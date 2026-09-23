Какие смартфоны получат новый чип Qualcomm: чем удивил Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Игры консольного уровня и ускоренная работа ИИ непосредственно на устройстве приходят на платформу Android. Узнайте, как чипы нового поколения от Qualcomm преобразят смартфоны 2027 года.

В рамках мероприятия Qualcomm Snapdragon Summit компания представила два флагманских чипа для смартфонов: Snapdragon 8 Elite Gen 6 и Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, пишет bgr.com.

Первый является прямым преемником прошлогоднего процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, тогда как новый Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 — это более продвинутое решение, занимающее более высокую ступень в линейке. Версия Extreme обладает всеми возможностями стандартного чипа, дополненными рядом эксклюзивных функций.

Какие смартфоны получат Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

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Видео дня

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Чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 Фото: qualcomm

Более быстрый ИИ на смартфоне

Многие функции ИИ, доступные сегодня на смартфонах, отправляют запрос на сервер, где он обрабатывается перед тем, как информация будет передана обратно на устройство. Этот процесс зависит от интернет-соединения и, как правило, не отличается высокой скоростью, хотя все больше смартфонов способны выполнять некоторые задачи ИИ локально. Чипы Snapdragon 8 Elite Gen 6 позволяют обрабатывать больше функций ИИ непосредственно на самом устройстве, что ускоряет отклик и позволяет хранить больше данных локально. Вы заметите эти изменения, если регулярно пользуетесь ИИ-агентом для выполнения задач, например, для создания краткого содержания документа.

При локальной обработке функций ИИ значительная часть задержек возникает из-за перемещения данных внутри смартфона. Основная память устройства используется всеми запущенными приложениями и процессами, поэтому считывание данных из нее требует времени и затрат энергии. Чтобы минимизировать эти задержки, Qualcomm увеличила объем памяти ИИ-процессора в чипе Extreme на 50%, позволив ему самостоятельно справляться с задачами. Центральный процессор (CPU) также получил доступ к общему пулу быстрой памяти: она может почти полностью перераспределяться в пользу самых производительных ядер, когда того требует выполнение ресурсоемкой задачи — например, игры или экспорта видео. Тактовая частота этих ядер теперь достигает 5 ГГц (против 4,6 ГГц у прошлогодней модели), хотя одна лишь частота не определяет реальное быстродействие смартфона.

Блок, отвечающий за распознавание голосовой команды "Hey Google", теперь оснащен дополнительным компактным ИИ-процессором; это позволяет использовать более совершенные модели для обработки речи и понимания контекста. Этот же процессор обеспечивает работу функции Personal Scribe (доступна на некоторых смартфонах): она создает локальный архив выбранных вами сообщений, электронных писем и разговоров, чтобы виртуальный помощник мог их "запомнить".

Игра на смартфоне Фото: Android Central

Графика с поддержкой ИИ

Высокая игровая производительность чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 обеспечивается двумя функциями на базе ИИ, знакомыми многим ПК-геймерам по технологии DLSS от Nvidia. Технология суперразрешения (Super Resolution) позволяет отрисовывать каждый кадр в пониженном разрешении, а затем использовать генеративный ИИ для восстановления деталей, благодаря чему изображение остается четким. Функция генерации кадров (Frame Generation) с помощью ИИ создает дополнительные кадры между теми, что отрисовываются непосредственно игрой, делая движение более плавным. Использование этих функций снижает нагрузку на графический процессор, что должно уменьшить расход заряда аккумулятора и нагрев смартфона.

В современных смартфонах на базе чипов Snapdragon эти задачи выполняются отдельным ИИ-процессором. Однако данные изображения приходится постоянно передавать между различными блоками чипа, что увеличивает задержки и энергопотребление. В чипе Extreme реализована технология Adreno Neural Fusion: специализированные ИИ-ядра интегрированы непосредственно в графический процессор, поэтому обработка изображения происходит там же, где оно формируется. По заявлению Qualcomm, инструменты для игровых движков Unity и Unreal уже доступны разработчикам. В предварительный список поддерживаемых игр входят Diablo Immortal, Honkai: Star Rail и Monster Hunter Outlanders, хотя этот перечень может измениться. В стандартной версии чипа Gen 6 эти функции отсутствуют.

Чип Extreme выполнен с использованием новой компоновки, позволяющей разместить память вдали от наиболее нагревающихся участков процессора. То, насколько хорошо телефон будет справляться с нагрузками, по-прежнему будет зависеть от системы охлаждения, реализованной конкретным производителем, — даже в случае с самыми мощными игровыми смартфонами, доступными в 2026 году.

Видео и фотоконтент на смартфоне Фото: androidpolice.com

Видео в формате 8K

Чип Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 поддерживает запись видео в формате 8K с частотой 60 кадров в секунду и замедленную съемку в 4K с частотой 240 кадров в секунду. В Qualcomm подтвердили, что камера устройства захватывает каждый кадр напрямую. Большинство пользователей будут смотреть видео в формате 8K на экранах, не поддерживающих такое разрешение, поэтому главное преимущество здесь — возможность масштабирования (зумирования) уже отснятого материала. Новый чип Snapdragon также способен более детально анализировать отдельные участки сцены в процессе съемки, что, по заявлению Qualcomm, улучшает качество обработки изображения. В конечном счете качество фото и видео все равно будет зависеть от камер и программной настройки, реализованных конкретным производителем смартфона.

В Qualcomm отмечают, что наличие двух версий чипа обеспечивает производителям смартфонов большую гибкость при формировании модельного ряда.

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