доларів; це справді потужний Android-смартфон із надійним "наповненням" та якісним дисплеєм. За цю ціну ви отримуєте 12 ГБ оперативної пам’яті (на 4 ГБ більше, ніж у базової моделі Gen 6), 256 ГБ вбудованої пам’яті (з можливістю розширення до 2 ТБ за допомогою microSD) та 6,31-дюймовий LTPO AMOLED-екран із підтримкою адаптивної частоти оновлення (10–120 Гц) і яскравістю 1400 ніт. За продуктивність відповідає чипсет Snapdragon 7s Gen 4, який набирає близько 1223 та 3168 балів у одноядерному та багатоядерному тестах Geekbench 6, що ставить його в один ряд із процесором Exynos 1480, який використовується в Galaxy A37.

За даними видання Android Police, "процесор середнього рівня легко справляється з повсякденними завданнями, не створюючи жодних проблем із продуктивністю". Крім того, Fairphone Gen 6+ оснащений акумулятором ємністю 4415 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю до 30 Вт, однак функція бездротової зарядки в ньому відсутня. Смартфон також оснащений подвійною камерою на задній панелі: основним модулем Sony на 50 Мп та надширококутним об’єктивом на 13 Мп. У сукупності вони дозволяють отримувати знімки, які, за висловом видання Trusted Reviews, "цілком приємні для ока, відрізняються хорошим динамічним діапазоном і досить насиченими кольорами". На передній панелі розташована 32-мегапіксельна камера.

Раніше повідомлялося про те, чому ремонт Android-смартфонів коштує дешевше, ніж ремонт iPhone. Загалом ремонт смартфонів — задоволення недешеве. При цьому вартість ремонту iPhone зазвичай вища, ніж у Android-пристроїв, хоча все залежить від того, що саме вийшло з ладу.