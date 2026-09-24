Топ-6 смартфонов с мощным чипом, которые появятся осенью 2026: Motorola, Xiaomi, OnePlus (фото)

Предстоящие смартфоны выйдут на базе чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: Motorola Signature 27, RedMagic 12 Pro plus, Xiaomi 18 Pro Max, OnePlus 16, HONOR Magic 9 Pro Max и iQOO 16.

Сразу после того, как компания Qualcomm представила мощный 2-нанометровый чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, ведущие производители смартфонов поспешили анонсировать свои будущие флагманы на его основе. Компания Xiaomi не стала медлить и представила модель Xiaomi 18 Pro Max в Китае всего через несколько часов после официального анонса процессора, пишет gizmochina.com.

Xiaomi 18 Pro Max

Дата выхода: 23 сентября 2026 г.

Смартфон Xiaomi 18 Pro Max Фото: Xiaomi

Xiaomi 18 Pro Max — первый смартфон, получивший чипсет Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Он оснащен 6,9-дюймовым LTPO AMOLED-экраном с пиковой яркостью 4000 нит. Дополнительный 2,9-дюймовый AMOLED-экран на задней панели также обладает такой же пиковой яркостью и поддержкой технологии LTPO.

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Смартфон имеет основную камеру на 200 Мп, перископический телеобъектив на 200 Мп с 3,2-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный модуль на 50 Мп. Устройство оснащено фронтальной камерой на 50 Мп, однако для создания более качественных селфи можно использовать основную камеру в связке с дополнительным дисплеем. Устройство располагает аккумулятором емкостью 8500 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт, беспроводной — 50 Вт и реверсивной беспроводной — 27 Вт.

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HONOR Magic 9 Pro Max

Дата выхода: 28 сентября 2026 г.

Смартфон HONOR Magic 9 Pro Max Фото: memeburn.com

На эту дату запланирован запуск Magic9 Pro Max в Китае, однако о глобальном релизе пока не сообщалось. Это может произойти вскоре после выхода устройства в КНР.

Смартфон получит совершенно новый блок из трех камер, включающий два сенсора с разрешением 200 Мп: основной датчик (размер 1/1,28 дюйма, диафрагма f/1,57) и телеобъектив для ночной съемки (размер 1/1,4 дюйма, диафрагма f/2,6). Камера разработана в партнерстве с компанией ARRI (легендарным немецким производителем кинокамер), чтобы обеспечить профессиональную цветопередачу в "кинематографическом" стиле и расширенные инструменты для видеосъемки. Подробности о третьем сенсоре пока не раскрываются.

Ожидается, что модель будет оснащена фронтальной камерой на 55 Мп, OLED-экраном диагональю 6,8 дюйма и аккумулятором емкостью 8800 мА·ч. Компания Honor подтвердила, что устройство будет доступно в четырех конфигурациях памяти: 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ / 1 ТБ. Цветовые решения: Moss Green (зеленый мох), Silver (серебристый) и Shadow Black (черный).

iQOO 16

Дата выхода: 29 сентября 2026 г.

Смартфоны iQOO 16 Фото: iQOO

Выход нового iQOO 16 в Китае состоится на следующей неделе; устройство будет работать на базе мощного мобильного чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Бренд раскрыл часть характеристик в тизерах, а остальные подробности стали известны благодаря утечкам.

iQOO 16 получит обновленный дизайн блока камер, включающего три сенсора. Согласно последним утечкам, все 3 датчика будут иметь разрешение 50 Мп. Компания заявляет, что iQOO 16 станет первым смартфоном с экраном, поддерживающим разрешение 2K и частоту обновления 165 Гц (разработан совместно с Samsung). Ожидается, что диагональ дисплея составит 6,85 дюйма.

Сообщается, что смартфон будет оснащен игровым чипом Q4, а также улучшенными вибромоторами и динамиками для более качественного игрового процесса. Устройство может получить аккумулятор емкостью 8400 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной — 50 Вт.

OnePlus 16

Дата выхода: сентябрь 2026 г.

Смартфон OnePlus 16 Фото: OnePlus

Компания OnePlus подтвердила, что смартфон OnePlus 16 скоро выйдет на базе процессора Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, однако точная дата презентации пока не объявлена. По слухам, анонс в Китае может состояться уже в конце этого месяца, а глобальный запуск — в следующем.

Подтверждено, что OnePlus 16 получит тройную камеру: основной модуль на 200 Мп, перископический телеобъектив на 50 Мп с 3-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольный объектив на 50 Мп. Фронтальная камера также будет иметь разрешение 50 Мп. Кроме того, смартфон предложит новые режимы съемки для более точного контроля над итоговым изображением.

Согласно утечкам, устройство оснастят плоским 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 185 Гц, оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 ГБ, накопителем UFS 4.1 емкостью до 1 ТБ и аккумулятором на 9000 мА·ч.

RedMagic 12 Pro+

Дата выхода: октябрь 2026 г.

Смартфон RedMagic 12 Pro plus Фото: oficinadanet.com.br

Выход смартфона в Китае запланирован на октябрь. Точная дата презентации станет известна в ближайшее время, а вот о глобальном запуске информации пока нет.

Компания RedMagic уже раскрыла некоторые подробности о модели RedMagic 12 Pro+, в частности, упомянув сверхтонкие рамки (0,96 мм) и систему подэкранной камеры (UDC) девятого поколения. Дизайн устройства изменится: углы станут более плавными и закругленными, что улучшит эргономику при длительных игровых сессиях.

Сообщается, что смартфон получит аккумулятор емкостью 8400 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 120 Вт и беспроводной — 80 Вт. На задней панели, вероятно, разместится тройная камера с основным сенсором на 50 Мп. Ожидается, что устройство будет доступно в версиях с оперативной памятью LPDDR5X до 24 ГБ и накопителем UFS 4.1 до 1 ТБ.

Motorola Signature 27

Дата выхода: в этом году.

Смартфон Motorola Signature 27 Фото: Motorola

Компания Motorola представила модель Signature 27 на мероприятии Snapdragon Summit, что ознаменовало серьезные перемены в подходе бренда. Ранее компания практически не использовала в своих смартфонах процессоры топового уровня, но теперь ситуация изменилась. Signature 27 — это лишь начало; мы полагаем, что будущие модели серии Signature продолжат развиваться в этом направлении.

Motorola уже раскрыла ключевые характеристики устройства, однако точная дата глобального релиза и информация о цене будут объявлены позднее в этом году. Signature 27 отличается необычным дизайном блока камер: он включает основную камеру на 50 Мп и перископический телеобъектив с разрешением 200 Мп. Подробности о двух других сенсорах и фронтальной камере пока не сообщаются.

Смартфон будет оснащен системой охлаждения ArcticMesh с испарительной камерой, площадь которой на 40% превышает показатели предыдущего поколения. Качество звука выйдет на премиальный уровень благодаря партнерству с компанией Bang & Olufsen.

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