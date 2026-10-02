3 топові смартфони, які незабаром з"являться у продажу: Motorola, OnePlus, Xiaomi (фото)

Незабаром у магазинах можна буде придбати Motorola Signature 27, OnePlus 16 та Xiaomi 18 Pro. Розповімо детальніше про технічні характеристики цих телефонів.

Незабаром на ринок надійдуть найновіші та найсучасніші смартфони, що пропонують нові функції штучного інтелекту, якісні камери, збільшений час автономної роботи та триваліший термін підтримки програмного забезпечення, пише slashgear.com.

Motorola Signature 27

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

За Motorola Signature 27 варто стежити, хоча оформити попереднє замовлення на нього сьогодні поки що неможливо. Компанія лише анонсувала новинку, не назвавши ані ціни, ані точної дати виходу. Поки що невідомо, які саме оператори або роздрібні мережі продаватимуть цей пристрій, проте бренд обіцяє, що він з’явиться у продажу по всьому світу до кінця року, тож офіційну дату можуть оголосити найближчим часом. Примітно, що цей смартфон стане одним із перших пристроїв, оснащених новітнім процесором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Видео дня

Завдяки чіпу нового покоління Signature 27 може стати чудовим варіантом флагмана для тих, хто хоче спробувати щось нестандартне. Модель також отримає вдосконалену систему охолодження для забезпечення стабільної роботи потужного процесора. Ще одна важлива особливість — нові динаміки від Bang & Olufsen; це перший результат нещодавно укладеного багаторічного партнерства між двома брендами.

Опитування Зарядну станцію якої потужності ви вважаєте оптимальною для своїх потреб? Опитування відкрите до 300-600 Вт 800-1200 Вт 1500-1800 Вт 2000-3000 Вт Більше 3000 Вт Голосувати

Основна камера збереже 50-мегапіксельний сенсор Sony попереднього покоління, а роздільна здатність телеоб'єктива зросте з 50 до 200 Мп. Смартфон працюватиме під управлінням Android 17, а Motorola забезпечить підтримку оновлень ОС протягом 7 років, а також запропонує інструменти на базі ШІ для створення музики та відео. Компанія називає Signature 27 своїм "найдосконалішим смартфоном на сьогодні", тож залишається дочекатися повноцінного релізу, щоб дізнатися, чим ще здивує цей пристрій.

Xiaomi 18 Pro

Смартфон Xiaomi 18 Pro Фото: gsmarena.com

Моделі Xiaomi 18 Pro та Pro Max уже продаються в Китаї, а глобальний реліз заплановано на пізніший термін цього року. Як і Motorola Signature 27, ці смартфони одними з перших отримали процесори Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, причому версія Pro Max оснащена більш потужним варіантом Extreme. Ціни для міжнародного ринку поки що не оголошені; у Китаї вартість моделі Pro починається від 5999 юанів (895 доларів), а Pro Max — від 6999 юанів (1045 доларів).

Компактна модель оснащена 6,4-дюймовим екраном та акумулятором ємністю 7000 мА·год. Версія Pro Max отримала дисплей, розмір якого збільшено до 6,9 дюйма, та акумулятор ємністю 8500 мА·год. Обидві моделі зберегли невеликий додатковий екран на задній панелі, який з'явився у попередників, а також блок із трьох камер: два модулі по 200 Мп (основний і телеоб'єктив) та надширококутний об'єктив на 50 Мп. Базові версії обох моделей комплектуються 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті. Однією з примітних особливостей, на яких наголосили під час презентації, став екран із технологією захисту конфіденційності — аналогічне рішення раніше було представлено в Samsung Galaxy S26 Ultra.

OnePlus 16

Смартфон OnePlus 16 Фото: OnePlus

Вихід OnePlus 16 у Китаї заплановано на 12 жовтня. Пристрій працює на базі флагманського процесора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 і оснащений дисплеєм із високою частотою оновлення — до 185 Гц. Ці покращення продуктивності, поряд із доопрацюваннями модуля Wi-Fi, покликані вивести ігровий досвід на новий рівень.

Об’єм пам’яті (починаючи з 256 ГБ стандарту UFS 5.0 для накопичувача та 12 ГБ для оперативної пам’яті) гарантує швидку та плавну роботу пристрою. Камери OnePlus 16 також вражають: компанія підтвердила наявність основного модуля на 200 Мп, телеоб'єктива на 50 Мп і надширококутного об'єктива на 50 Мп. На момент написання статті ціни ще не підтверджені, але ми очікуємо їхнього підвищення порівняно з торішніми показниками OnePlus 15, з огляду на нинішню високу вартість комплектуючих.