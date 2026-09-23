3 складных смартфона, которые дешевле iPhone Duo и действительно стоят внимания (фото)

В обзоре оказались модели "раскладушек" Pixel 11 Pro Fold, Samsung Galaxy Z Fold 8 и Motorola Razr Fold.

Хотите приобщиться к миру складных смартфонов, но не готовы платить 2000 долларов за iPhone Duo? Вот три варианта, которые обойдутся дешевле — пусть и ненамного, пишет bgr.com.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Фото: theverge.com

Samsung предлагает одну из самых прямых альтернатив iPhone Duo — модель Galaxy Z Fold 8; эти устройства объединяет схожая концепция. Оба смартфона выполнены в форм-факторе "книжки", однако модель от Samsung стоит 1899 долларов (на 100 долларов меньше) и при этом оснащена одним из лучших аппаратных комплексов в своем классе. И хотя разница в цене невелика, это хороший вариант для тех, кто хочет немного сэкономить.

Экраны обоих смартфонов также имеют много общего. Galaxy Z Fold 8 оснащен внешним дисплеем с диагональю 5,5 дюйма и внутренним на 7,6 дюйма, тогда как у iPhone Duo эти показатели составляют 5,4 и 7,6 дюйма соответственно. На практике широкий экран Galaxy Z Fold 8 отлично подходит для многозадачности, чтения и просмотра медиаконтента, хотя опыт использования мало отличается от того, что предлагает Apple.

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"Сердцем" Galaxy Z Fold 8 служит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy — один из лучших чипов для Android-устройств 2026 года. Смартфон также получил 12 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4800 мА·ч. В iPhone Duo используется процессор A20 Pro и экосистема iOS 27, так что выбор зависит от того, какая платформа вам ближе. Тем не менее, у Samsung больше опыта в создании складных устройств, к тому же это чуть более доступный вариант.

Motorola Razr Fold

Смартфон Motorola Razr Fold Фото: Android Central

Тем, кому понравился iPhone Duo, но хочется попробовать складной смартфон с еще более крупным экраном, стоит обратить внимание на Motorola Razr Fold. Это устройство также выполнено в форм-факторе "книжки"; первая модель компании в этом сегменте стоит 1899 долларов, что немного дешевле смартфона от Apple. За эту цену смартфон Motorola предлагает 16 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти — это вдвое больше, чем у модели Duo с накопителем на 256 ГБ.

Экран — пожалуй, главное преимущество Motorola Razr Fold. Устройство оснащено внешним дисплеем с диагональю 6,6 дюйма, который в разложенном виде увеличивается до 8,1 дюйма, предоставляя достаточно пространства для работы с приложениями и многозадачности. Кроме того, Razr Fold получил аккумулятор емкостью 6000 мА·ч; это дает ему преимущество, например, перед Samsung Galaxy Z Fold 8 и делает отличным выбором для тех, кто активно пользуется телефоном.

Что касается камер, то Razr Fold от Motorola оснащен тремя модулями по 50 Мп, тогда как у iPhone Duo на задней панели всего две камеры по 48 Мп. Устройство поддерживает проводную зарядку мощностью до 80 Вт и беспроводную — до 50 Вт (для сравнения: у модели от Apple проводная зарядка ограничена 60 Вт). Несмотря на более низкую стоимость, этот смартфон выигрывает по ряду ключевых технических характеристик, что делает его удачным вариантом для тех, кому нужна более мощная "начинка".

Google Pixel 11 Pro Fold

Смартфон Google Pixel 11 Pro Fold Фото: Android Central

Большинство складных Android-смартфонов премиум-класса стоят около 1899 долларов, и Google Pixel 11 Pro Fold — не исключение. Модель оснащена процессором Tensor G6 и 16 ГБ оперативной памяти; особое внимание в ней уделено интеграции аппаратного и программного обеспечения, а также "чистой" версии ОС. Если вы хотите отказаться от экосистемы Apple, это устройство станет интересным вариантом — прежде всего благодаря тому опыту использования Android, который оно предлагает.

Кроме того, ряд новых функций, появившихся в смартфонах серии Pixel 11, доступен и в модели Pro Fold — в частности, это касается возможностей камеры и инструментов на базе ИИ. Устройство также поддерживает функции, характерные именно для складных смартфонов, такие как разделение экрана (Split Screen), перетаскивание объектов (Drag and Drop) и режим мгновенного просмотра (Instant View), что позволяет эффективнее использовать рабочее пространство в развернутом виде.

Еще одно важное преимущество перед iPhone Duo — это экран. Pixel 11 Pro Fold оснащен внешним дисплеем с диагональю 6,5 дюйма и внутренним — 8 дюймов. Устройство от Apple уступает по размерам в обеих категориях, поэтому смартфон Google выигрывает, предоставляя больше пространства для комфортной работы с приложениями и повышения продуктивности.

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