3 смартфони з найкращим часом автономної роботи: випередили навіть новий Pixel 11 Pro (фото)

OnePlus 15R, Motorola Moto G Play (2026) та Samsung Galaxy S26 Plus виявилися найкращими у тестах на витривалість акумулятора.

Google Pixel 11 Pro — гідний флагман, однак за часом автономної роботи він поступається конкурентам. Видання slashgear.com рекомендує 3 моделі, які працюють довше без підзарядки.

Samsung Galaxy S26 Plus

Samsung Galaxy S26 Plus Фото: Tom's Guide

Samsung Galaxy S26 Plus оснащений акумулятором ємністю 4900 мА·год і підтримує дротову зарядку потужністю 45 Вт, а також бездротову — 20 Вт. Завдяки трохи ємнішому акумулятору цей смартфон перевершує Pixel 11 Pro за автономністю, що підтверджують незалежні тести видань PCMag, GSMArena та PhoneArena. Дані GSMArena показують, що смартфон здатний пропрацювати 16 год 25 хв у змішаному режимі, тоді як показник Pixel 11 Pro становить 15 год 38 хв.

Видео дня

У тесті PCMag, що імітує потокове відтворення відео у форматі 1080p через Wi-Fi при максимальній яскравості екрану, Galaxy S26+ також показав найкращий результат: 15 год 20 хв. — це на понад 2 години довше, ніж у Pixel 11 Pro. Крім того, Galaxy S26 Plus випередив Pixel у тестуванні PhoneArena: час роботи екрана склав 7 год 22 хв, що на 1 год 38 хв перевищує результат конкурента.

Різниця досить суттєва, особливо якщо врахувати, що ємність акумулятора лише на 50 мА·год більша, а діагональ дисплея становить 6,7 дюйма (проти 6,3 дюйма у Pixel 11 Pro). У лінійці Samsung модель Galaxy S26 Plus посідає місце на щабель нижче за топовий Galaxy S26 Ultra; пристрій працює на базі 3-нанометрового процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем об'ємом 256 або 512 ГБ. На початку продажів ціна Samsung Galaxy S26+ становила 1099,99 долара, проте зараз його можна придбати дешевше.

OnePlus 15R

Смартфон OnePlus 15R Фото: gsmarena.com

Модель OnePlus 15R має незаперечну перевагу перед Pixel 11 Pro: вона працює довше без підзарядки. Компанія оснастила її ємним кремній-вуглецевим акумулятором на 7400 мА·год. Завдяки такому акумулятору — ємність якого більш ніж у 1,5 раза перевищує показник Pixel 11 Pro (4850 мА·год) — OnePlus 15R дійсно демонструє кращу автономність. Згідно з результатами тестування GSMArena, OnePlus 15R пропрацював 21 год 36 хв. Це майже на 6 год довше, ніж Pixel 11 Pro.

Аналогічні результати показав і тест PhoneArena: OnePlus 15R посів перше місце з показником 8 год 47 хв, що на понад 3 год перевищує результат Pixel. Під час тестування PCMag смартфон OnePlus 15R пропрацював рівно 23 години — на 10 годин довше, ніж Pixel. Усі ці тести підтверджують, що OnePlus 15R є чудовою альтернативою Pixel 11 Pro для тих, хто ставить на перше місце час автономної роботи.

OnePlus 15R оснащений 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм, подвійною основною камерою (ширококутний модуль на 50 Мп і надширококутний на 8 Мп) та фронтальною камерою на 32 Мп. Апаратною основою пристрою є чіпсет Snapdragon 8 Gen 5 у поєднанні з 12 або 16 ГБ оперативної пам'яті та накопичувачем об'ємом 256 або 512 ГБ. На момент виходу початкова ціна OnePlus 15R становила 699 доларів за базову версію з 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Motorola Moto G Play (2026)

Смартфон Motorola Moto G Play (2026) Фото: phonearena.com

Ця модель доводить, що для придбання пристрою з більшою автономністю не обов’язково витрачати суму, яка дорівнює або навіть перевищує стартову ціну Pixel 11 Pro (1099 доларів). Це смартфон початкового рівня з доступною стартовою ціною — 250 доларів. Пристрій оснащений акумулятором ємністю 5200 мА·год, який під час різних випробувань продемонстрував кращі показники автономної роботи порівняно з Pixel 11 Pro. У тесті PhoneArena смартфон Moto G Play пропрацював до 9 год 27 хв від одного заряду, що майже на 4 год більше, ніж результат Pixel 11 Pro.

Також він показав найкращі результати в тесті PCMag: пристрій пропрацював 15 год 45 хв до вимкнення, що майже на 3 год довше, ніж Pixel. Як і в експериментах інших видань, тест автономності від GSMArena підтвердив перевагу Moto G Play (2026) над Pixel 11 Pro. Під час цього тестування Moto G Play пропрацював до 17 год 23 хв — майже на 2 год довше.

Це пристрій початкового рівня з 6,7-дюймовим IPS-дисплеєм (роздільна здатність 720p), процесором MediaTek Dimensity 6300, 4 ГБ оперативної пам’яті та 64 ГБ вбудованої пам’яті. Примітною особливістю Moto G Play є наявність слота для карт microSD — рідкість для сучасних смартфонів.

Раніше повідомлялося про 3 топові смартфони, які незабаром з’являться у продажу. Незабаром у магазинах можна буде придбати Motorola Signature 27, OnePlus 16 та Xiaomi 18 Pro. Розповімо докладніше про технічні характеристики цих телефонів.