Топ-6 смартфонів із потужним чипом, які з'являться восени 2026: Motorola, Xiaomi, OnePlus (фото)

Майбутні смартфони будуть оснащені чипом Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: Motorola Signature 27, RedMagic 12 Pro plus, Xiaomi 18 Pro Max, OnePlus 16, HONOR Magic 9 Pro Max та iQOO 16.

Одразу після того, як компанія Qualcomm представила потужний 2-нанометровий чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, провідні виробники смартфонів поспішили анонсувати свої майбутні флагмани на його базі. Компанія Xiaomi не стала зволікати й представила модель Xiaomi 18 Pro Max у Китаї всього через кілька годин після офіційного анонсу процесора, пише gizmochina.com.

Xiaomi 18 Pro Max

Дата виходу: 23 вересня 2026 р.

Смартфон Xiaomi 18 Pro Max Фото: Xiaomi

Xiaomi 18 Pro Max — перший смартфон, оснащений чипсетом Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Він має 6,9-дюймовий LTPO AMOLED-екран із піковою яскравістю 4000 ніт. Додатковий 2,9-дюймовий AMOLED-екран на задній панелі також має таку саму пікову яскравість і підтримує технологію LTPO.

Видео дня

Смартфон оснащений основною камерою на 200 Мп, перископічним телеоб'єктивом на 200 Мп із 3,2-кратним оптичним зумом та надширококутним модулем на 50 Мп. Пристрій оснащений фронтальною камерою на 50 Мп, однак для створення якісніших селфі можна використовувати основну камеру у поєднанні з додатковим дисплеєм. Пристрій має акумулятор ємністю 8500 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт, бездротової — 50 Вт та реверсивної бездротової — 27 Вт.

HONOR Magic 9 Pro Max

Дата виходу: 28 вересня 2026 р.

Смартфон HONOR Magic 9 Pro Max Фото: memeburn.com

На цю дату заплановано випуск Magic9 Pro Max у Китаї, проте про глобальний реліз поки що не повідомлялося. Це може статися незабаром після виходу пристрою на ринок КНР.

Смартфон отримає абсолютно новий блок із трьох камер, що включає два сенсори з роздільною здатністю 200 Мп: основний датчик (розмір 1/1,28 дюйма, діафрагма f/1,57) та телеоб'єктив для нічної зйомки (розмір 1/1,4 дюйма, діафрагма f/2,6). Камера розроблена у співпраці з компанією ARRI (легендарним німецьким виробником кінокамер), щоб забезпечити професійну передачу кольорів у "кінематографічному" стилі та розширені інструменти для відеозйомки. Подробиці щодо третього сенсора поки що не розкриваються.

Очікується, що модель буде оснащена фронтальною камерою на 55 Мп, OLED-екраном діагоналлю 6,8 дюйма та акумулятором ємністю 8800 мА·год. Компанія Honor підтвердила, що пристрій буде доступний у чотирьох конфігураціях пам'яті: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ та 16 ГБ / 1 ТБ. Кольорові варіанти: Moss Green (зелений мох), Silver (сріблястий) та Shadow Black (чорний).

iQOO 16

Дата виходу: 29 вересня 2026 р.

Смартфони iQOO 16 Фото: iQOO

Презентація нового iQOO 16 у Китаї відбудеться наступного тижня; пристрій працюватиме на базі потужного мобільного чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Бренд оприлюднив частину характеристик у тизерах, а решта подробиць стала відомою завдяки витокам інформації.

iQOO 16 отримає оновлений дизайн модуля камер, що включатиме три сенсори. Згідно з останніми витоками інформації, усі 3 сенсори матимуть роздільну здатність 50 Мп. Компанія заявляє, що iQOO 16 стане першим смартфоном з екраном, що підтримує роздільну здатність 2K та частоту оновлення 165 Гц (розроблений спільно з Samsung). Очікується, що діагональ дисплея становитиме 6,85 дюйма.

Повідомляється, що смартфон буде оснащений ігровим чіпом Q4, а також вдосконаленими вібромоторами та динаміками для забезпечення більш якісного ігрового процесу. Пристрій може отримати акумулятор ємністю 8400 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт та бездротової — 50 Вт.

OnePlus 16

Дата виходу: вересень 2026 р.

Смартфон OnePlus 16 Фото: OnePlus

Компанія OnePlus підтвердила, що смартфон OnePlus 16 незабаром з’явиться на ринку на базі процесора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, однак точна дата презентації поки що не оголошена. За чутками, анонс у Китаї може відбутися вже наприкінці цього місяця, а глобальний запуск — у наступному.

Підтверджено, що OnePlus 16 отримає потрійну камеру: основний модуль на 200 Мп, перископічний телеоб'єктив на 50 Мп із 3-кратним оптичним зумом та надширококутний об'єктив на 50 Мп. Фронтальна камера також матиме роздільну здатність 50 Мп. Крім того, смартфон запропонує нові режими зйомки для більш точного контролю над кінцевим зображенням.

Згідно з витоками, пристрій буде оснащено плоским 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 185 Гц, оперативною пам'яттю LPDDR5X об'ємом до 16 ГБ, накопичувачем UFS 4.1 ємністю до 1 ТБ та акумулятором на 9000 мА·год.

RedMagic 12 Pro+

Дата виходу: жовтень 2026 р.

Смартфон RedMagic 12 Pro plus Фото: oficinadanet.com.br

Вихід смартфона на ринок Китаю заплановано на жовтень. Точна дата презентації стане відома найближчим часом, а от щодо глобального запуску інформації поки що немає.

Компанія RedMagic вже оприлюднила деякі подробиці щодо моделі RedMagic 12 Pro+, зокрема, згадавши про надтонкі рамки (0,96 мм) та систему піддисплейної камери (UDC) дев'ятого покоління. Дизайн пристрою зміниться: кути стануть більш плавними та заокругленими, що поліпшить ергономіку під час тривалих ігрових сесій.

Повідомляється, що смартфон отримає акумулятор ємністю 8400 мА·год із підтримкою дротової зарядки потужністю 120 Вт та бездротової — 80 Вт. На задній панелі, ймовірно, буде розташована потрійна камера з основним сенсором на 50 Мп. Очікується, що пристрій буде доступний у версіях з оперативною пам'яттю LPDDR5X до 24 ГБ та накопичувачем UFS 4.1 до 1 ТБ.

Motorola Signature 27

Дата виходу: цього року.

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Компанія Motorola представила модель Signature 27 на заході Snapdragon Summit, що ознаменувало серйозні зміни в підході бренду. Раніше компанія практично не використовувала у своїх смартфонах процесори топового рівня, але тепер ситуація змінилася. Signature 27 — це лише початок; ми вважаємо, що майбутні моделі серії Signature продовжуватимуть розвиватися в цьому напрямку.

Motorola вже оприлюднила основні характеристики пристрою, проте точна дата світової прем’єри та інформація про ціну будуть оголошені пізніше цього року. Signature 27 вирізняється незвичайним дизайном блоку камер: він включає основну камеру на 50 Мп та перископічний телеоб'єктив із роздільною здатністю 200 Мп. Подробиці щодо двох інших сенсорів та фронтальної камери поки що не повідомляються.

Смартфон буде оснащений системою охолодження ArcticMesh з випарною камерою, площа якої на 40 % перевищує показники попереднього покоління. Якість звуку досягне преміального рівня завдяки партнерству з компанією Bang & Olufsen.

Раніше ми писали про складні смартфони, які коштують дешевше за iPhone Duo. У огляді були представлені моделі "розкладних" смартфонів Pixel 11 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Fold 8 та Motorola Razr Fold.