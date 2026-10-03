Хто випускає найкрутіші Android-смартфони: 10 брендів від найгіршого до найкращого (фото)

Motorola визнано найгіршим брендом, тоді як Samsung посів перше місце в рейтингу. Решту місць посіли Huawei, Vivo, Oppo, Honor, Nothing, Xiaomi, OnePlus та Pixel.

Представлений рейтинг відображає те, що користувачі цінують найбільше: чи то надійне "залізо", чи то чиста програмна оболонка, чи то своєчасні оновлення, чи то доступна служба підтримки, пише bgr.com.

Motorola

Смартфон Motorola Edge Plus

Смартфони Motorola працюють на практично "чистій" версії Android, а отже, користувачам не доводиться стикатися з зайвим попередньо встановленим програмним забезпеченням або перевантаженим інтерфейсом. Смартфони середнього сегмента коштують цілком прийнятних грошей, а більшість моделей демонструє гідну автономність.

Однак користувачі часто скаржаться на надзвичайно повільний випуск оновлень ПЗ. На Reddit поширена думка, що "смартфони Motorola купують не заради своєчасних оновлень". Багатьох користувачів не надто хвилює поява нових функцій, але затримка з випуском патчів безпеки викликає серйозні побоювання. Motorola все ж підтримує офіційні канали оновлень і, зрештою, виконує свої обіцянки. Проблема лише в тому, що це "зрештою" для багатьох користувачів означає занадто довге очікування.

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Huawei

Смартфон Huawei з HarmonyOS Фото: Huawei

HarmonyOS NEXT від Huawei повністю відмовилася від сумісності з Android, тому запустити на ній Android-додатки неможливо. У магазині Huawei AppGallery доступно понад 20 000 додатків, однак більшості популярних на Заході програм там немає. Можна спробувати скористатися обхідними шляхами, але це призводить до проблем: сповіщення надходять із затримкою, доступ до файлів обмежений, а деякі додатки взагалі не запускаються. Проте ці обмеження не відлякали користувачів за межами Китаю, які цінують бренд за високу якість збірки.

Саме санкції США, введені у 2019 році, змусили компанію повністю відмовитися від сервісів Google. Huawei вдалося повернути значну частку ринку в Китаї: станом на початок 2025 року вона становить 19%. Однак несумісність смартфонів із Android може негативно позначитися на користувацькому досвіді.

Vivo

Смартфон Vivo V70 Фото: PhoneArena

Думки користувачів щодо Vivo розділилися. Багато хто скаржиться на "затримки" під час запису відео у форматі 4K, випадкові збої, ривки зображення при частоті оновлення екрану 120 Гц та перегрів деяких моделей. Частина цих проблем була вирішена за допомогою оновлень ПЗ, а багато користувачів задоволені цінами на моделі середнього сегмента.

Однак головна проблема бренду Vivo — це оболонка Funtouch OS. Фірмова надбудова Android від Vivo змушує погоджуватися з умовами збору даних ще до того, як ви зможете відкрити базові додатки, наприклад камеру чи галерею. Користувачі також відзначають наявність попередньо встановленого програмного забезпечення, яке неможливо видалити і яке займає місце в пам’яті, та вказують на низьку ліквідність телефонів Vivo: їхня ціна падає вдвічі вже через кілька місяців після виходу на ринок.

Oppo

Смартфон Oppo Find X9 Pro Фото: gsmarena.com

Oppo часто критикують за оболонку Color OS, яка постачається з понад 20 попередньо встановленими програмами. Серед них є сторонні програми, які вам навряд чи знадобляться, а також фірмова папка Hot Apps від Oppo, яка автоматично завантажує додаткове програмне забезпечення, якщо ви погодитеся з умовами використання. Багато з цих додатків неможливо видалити без технічних хитрощів; вони займають місце в пам’яті та надсилають небажані сповіщення.

Частота та тривалість оновлення ПЗ значною мірою залежать від моделі. Найновіші флагмани серії Find отримуватимуть 5 великих оновлень Android та оновлення системи безпеки протягом 6 років. Однак для більшості смартфонів середнього та бюджетного сегментів підтримка обмежиться 2–3 роками оновлень. Крім того, пристрої Oppo коштують дорожче, ніж продукція деяких конкурентів, оскільки компанія не виробляє власні процесори, а використовує чіпи MediaTek або Qualcomm.

Honor

Смартфон Honor Фото: androidauthority.com

Honor зарекомендувала себе як бренд, орієнтований на вигідне співвідношення ціни та якості, що пропонує потужне "залізо" за цінами середнього сегмента. Їхні смартфони зазвичай оснащуються флагманськими процесорами Snapdragon і MediaTek, ємними акумуляторами та гідними камерами, але при цьому не коштують як пристрої преміум-класу. Користувачі особливо цінують тривалий час автономної роботи та надшвидку зарядку.

На початку 2025 року ситуація з програмною підтримкою значно покращилася. Honor оголосила, що смартфони серії Magic отримуватимуть оновлення Android та патчі безпеки протягом 7 років, що відповідає рівню флагманських моделей Samsung і Google. Крім того, фірмова оболонка MagicOS вирізняється чистотою та лаконічністю порівняно з перевантаженими інтерфейсами інших китайських виробників, хоча деякі користувачі повідомляли про програмні помилки та недостатню оптимізацію енергоспоживання.

Нічого

Смартфон Nothing Фото: Nothing

Фірмовий інтерфейс Nothing OS базується на "чистому" Android із мінімальними змінами та постачається без попередньо встановленого зайвого ПЗ. Втім, користувачі нерідко скаржаться на непривабливий монохромний інтерфейс та нестабільну роботу вбудованих додатків.

Зобов’язання компанії щодо випуску оновлень ПЗ вражають для такого молодого бренду. Nothing обіцяє 3 роки великих оновлень Android та 4 роки випуску патчів безпеки для своїх флагманських моделей. А для Phone (3) заявлено безпрецедентний термін підтримки — 7 років.

Оскільки бренд ще молодий, мережа сервісних центрів Nothing за межами ключових ринків розвинена слабо. У разі поломки пошук авторизованого сервісного центру або запчастин може зайняти більше часу, ніж у разі використання пристроїв більш відомих брендів. Крім того, вартість перепродажу таких смартфонів зазвичай нижча через недостатню впізнаваність марки в багатьох регіонах.

Xiaomi

Смартфон Xiaomi 17T Фото: gsmarena.com

Головна особливість Xiaomi — пропозиція пристроїв із характеристиками флагманського рівня за ціною моделей середнього сегмента. Бренд відкрито конкурує з гігантами галузі. У всій лінійці пристроїв використовуються потужні процесори, ємні акумулятори, екрани з високою роздільною здатністю та якісні камери — і все це за нижчою ціною, ніж у конкурентів з аналогічним "залізом".

Однак не все так ідеально. Фірмовий інтерфейс MIUI містить рекламу в системних додатках, таких як файловий менеджер, музичний плеєр і навіть меню налаштувань. Встановлені за замовчуванням додатки перевантажують інтерфейс: деякі з них можна вимкнути, але видалити інші набагато складніше. Компанія заробляє на цій рекламній екосистемі, проте користувачі, звісно, вважають її настирливою та такою, що заважає нормальній роботі.

Ситуація з оновленнями програмного забезпечення також значно відрізняється залежно від регіону: користувачі в Китаї часто отримують їх раніше, ніж власники пристроїв на інших ринках.

OnePlus

Смартфон OnePlus 12R

Компанія OnePlus завоювала репутацію завдяки чудовим смартфонам, які коштували дешевше, ніж пристрої Samsung та Apple, але не поступалися їм за продуктивністю. Користувачі незмінно відзначають, що отримують швидкість роботи та якість камер флагманського рівня, витрачаючи при цьому набагато менше, ніж на Samsung Galaxy або iPhone.

Проте OxygenOS залишається сильною стороною бренду. Система працює плавно, практично без затримок, із швидкою анімацією та лаконічним інтерфейсом, що мало відрізняється від "чистого" Android. Користувачі часто хвалять чуйність та якісну проробку системи.

Крім того, OnePlus пропонує 4 великі оновлення Android та 5 років випуску патчів безпеки для своїх флагманських моделей, що відповідає термінам підтримки у Samsung та Google. Камери стали значно кращими порівняно з попередніми поколіннями.

Google Pixel

Смартфони Google Pixel Фото: Android Central

Смартфони Google Pixel забезпечують "найчистіший" досвід користування Android. Ви отримуєте оновлення ПЗ одразу після їхнього випуску Google — часто на кілька місяців раніше, ніж їх пропонують інші виробники. Камери цих пристроїв незмінно входять до числа найкращих у галузі, перевершуючи більшість конкурентів за якістю нічної зйомки та портретного режиму. Такі функції, як Magic Eraser ("Чарівна гумка"), Best Take ("Вдалий кадр") та переклад у реальному часі, спочатку з’являються ексклюзивно на пристроях Pixel і лише з часом стають доступними на інших смартфонах з Android.

Починаючи з моделі Pixel 8a, Google гарантує 7 років оновлень ОС та патчів безпеки. Новий чіп Tensor орієнтований на завдання штучного інтелекту: це означає, що такі процеси, як перетворення мови на текст, редагування фотографій та обробка мови, виконуються швидше й точніше, ніж на смартфонах конкурентів. Функції фільтрації дзвінків і спаму, а також перетворення голосу в текст працюють бездоганно і без надсилання даних на сервери Google.

Samsung

Смартфон Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: gsmarena.com

Samsung посіла перше місце за рівнем задоволеності клієнтів серед виробників мобільних телефонів і утримує найбільшу частку світового ринку Android-пристроїв. Флагманська серія Galaxy S26 та складні моделі незмінно отримують високі оцінки за якість дисплея, можливості камери, час автономної роботи та оптимальне співвідношення ціни та якості.

Samsung має найширшу мережу сервісного обслуговування серед усіх виробників Android-пристроїв: авторизовані сервісні центри працюють по всьому світу, а запчастини легко доступні. Програмна підтримка відповідає стандартам Google: флагманські пристрої отримують оновлення Android та патчі безпеки протягом 7 років. Оболонка One UI пропонує такі функції, як режим DeX (що перетворює телефон на настільний комп’ютер) та Good Lock (для глибокого налаштування інтерфейсу), а також забезпечує роботу повноцінної екосистеми, що включає годинники, навушники, планшети та пристрої для розумного дому, які бездоганно синхронізуються між собою.

Раніше повідомлялося, що OnePlus 15R, Motorola Moto G Play (2026) та Samsung Galaxy S26 Plus показали найкращі результати в тестах на витривалість акумулятора.