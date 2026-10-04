Ремонт Android-смартфонів коштує дешевше, ніж ремонт iPhone: які ціни та в чому різниця (фото)

Загалом ремонт смартфонів — задоволення недешеве. При цьому вартість ремонту iPhone зазвичай вища, ніж у Android-пристроїв, хоча все залежить від того, що саме вийшло з ладу.

Телефони мають властивість ламатися. Будь то iPhone, Google Pixel чи Samsung Galaxy серії S — рано чи пізно пристрій доведеться віднести до сервісного центру. Це не свідчить про ненадійність телефону, просто трапляються неприємності, і саме в такі моменти починаєш розуміти важливість гарантії та можливості ремонту, пише bgr.com.

Експерти порівняли вартість ремонту трьох актуальних флагманів: iPhone 18 Pro Max, Google Pixel 11 Pro XL та Samsung Galaxy S26 Ultra. Вони розглянули 3 основні компоненти: екран, задню панель (скло) та акумулятор, оскільки саме ці деталі найчастіше потребують заміни.

iPhone та Samsung Galaxy

Пошкодження екрана — найдорожча стаття витрат

Заміна екрану iPhone 18 Pro Max коштує 379 доларів — і це без урахування податків, вартості доставки та оплати роботи майстра. З урахуванням усіх додаткових зборів підсумкова сума виявляється значно вищою за ту, що заявлена Apple. Навіть якщо брати до уваги лише ціну, озвучену Apple, вона становить 29% від рекомендованої роздрібної вартості пристрою (1299 доларів).

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З іншого боку, вартість ремонту пристроїв Samsung нижча. Компанія офіційно заявляє, що заміна екрана на S26 Ultra обійдеться у 289 доларів. Це на 90 доларів менше, ніж пропонує Apple. До цієї ціни також додаються податки та вартість робіт, тому підсумкова сума може варіюватися залежно від стану пристрою. Однак, оскільки Apple також включає до рахунку подібні супутні витрати, підсумкова вартість ремонту для власника Samsung буде нижчою, ніж для власника Apple.

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Орієнтовна вартість заміни розбитого екрану на Pixel 11 Pro XL становить 218 доларів. Це на 161 долар дешевше, ніж у Apple, і становить лише 16,7% від ціни пристрою (1299 доларів). Це найдешевший варіант із трьох, який наочно демонструє, наскільки дешевше обходиться ремонт флагманів на Android порівняно з iPhone.

iPhone 17 та Samsung Galaxy S 26 Фото: Sahil Karoul

Менша різниця у вартості заміни акумулятора та задньої панелі

На відміну від екранів, які потребують ремонту лише в разі пошкодження, акумулятор з часом неминуче зношується. Тому заміна акумулятора — одна з найпоширеніших процедур обслуговування мобільних пристроїв. Apple рекомендує замінювати акумулятор, коли його ресурс (стан) падає нижче 80%. Google дотримується аналогічного підходу, змінюючи статус стану батареї з "Нормальний" на "Знижений", коли показники опускаються нижче норми.

У таких випадках вартість заміни акумулятора поза гарантією для iPhone 18 Pro Max становить 129 доларів. Google пропонує аналогічну процедуру для Pixel 11 Pro XL за 88 доларів, знову пропонуючи вигідніший варіант. Хоча різниця в ціні тут не така велика, як у випадку з екранами, вона все ж становить 32%. Samsung не бере участі в цьому порівнянні, оскільки офіційні дані про вартість заміни акумуляторів для їхніх пристроїв відсутні. Втім, орієнтовна вартість заміни акумулятора в пристроях Samsung становить від 99 до 129 доларів.

І нарешті, різниця стає менш помітною, коли йдеться про заміну задньої скляної панелі. Тут розкид цін мінімальний: Apple виконує таку заміну за 159 доларів, а Google — за 149 доларів. Це той випадок, коли ремонт iPhone та Android-смартфона обійдеться практично в одну й ту саму суму.

iPhone 15 та Samsung Galaxy S 24 Фото: Amy Davies

Як вартість ремонту впливає на загальні витрати на утримання

У довгостроковій перспективі володіння Pixel або Samsung обійдеться дешевше, ніж iPhone. У цих пристроїв нижча офіційна вартість запчастин, до того ж вони не накладають жорстких програмних обмежень на використання неоригінальних комплектуючих. З іншого боку, iPhone через свою закриту екосистему вимагає дорожчого ремонту порівняно з Android-смартфонами, що робить його утримання більш витратним.

Раніше ми писали про те, хто випускає найкрутіші Android-смартфони. Motorola визнано найгіршим брендом, тоді як Samsung посів перше місце в рейтингу. Решту місць посіли Huawei, Vivo, Oppo, Honor, Nothing, Xiaomi.